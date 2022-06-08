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У Владивостоку підпалили військкомат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молотова,коктейль

Двоє невідомих кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату в російському Владивостоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медиазона".

Військкомат розташований у дерев’яній будівлі, що визнана пам’яткою архітектури. Невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в стіну. Та спалахнула, від вогню постраждала обшивка.

Чоловіки втекли, а полум’я загасили.

Від початку повномасштабного вторгненння до України в Росії підпалили щонайменше 18 військкоматів. Відповідні заклади палали в Рязанській, Свердловській, Івановській областях, Москві та Підмосков’ї, а також в Омську, Нижньовартовську, Воронежі та Мордовії.

Дивіться: Мешканець Комсомольська-на-Амурі підпалив місцеве відділення Росгвардії. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
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08.06.2022 14:12
+3
когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
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08.06.2022 15:21
+2
Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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08.06.2022 13:59
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Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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08.06.2022 13:59 Відповісти
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08.06.2022 14:25 Відповісти
рассеюшка
"- бутылку? кинуть и разбить?
- да я те!!!"
потому такие и результаты.
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08.06.2022 13:59 Відповісти
согласен, видел видос россиянских борцунов.. в котором 3 бутылки в одно окно закидывуют потом для непонятно чего в рядом расположенную проходнкую.. Это когда в военкомате 10ки окон... Ну прямо чтоб сжечь
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08.06.2022 15:54 Відповісти
таки зв"язок між причиною і наслідком не можуть встановити. Ну спалять документи і що, вік призивний залишиться. Зовсім не воєнкомати треба палити, хиба воєнкомати їх на ганебну смерть гонять?
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08.06.2022 14:01 Відповісти
Какая страна, такой и теракт... Надо бы пустить в рашомассы мысль о том, что лучше напиться, погулять с бабами и потом застрелиться, чтобы не идти умирать в Украину.
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08.06.2022 14:03 Відповісти
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
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08.06.2022 14:12 Відповісти
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08.06.2022 14:13 Відповісти
В военкоматах раши жарят шашлыки 🤣🤣🤣
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08.06.2022 14:14 Відповісти
Краще б нафто та газопроводи палили підривали які йдуть до Китаю!
Закінчаться гроші ,не буде зарплат омонівцям ,росгвардії,кадиркіним і вони всі повтікають ,а ********** влада без силових органів накриється половим органом бабушки)
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08.06.2022 14:18 Відповісти
треба не военкомати палити а кремль
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08.06.2022 14:21 Відповісти
Рагулі навіть підпалити нормально не можуть.... ніяк ФСБ робить провокації.
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08.06.2022 14:21 Відповісти
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08.06.2022 15:03 Відповісти
когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
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08.06.2022 15:21 Відповісти
 
 