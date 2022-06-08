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Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, втрат немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

Російські війська вкотре обстріляли прикордонну територію Чернігівської області.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 червня, близько 13.00 години російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 4 вибухи (попередньо з артилерії) неподалік Гірська із напрямку Нові Юрковичі (рф).

Втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо пошкоджень інфраструктури інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чому ми не обстрілюємо прикордоння Московії ? Боневтік не дозволяє ?
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08.06.2022 15:00 Відповісти
 
 