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Во Владивостоке подожгли военкомат
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в российском Владивостоке.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медиазона".
Военкомат расположен в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в стену. Она загорелась, от огня пострадала обшивка.
Мужчины сбежали, а пламя погасили.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в России подожгли не менее 18 военкоматов. Соответствующие заведения пылали в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве и Подмосковье, а также в Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.
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+4 Анатолій Готич
показать весь комментарий08.06.2022 14:12
+3 Aleks_15
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+2 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий08.06.2022 13:59
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"- бутылку? кинуть и разбить?
- да я те!!!"
потому такие и результаты.
Закінчаться гроші ,не буде зарплат омонівцям ,росгвардії,кадиркіним і вони всі повтікають ,а ********** влада без силових органів накриється половим органом бабушки)