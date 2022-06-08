У Владивостоку підпалили військкомат

Двоє невідомих кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату в російському Владивостоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медиазона".

Військкомат розташований у дерев’яній будівлі, що визнана пам’яткою архітектури. Невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в стіну. Та спалахнула, від вогню постраждала обшивка.

Чоловіки втекли, а полум’я загасили.

Від початку повномасштабного вторгненння до України в Росії підпалили щонайменше 18 військкоматів. Відповідні заклади палали в Рязанській, Свердловській, Івановській областях, Москві та Підмосков’ї, а також в Омську, Нижньовартовську, Воронежі та Мордовії.

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