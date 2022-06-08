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Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пока невозможно подготовить встречу президентов Путина и Зеленского.
Об этом в эфире Радио Маяк заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", - сказал он.
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+25 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий08.06.2022 14:37
+19 irenka ko
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показать весь комментарий08.06.2022 14:39
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Впрочем Владиссаныча можите там же на том же порокатить.
Украинцы не против.
На думку депутата Фьодорова, постанова Державної Ради СРСР № ДС-1 є незаконною, оскільки прийнято неконституційним органом та з порушенням вимог ряду статей Конституції СРСР.
Також, зазначає депутат, було порушено закон СРСР «Про порядок вирішення питань, пов'язаних із виходом союзної республіки з СРСР», оскільки в Литовській Республіці не проводився референдум про вихід зі складу Союзу РСР і не було встановлено перехідний період до розгляду всіх спірних питань.
«Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 Конституції росії «рф є правонаступником Союзу РСР на своїй території (…)», постанова Державної Ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню», - зазначає неадекватний чорт. 🤦♀️
Німеччина з Францією і надалі будуть шмарклі жувати та ***** дзвонити?