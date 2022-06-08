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Новости За рубежом
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Во Владивостоке подожгли военкомат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молотова,коктейль

Двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в российском Владивостоке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медиазона".

Военкомат расположен в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в стену. Она загорелась, от огня пострадала обшивка.

Мужчины сбежали, а пламя погасили.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России подожгли не менее 18 военкоматов. Соответствующие заведения пылали в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве и Подмосковье, а также в Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.

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Топ комментарии
+4
Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
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08.06.2022 14:12
+3
когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
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08.06.2022 15:21
+2
Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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08.06.2022 13:59
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Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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08.06.2022 13:59 Ответить
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08.06.2022 14:25 Ответить
рассеюшка
"- бутылку? кинуть и разбить?
- да я те!!!"
потому такие и результаты.
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08.06.2022 13:59 Ответить
согласен, видел видос россиянских борцунов.. в котором 3 бутылки в одно окно закидывуют потом для непонятно чего в рядом расположенную проходнкую.. Это когда в военкомате 10ки окон... Ну прямо чтоб сжечь
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08.06.2022 15:54 Ответить
таки зв"язок між причиною і наслідком не можуть встановити. Ну спалять документи і що, вік призивний залишиться. Зовсім не воєнкомати треба палити, хиба воєнкомати їх на ганебну смерть гонять?
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08.06.2022 14:01 Ответить
Какая страна, такой и теракт... Надо бы пустить в рашомассы мысль о том, что лучше напиться, погулять с бабами и потом застрелиться, чтобы не идти умирать в Украину.
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08.06.2022 14:03 Ответить
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08.06.2022 14:11 Ответить
Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
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08.06.2022 14:12 Ответить
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08.06.2022 14:13 Ответить
В военкоматах раши жарят шашлыки 🤣🤣🤣
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08.06.2022 14:14 Ответить
Краще б нафто та газопроводи палили підривали які йдуть до Китаю!
Закінчаться гроші ,не буде зарплат омонівцям ,росгвардії,кадиркіним і вони всі повтікають ,а ********** влада без силових органів накриється половим органом бабушки)
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08.06.2022 14:18 Ответить
треба не военкомати палити а кремль
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08.06.2022 14:21 Ответить
Рагулі навіть підпалити нормально не можуть.... ніяк ФСБ робить провокації.
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08.06.2022 14:21 Ответить
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08.06.2022 15:03 Ответить
когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
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08.06.2022 15:21 Ответить
 
 