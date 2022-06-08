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Оккупанты снова обстреляли пограничные районы Черниговщины, потерь нет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска в очередной раз обстреляли пограничную территорию Черниговской области.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 8 июня, около 13.00 часов российская армия снова обстреляла пограничные районы Черниговщины. Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно - выстрелы из артиллерии) неподалеку от Горска, с направления Новые Юрковичи (рф)."
Потерь среди личного состава и техники нет. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий08.06.2022 15:00 Ответить Мне нравится 2
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