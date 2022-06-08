Історія про корумпованість України була перебільшена, - Кулеба

Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це було правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, точка зору про тотальну корупцію в Україні необґрунтована. Доказом цього є робота політиків і чиновників, які залишилися в країні після вторгнення Росії.

"Може нам пора визнати, що історія про корумпованість України була перебільшена. Якщо ми такі корумповані, як нам роками вбивали це в голову - то чому ми досі живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона настільки прямо пронизана корупцією і її нічого крім корупції не цікавить? Чому всі державні інституції продовжують функціонувати і робити свій внесок у протидію агресору? Прийшов час чесно запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України?" - зазначив глава МЗС.

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