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коррупция (8390) Кулеба Дмитрий (2646)

История о коррумпированности Украины была преувеличена, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кулеба

Украина не является крайне коррумпированным государством. Если бы это было правдой, то страна не смогла бы так успешно сопротивляться российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснована. Доказательством тому является работа политиков и чиновников, оставшихся в стране после вторжения России.

"Может нам пора признать, что история о коррумпированности Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно настолько прямо пронизано коррупцией и его ничего, кроме коррупции, не интересует? Почему все государственные институции продолжают функционировать и вносить свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?", - отметил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба
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Топ комментарии
+55
Так,Україна тотально-корумпована. Замість судової системи - судова мафія, яка покриває корупціонерів. Це потрібно визнати і змінити. Добре, що європейці це розуміють і бачать.
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08.06.2022 14:26
+37
Якби країна не була корумпована в нас були б Нептуни, вільхи, авіація,ППО та інше.
І не потрібно було б навколішки стояти "дайте нам зброю, бо ми свою в асфальт закатали"
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08.06.2022 14:29
+29
ТА ТИ ШО ?!!!
Ще скажи що янєлох "борець з корупцією та олігархами" ....
Вони реально ці з зеКОманди досі не зрозуміли що розвідка деяких країн працює краще ніж їх "освєдомітєлі"...
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08.06.2022 14:27
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Согласен. Эта война много показала. Нашим ребятам ещё далеко до секты свидетелей газпромовского бабла, вы поняли о ком я😂😂😂
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08.06.2022 19:46 Ответить
Хотілось сподіватись, що хоча б цей персонаж з усієї цієї... команди нормальна людина...
Перейдіть за посиланням, кому цікаво ознайомитись з актуальною інформацією з приводу корупції в Україні.
https://cpi.ti-ukraine.org/
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08.06.2022 19:50 Ответить
європейці навіть по рейтингам побачили, що з 2019-го 2021 рейтинг корупції в Україні підріс на відчутну кількість пукнтів. Вони взагалі-то бачать коливання цих рейтингів, і розуміють, хто продукує корупцію, і її підримує, і хто бореться з нею, і як хто веде боротьбу - в правовму полі. чи її підпорядкуванням під себе.

Так що кулеба-дипломат, ми тебе розуміємо: тобі, дипломату язик слугує для того, щоб приховати реальність.
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08.06.2022 19:57 Ответить
Корупція в Україні велика і потрібно це визнати. Детальніше докази

https://firtka.if.ua/blog/view/nedoluge-publichne-upravlinnia-tvarinnim-svitom-prikarpattia
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08.06.2022 20:19 Ответить
Наче і не дурний дядько. А інколи таке ляпне.........
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08.06.2022 21:43 Ответить
Они нас за дебилов держат? Или майбахи и квартиры чиновников куплены на зарплату и в кредит?
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08.06.2022 21:43 Ответить
Или сидящий вовк в оаск- пример правосудия? Что за бред? Страна выстояла благодаря смелости наших военных и народа, вопреки действиям власти по уменьшению финансирования армии и отсутствию подготовки к войне
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08.06.2022 21:47 Ответить
Украина не распалась благодаря армии, вере и мові. Благодаря добровольцам, волонтёрам, журналистам, патриотам...... А коррупция и коррупционеры и погубили нашу страну .
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09.06.2022 01:20 Ответить
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