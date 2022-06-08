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Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

песков

Пока невозможно подготовить встречу президентов Путина и Зеленского.

Об этом в эфире Радио Маяк заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", - сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Ну і добре, нехай переговорами займаються виключно ЗСУ.
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08.06.2022 14:37
+19
***** здохло?
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08.06.2022 14:36
+19
Ідіть , кацапи , на .... й , так як з вами домовлятися , це себе не поважати !
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08.06.2022 14:39
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***** здохло?
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08.06.2022 14:36 Ответить
Так "Блазень" (в силу своїх обмежених розумових здібностей) все одно не зрозуміє! Там цікавіше - кацапи не бачать на даний час користі в перемовинах Бо наші не здаються і у ***** немає "козирів" для гри! Кацапи ж звикли проводить переговори з позицій сили А у них зараз її недостатньо!
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08.06.2022 14:51 Ответить
Встреча только в Гааге ‼️ На скамье подсудимого ***** , а зеленский наконец-то увидит шакала ,полудохлую ботоксную моль
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08.06.2022 15:07 Ответить
Нагадує про існування 'некого *****"..
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08.06.2022 15:34 Ответить
Ну і добре, нехай переговорами займаються виключно ЗСУ.
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08.06.2022 14:37 Ответить
Подох, видимо.
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08.06.2022 14:38 Ответить
Ідіть , кацапи , на .... й , так як з вами домовлятися , це себе не поважати !
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08.06.2022 14:39 Ответить
запад поплыл,хуйлишко приободрился
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08.06.2022 14:40 Ответить
А на куя переговори7 Про що?
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08.06.2022 14:40 Ответить
Як про що?Про бабло оманське.Чим ще можна пояснити маніакальне бажання заглянути пуйлу в шіріньку???Південь зданий,як договорились...
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08.06.2022 14:48 Ответить
про легалайз канабиса - весь кабмин теперь только этим и занят
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08.06.2022 14:59 Ответить
йоршик перебільшує.., видає свої бажання і кремля по Фройду.... кому потрібна зустріч з ху...йлом? про що з ним говорити? хіба що про капітуляцію Орди і про репарації.
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08.06.2022 14:43 Ответить
Mozno dogovortca, i o pohotnom poveshanie na kranoi ploshtjadi, mauzulee fashisto nacistkova putina *****, loshadi i piskova, a rangom nize tolko na fonarjax...
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08.06.2022 14:51 Ответить
А навіщо тупіну зустрічатися із Зе? Поки що все йде за його планом знищення України, а лугандон, як на зелених дріжджах, розростається на південному сході.
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08.06.2022 14:44 Ответить
За яким саме планом? Початковим планом ху*ла був "Кієв за трі дня". Можливо, що у майбутньому новим планом стане "маскву нє отдадім".
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08.06.2022 14:54 Ответить
Якщо вас ху*ло ознайомив зі своїми планами, це добре. А мені достатньо дивитись карту щодня.
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08.06.2022 15:32 Ответить
Так чому ви сидите і коментарі строчите? Ідіть захищайте та відвойовуйте Луганищину. ЗСУ без вас не справляється.
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08.06.2022 16:12 Ответить
А чому такі, як ви, коли нічого сказати по суті, всіх женете в окопи? Лаври жукова-марозова-космодем'янської яйця давлять?
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08.06.2022 19:16 Ответить
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08.06.2022 14:47 Ответить
Переобувается на ходу, настолько быстро что в полёте тапки падают на пол.
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08.06.2022 14:48 Ответить
"зе" не виконав проплачені оманські домовленності ,(Англія і США не дали йому разом з ОП(офісом путіна) здати за 3 дні Україну.Та й заяви США і Англії про те,що санкції не будуть з рашиста зняті до повного звільнення української території дають йому розуміння того.що "зе говорун" більше нічого не вирішує.
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08.06.2022 14:48 Ответить
Владисаныч приедет когда Владивладимирович поедет.
Впрочем Владиссаныча можите там же на том же порокатить.
Украинцы не против.
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08.06.2022 14:48 Ответить
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08.06.2022 14:51 Ответить
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08.06.2022 14:58 Ответить
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08.06.2022 14:58 Ответить
Видно не встигають підмивати сраку х*йлу, шо його можна було на люди вивести...
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08.06.2022 14:58 Ответить
В ******** все стабільно. Хочуть визнати незаконною незалежність Литви

На думку депутата Фьодорова, постанова Державної Ради СРСР № ДС-1 є незаконною, оскільки прийнято неконституційним органом та з порушенням вимог ряду статей Конституції СРСР.

Також, зазначає депутат, було порушено закон СРСР «Про порядок вирішення питань, пов'язаних із виходом союзної республіки з СРСР», оскільки в Литовській Республіці не проводився референдум про вихід зі складу Союзу РСР і не було встановлено перехідний період до розгляду всіх спірних питань.

«Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 Конституції росії «рф є правонаступником Союзу РСР на своїй території (…)», постанова Державної Ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню», - зазначає неадекватний чорт. 🤦‍♀️

Німеччина з Францією і надалі будуть шмарклі жувати та ***** дзвонити?
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08.06.2022 15:02 Ответить
Нехай про свій пітерський майдан розкажуть законно було царя вбивати і храми руйнувати чи ні, вони спадкоємці Орди а не совка, вікові душогуби та ґвалтівники кацапи.
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08.06.2022 15:13 Ответить
Віталій Портников постійно наголошує, що ***** не буде вести ніякі переговори з Зеленським з тої простої причини, що в його голові Україна не є самостійною державою, а лише частиною рашки, яка збунтувалася. Я йому вірю
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08.06.2022 15:11 Ответить
подготовка и промывание идет полным ходом с обеих сторон
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08.06.2022 15:17 Ответить
а вот и причина в стельку
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08.06.2022 15:18 Ответить
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08.06.2022 15:27 Ответить
Пескова чаще озвучивают на цензор нет чем президента Украины Зеленского. Хочется, чтобы было наоборот. Мне хочется узнать мнение президента Украины, а не какого-то Пескова. И хочется, чтобы Зеленский что-то дельно говорил по вопросу освобождения Украины. Чтобы он сказал, что никаких переговоров не будет, что только Украина может принять капитуляцию России.
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08.06.2022 15:31 Ответить
Не дочекаємося.
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08.06.2022 15:37 Ответить
Бедный наш мальчик,сегодня целый день наверное рыдает,дядя Вова отказал фанату в аудиенции,гор-е-е то ка-ко-е
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08.06.2022 18:27 Ответить
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08.06.2022 18:50 Ответить
Пойдёт лендлиз полным ходом, и мы станем переговариваться активнее.
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08.06.2022 20:07 Ответить
Слава Богу, що неможливо. Досить. Вже один раз надивились на міміку Боневтіка після парижської зустрічі.
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09.06.2022 01:47 Ответить
 
 