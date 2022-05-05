Люксембург надав українській армії озброєння на €50 мільйонів, - прем'єр Беттель

Люксембург надав українській армії озброєння на суму у 50 млн євро. Крім того, країна підтримує біженців і надає гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель під час Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер у Варшаві.

"На додачу до нашої гуманітарної допомоги Люксембург виділив загалом 100 млн євро для прийому біженців на національному рівні, а також підтримав українську армію оборонним озброєнням вартістю 50 млн євро", - заявив він.

За словами Беттеля, з початку російського вторгнення Люксембург виділив також 3 млн євро гуманітарної допомоги Україні, а також поставив 50 тонн медичного та протипожежного обладнання.

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