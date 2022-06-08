Оккупанты снова обстреляли пограничные районы Черниговщины, потерь нет, - ОВА

Российские войска в очередной раз обстреляли пограничную территорию Черниговской области.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 июня, около 13.00 часов российская армия снова обстреляла пограничные районы Черниговщины. Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно - выстрелы из артиллерии) неподалеку от Горска, с направления Новые Юрковичи (рф)."

Потерь среди личного состава и техники нет. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется", - говорится в сообщении.

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