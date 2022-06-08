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У Владивостоку підпалили військкомат
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Двоє невідомих кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату в російському Владивостоку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медиазона".
Військкомат розташований у дерев’яній будівлі, що визнана пам’яткою архітектури. Невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в стіну. Та спалахнула, від вогню постраждала обшивка.
Чоловіки втекли, а полум’я загасили.
Від початку повномасштабного вторгненння до України в Росії підпалили щонайменше 18 військкоматів. Відповідні заклади палали в Рязанській, Свердловській, Івановській областях, Москві та Підмосков’ї, а також в Омську, Нижньовартовську, Воронежі та Мордовії.
Топ коментарі
+4 Анатолій Готич
показати весь коментар08.06.2022 14:12
+3 Aleks_15
показати весь коментар08.06.2022 15:21
+2 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар08.06.2022 13:59
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"- бутылку? кинуть и разбить?
- да я те!!!"
потому такие и результаты.
Закінчаться гроші ,не буде зарплат омонівцям ,росгвардії,кадиркіним і вони всі повтікають ,а ********** влада без силових органів накриється половим органом бабушки)