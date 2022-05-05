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Люксембург надав українській армії озброєння на €50 мільйонів, - прем'єр Беттель

люксембург

Люксембург надав українській армії озброєння на суму у 50 млн євро. Крім того, країна підтримує біженців і надає гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель під час Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер у Варшаві.

"На додачу до нашої гуманітарної допомоги Люксембург виділив загалом 100 млн євро для прийому біженців на національному рівні, а також підтримав українську армію оборонним озброєнням вартістю 50 млн євро", - заявив він.

За словами Беттеля, з початку російського вторгнення Люксембург виділив також 3 млн євро гуманітарної допомоги Україні, а також поставив 50 тонн медичного та протипожежного обладнання.

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Автор: 

допомога (8434) Люксембург (140)


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Топ коментарі
+13
Размер Люксембурга, как 3 часть Николаева, где я живу, но 50 млн долларов для Николаева это немыслеямая сумма даже для нужд города, не то, чтобы ещё кому-то их дарить. Между нами и Европой не пропасть, а 10 пропастей.
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05.05.2022 20:48 Відповісти
+11
Все помогают, чем могут - в этом единстве сила! большого монстра по одиночке не победить, а когда много маленьких стран объединяется, то у монстра нет шансов!
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05.05.2022 20:49 Відповісти
+7
Щиро дякуємо!
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05.05.2022 20:53 Відповісти
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Размер Люксембурга, как 3 часть Николаева, где я живу, но 50 млн долларов для Николаева это немыслеямая сумма даже для нужд города, не то, чтобы ещё кому-то их дарить. Между нами и Европой не пропасть, а 10 пропастей.
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05.05.2022 20:48 Відповісти
Люксембург в общем то старое королевство с достоинством. А не сранное болото с люмпеном и чекистами к рулю.
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05.05.2022 20:54 Відповісти
Люксембуржці у 2СВ за Гітлера воювали.
На центральній площі їх столиці на відповідному монументі так і написано.

А країна реально дуже дорога. Навіть на один день туристу з'їздити з Німеччини. Біженцям там робити нічого
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05.05.2022 21:46 Відповісти
В чём смысл вашего поста? Не будем идти и преодолевать 10 - там на севере лучше - ничего не надо преодолевать. Или, что имели в виде.
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05.05.2022 21:08 Відповісти
Неудивительно, что Николаев так беден с такими малограмотными жителями.
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05.05.2022 21:38 Відповісти
Николаев 3-й в Украине по зарплатам, так что неграмотность здесь проявили только вы)
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05.05.2022 21:57 Відповісти
30 самых высокооплачиваемых городов:

(средняя заработная плата в гривнах на второй квартал 2020 года)

1.Энергодар 22,760 (запорожская)
2.Вараш 22,163 (ровенская)
3.Южноукраинск 21,289 (николаевская)
4.Южное 20,387 (одесская)
5.Нетешин 19,778 (хмельницкая)
6.Мариуполь 16,876 (донецкая)
7.Авдеевкa 16,510 (донецкая)
8.Покровск 15,897 (донецкая)
9.Горишние Плавни 15,785 (полтавская)
10.Славутич 15,689 (киевская)
11.Киев 15,618
12.Ладыжин 15,214 (винницкая)
13.Обухов 15,024 (киевская)
14.Терновка 14,197 (днепровская)
15.Кривой Рог 13,212 (днепровская)
16.Борисполь 12,572 (киевская)
17.Бурштын 12,563 (ивано-франковская)
18.Березань 12,174 (киевская)
19.Новогродовка 11,973 (донецкая)
20.Черноморск 11,396 (одесская)
21.Никополь 11,330 (днепровская)
22.Каменское 11,312 (днепровская)
23.Ахтырка 11,309 (сумская)
24.Бровары 11,275 (киевская)
25.Запорожье 11,178
26.Краматорск 11,155 (донецкая)

27.Жёлтые Воды 11,062 (днепровская) 28.Северодонецк 11,054 (луганская) 29.Рубежное 10,916 (луганская) 30.Новоднестровск 10,874 (черновицкая)

Киев не попал даже в десятку. Впрочем, кроме столицы, из всех административных центров лишь Запорожье и Краматорск сумели попасть в тридцатку.
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06.05.2022 00:01 Відповісти
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в январе 2022 (грн.)
Средняя
зарплатаhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2022-01?sort=down Изменение относительно
предыдущего месяцаОтклонение от
средней з/п по УкраинеУкраина14577
-2876-16.5%

Винницкая12555
-2917-18.9%-2022-13.9%Волынская11735
-2834-19.5%-2843-19.5%Днепропетровская14479
-1311-8.3%-98-0.7%Донецкая15480
-1711-10.0%9036.2%Житомирская12123
-2498-17.1%-2454-16.8%Закарпатская12115
-3661-23.2%-2463-16.9%Запорожская14510
-2357-14.0%-68-0.5%Ивано-Франковская11827
-2160-15.4%-2750-18.9%Киевская15152
-2257-13.0%5753.9%Кировоградская11658
-1674-12.6%-2920-20.0%Луганская12266
-3517-22.3%-2311-15.9%Львовская12936
-2326-15.2%-1642-11.3%Николаевская14382
-4032-21.9%-196-1.3%Одесская12960
-2418-15.7%-1617-11.1%Полтавская13412
-2578-16.1%-1166-8.0%Ровенская13358
-3844-22.3%-1219-8.4%Сумская12119
-2483-17.0%-2458-16.9%Тернопольская11455
-2928-20.4%-3122-21.4%Харьковская12510
-2333-15.7%-2068-14.2%Херсонская11778
-2475-17.4%-279
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06.05.2022 00:02 Відповісти
Все помогают, чем могут - в этом единстве сила! большого монстра по одиночке не победить, а когда много маленьких стран объединяется, то у монстра нет шансов!
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Про те й НАТО.
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05.05.2022 22:25 Відповісти
Пусть посанкционирует по российским оффшорным контам. Может наскребёт ещё несколько миллиардов. Панаме и островам всяким тоже приготовится.
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05.05.2022 20:52 Відповісти
Щиро дякуємо!
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05.05.2022 20:53 Відповісти
Боже мій! Того Люксембургу кіт наплакав, а серце у людей як у лева!
Дякую вам, любі наші люксембургці!
Після війни тиждень буду вас по Харкову возити безкоштовно!!!
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05.05.2022 21:38 Відповісти
 
 