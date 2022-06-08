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Історія про корумпованість України була перебільшена, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кулеба

Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це було правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, точка зору про тотальну корупцію в Україні необґрунтована. Доказом цього є робота політиків і чиновників, які залишилися в країні після вторгнення Росії.

"Може нам пора визнати, що історія про корумпованість України була перебільшена. Якщо ми такі корумповані, як нам роками вбивали це в голову - то чому ми досі живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона настільки прямо пронизана корупцією і її нічого крім корупції не цікавить? Чому всі державні інституції продовжують функціонувати і робити свій внесок у протидію агресору? Прийшов час чесно запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України?" - зазначив глава МЗС.

Також читайте: Жодних сурогатів: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ до ЄС, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Так,Україна тотально-корумпована. Замість судової системи - судова мафія, яка покриває корупціонерів. Це потрібно визнати і змінити. Добре, що європейці це розуміють і бачать.
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08.06.2022 14:26
+37
Якби країна не була корумпована в нас були б Нептуни, вільхи, авіація,ППО та інше.
І не потрібно було б навколішки стояти "дайте нам зброю, бо ми свою в асфальт закатали"
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08.06.2022 14:29
+29
ТА ТИ ШО ?!!!
Ще скажи що янєлох "борець з корупцією та олігархами" ....
Вони реально ці з зеКОманди досі не зрозуміли що розвідка деяких країн працює краще ніж їх "освєдомітєлі"...
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08.06.2022 14:27
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Согласен. Эта война много показала. Нашим ребятам ещё далеко до секты свидетелей газпромовского бабла, вы поняли о ком я😂😂😂
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08.06.2022 19:46 Відповісти
Хотілось сподіватись, що хоча б цей персонаж з усієї цієї... команди нормальна людина...
Перейдіть за посиланням, кому цікаво ознайомитись з актуальною інформацією з приводу корупції в Україні.
https://cpi.ti-ukraine.org/
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08.06.2022 19:50 Відповісти
європейці навіть по рейтингам побачили, що з 2019-го 2021 рейтинг корупції в Україні підріс на відчутну кількість пукнтів. Вони взагалі-то бачать коливання цих рейтингів, і розуміють, хто продукує корупцію, і її підримує, і хто бореться з нею, і як хто веде боротьбу - в правовму полі. чи її підпорядкуванням під себе.

Так що кулеба-дипломат, ми тебе розуміємо: тобі, дипломату язик слугує для того, щоб приховати реальність.
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08.06.2022 19:57 Відповісти
Корупція в Україні велика і потрібно це визнати. Детальніше докази

https://firtka.if.ua/blog/view/nedoluge-publichne-upravlinnia-tvarinnim-svitom-prikarpattia
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08.06.2022 20:19 Відповісти
Наче і не дурний дядько. А інколи таке ляпне.........
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08.06.2022 21:43 Відповісти
Они нас за дебилов держат? Или майбахи и квартиры чиновников куплены на зарплату и в кредит?
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08.06.2022 21:43 Відповісти
Или сидящий вовк в оаск- пример правосудия? Что за бред? Страна выстояла благодаря смелости наших военных и народа, вопреки действиям власти по уменьшению финансирования армии и отсутствию подготовки к войне
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08.06.2022 21:47 Відповісти
Украина не распалась благодаря армии, вере и мові. Благодаря добровольцам, волонтёрам, журналистам, патриотам...... А коррупция и коррупционеры и погубили нашу страну .
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09.06.2022 01:20 Відповісти
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