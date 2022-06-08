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Оккупанты укрепляют позиции на Змеином и ищут варианты для высадки десанта, - Силы обороны юга Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Российские захватчики укрепляют боевые позиции на временно захваченном острове Змеиный и выискивают варианты высадки десанта на побережье Одесщины.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корабельная группировка РФ пока не проявляет активности: пытается держать дистанцию ​​от побережья, помня о возможности огневого поражения подразделениями ВСУ, как это было с крейсером "Москва". Тем не менее, размещают вооружение и пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный", – отметила Гуменюк.

По ее словам, враг на острове уже установил несколько систем противовоздушной обороны, чтобы уберечь свои корабли от атак с берега.

Читайте: После потери крейсера "Москва" Россия переместила на Змеиный многочисленные средства ПВО, - разведка Великобритании

Кроме того, рашисты вывели к острову большие десантные корабли. Хотя десантная операция, анонсированная еще в начале полномасштабного вторжения, до сих пор не проведена, все же несколько попыток высадки были отбиты подразделениями ВСУ.

"Пока видим, что враг все еще выискивает варианты для проведения на побережье Одесщины или диверсионной, или десантной операции", - отмечают Силы обороны.

Гуменюк подчеркнула, что военнослужащие ВСУ уверенно обороняют северо-западное побережье Черного моря и призвала гражданских граждан не мешать Силам обороны выполнять свою работу.

Также смотрите: Техника оккупантов на острове Змеиный. ФОТО

"Следует отдавать себе отчет, что побережье пока все еще является линией обороны и может быть использовано как врагом в качестве плацдарма для нападения на Украину, так и силами обороны для отражения нападения рашистов. Лучше будем отдыхать на побережье после победы над врагом", - подытожила Гуменюк.
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Топ комментарии
+23
Посадить в одну пускову трубу зелупу, в іншу - дерьмака, і влупить ними по Севастополю. Правильно я вас зрозумів?
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08.06.2022 15:19
+15
Кидаться говном не наш метод!
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08.06.2022 15:21
+14
Я кожного дня пишу та буду писати, що треба ******* по севастополю.
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08.06.2022 15:12
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Правила форума Совет форумчан
можуть взяти бомбу і висадить себе у повітря, гарний і надійний варіант
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08.06.2022 15:12 Ответить
Странные эти орки,решили стать учебными мишенями для "Гарпунов"?
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08.06.2022 15:12 Ответить
пора мочить всем чем только можно , мразюк рашистских , все кубло , скопившиеся и выжидающие момента 💥🔥☠️‼️Действуйте на опережение
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08.06.2022 15:30 Ответить
Микроскопом забивать гвозди? Для гарпунов есть надводные цели - корабли.
А Змеиный спокойно можно достать имеющийся реактивной артой: грады, смерчи и ураганы.
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08.06.2022 15:41 Ответить
А чо ж не достают?ждут пока железобетонньіе бункера наделают?
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08.06.2022 15:53 Ответить
В скалах.хуй там!
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08.06.2022 21:08 Ответить
Я кожного дня пишу та буду писати, що треба ******* по севастополю.
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08.06.2022 15:12 Ответить
Чим? Є у вас чим по Севастополю *******, чи ви просто так пишете, знаючи, що немає чим?
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08.06.2022 15:13 Ответить
Усьому світу є чим ******* по севастополю, нам навіть напружуватись для цього не треба.
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08.06.2022 15:25 Ответить
И зачем это Усьому світу?
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08.06.2022 21:10 Ответить
Посадить в одну пускову трубу зелупу, в іншу - дерьмака, і влупить ними по Севастополю. Правильно я вас зрозумів?
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08.06.2022 15:19 Ответить
Кидаться говном не наш метод!
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08.06.2022 15:21 Ответить
да ладно, хуже не будіт, хоч пасмійомся
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08.06.2022 15:41 Ответить
Тільки не впісяйтесь від сміху.
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08.06.2022 16:05 Ответить
Ви вже насміялись за вибір 2019? Якщо то в Бучу, Ірпінь, Чернигів, Суми, Миколаїв, Охтирку, Харків....
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08.06.2022 16:08 Ответить
За парєбрік на свої смердючі болота!

Весь сайт знає, що я матьорий порохобот, чому ти цього не знаєш? Тому що ти рузкій бот, який прийшов сюди, щоб кинути лайно на вентилятор. Чи може ти з окопа тут строчиш свої **********?
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08.06.2022 16:24 Ответить
Матьорий/матьора, гляди клаву не перегризи
І чому би мені *********** не писати, трагічне їпало нам зелупа забезпечує?
А стосовно щоденних ваших порад кудись там ******* то, гадаю, в ЗСУ розберуться. А як у вас буде чим то передавайте це в ЗСУ, це прискорить виконання вашої поради
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08.06.2022 16:41 Ответить
Ти мені будеш давати поради, що писати, коли писати, та як писати?

Я зверталась не до ЗСУ, а до світової спільноти, яка теж читає цей сайт!

Якого дідька ти до мене звернувся зі своїм зелупою та дєрьмаком в пускових трубах, хій тебе знає.
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08.06.2022 17:08 Ответить
фух.......... до світової спільноти........ тут, на цензорі........

Написавши пост ви самі відкрились до публічної дискусії і, як наслідок, не можете її вже контролювати. Тому ви маєте бути готові, що коменти до вашого тексту можуть бути такими, що вам не сподобаються.

А якщо вам не подобаються мої поради, то мені можуть не подобаться ваші поради? Га?
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08.06.2022 17:25 Ответить
Я відкрита до будь-яких дискусій, тільки з розумними дорослими людьми, з дванадцятирічним хлопчиком, який мені радить посадити зелупу та дєрьмака у пускову трубу та хоче з цього «хоч пасміяца», викликає лише одне бажання, відправити цього хлопчика , але ж такі хлопчики швидко не здаються, вони будуть ще довго смердіти та засмічувати форум своїм флудом, поки у Адміна не лусне терпець і він не знесе увесь діалог.
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08.06.2022 18:37 Ответить
ви така потужна і категорична, але я утримаюсь від оцінок)
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08.06.2022 18:56 Ответить
Пригнать грады достанут 1 2 гаубицы тем более и накрыть остров по корректировке дрона или вообще отправить дрон камикадзе
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08.06.2022 16:26 Ответить
Так и запишем,пригнать Грады...( ГШ ЗСУ)
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08.06.2022 21:13 Ответить
Вам 12 рочків?
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08.06.2022 16:06 Ответить
Та да, и сразу по Херсонесу. Вы сторонник ядерного оружия?
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08.06.2022 15:20 Ответить
Кидатись лайном саме ваш метод.
Менше дивіться кацапських пропагандонів і думки про ядрьону зброю не будуть з'являтись.
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08.06.2022 15:32 Ответить
До цього спочатку треба попрацювати Верховній Раді, і скасувати закон, що досі діє і дозволяє раші мати там військову базу (всупереч Конституції України).

А цього навмисно ніхто не робить.
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08.06.2022 15:21 Ответить
Кацапи після анексії Криму самі усе скасували.
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08.06.2022 15:27 Ответить
Кацапи так, Україна ні.

Закон (а, відповідно, і угода, підписана президентами) є чинними на території України досьогодні.
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08.06.2022 16:09 Ответить
Ми на цю тему вже розмовляли, тому повторююсь: не при цій владі цей закон буде скасований. Можливо це станеться навіть після деокупації півострова. Президент-втікач Бандюкович продав Севастополь, от ми й маємо наслідки . Севастополь завжди був цитаделлю лиха у Криму , тому його треба стерти з карти світу прямісінько у море.
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08.06.2022 16:32 Ответить
Можно подать в суд и скачать аренду с кацапов за 9 лет,примерно 800 млн.баксов. На ништяки для ЗСУ.
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08.06.2022 21:18 Ответить
.для этого нужно иметь средства и политическую волю. чего нт в ОП . разве что пуем по роялю а не посевастополю
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08.06.2022 15:59 Ответить
Асфальтом можна
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08.06.2022 16:44 Ответить
Зміїний здали? Для перевезення пшениці?
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08.06.2022 15:13 Ответить
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08.06.2022 16:02 Ответить
Именно так. Собираются возить из Южного, Одессы и Черноморска. А каZZапы на Змеином будут держать базу с катерами для "досмотра" судов в балласте и в грузу. Именно так они делали, "досматривая" суда в/из Бердянска и Мариуполя несколько лет назад.
Разумеется, стрелять по Змеиному при этом будет запрещено.
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08.06.2022 16:44 Ответить
просто интересно чем вы стрельните по Змеиному ?
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08.06.2022 16:50 Ответить
Всем, что бьет на 35 км.
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08.06.2022 17:01 Ответить
ну откуда 35 км ? хоть карту посмотрите , боневтик дорогу через плавни до моря не успел проложить(
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08.06.2022 17:14 Ответить
Зміцнюють - це приймають препарати проти діареї?
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08.06.2022 15:14 Ответить
Хай зміцнюють, наші воїни якраз проведуть практичні навчання з використання нових РСЗВ
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08.06.2022 15:14 Ответить
І що для цього робить ЗСУ, а прес секретар півдня? Орки готуються до затяжної війни ,а тут компьютерні ігри постять.
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08.06.2022 15:14 Ответить
де ж наша отримана зброя чого не атакують зміїний кораблі літакі ******** що хочуть ,на початку війни збивали топили а зараз, е мабудь домовленість, зрада,південь здали мабудь
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08.06.2022 15:19 Ответить
Гагаузи вже чекають з хлібом і сіллю, готують списки патріотів і ТРО...
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08.06.2022 15:21 Ответить
А наши ещё думают не разблокировать ли порт!? Идиоты
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08.06.2022 15:22 Ответить
Идиоты считающий врагов идиотами...
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08.06.2022 16:04 Ответить
Пусть соберутся орки до кучи, тогда и ****** по всей толпе чтобы на молекулы расщепить рашистов.
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08.06.2022 15:27 Ответить
Зброя проти цього- ТУТ. Залужний -ТУТ. Зелень -НАХ. Амінь.
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08.06.2022 15:33 Ответить
А , что этот Стефанчук сделал хорошего⁉️Не захотел запретить гебнявых московских Попов -террористов‼️И перенести 9 на 8 мая , работает на подтанцовке кротовника ОП татарова портнова идерьмака
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08.06.2022 15:35 Ответить
Сефанчук теж ворог!
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08.06.2022 16:51 Ответить
в одній М30 міститься 404 кумулятивних **************, тому на Зміїбаївку можна завезти ще 20-30 одиниць кацапського металобрухту. Ми скажемо, коли завезти туди сотню-другу удмурто-калмицьких носітєлєй руского міра.
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08.06.2022 15:36 Ответить
Змеиный в 35 километрах от ближайшего побережья.
Почему рашистов еще не разнесли артиллерией?
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08.06.2022 15:39 Ответить
вроде около 40 км.
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08.06.2022 15:46 Ответить
карту хоть смотрите иногда прежде чем писать ура-коментарии
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08.06.2022 16:45 Ответить
Тоже самое я адресую вам.
Змеиный - это маленький каменистый остров размером 615 на 560 метров, площадью около 20 гектаров, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы. Здесь нет ни источников пресной воды, ни деревьев, на даже змей.
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08.06.2022 18:01 Ответить
Ааа , я всё понял . Основное - "остров". )
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08.06.2022 18:16 Ответить
Точка-У вже закінчились??? Не вірю. Їх багато лишилось від ссср. Думаю від ОП команда "не провокувати путіна"
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08.06.2022 15:43 Ответить
Military Balance вроде писал что 800 ракет и ВСУ. и че, и где?
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08.06.2022 16:36 Ответить
Від Вілково до острова 50 км. Тобто можно тренеруватися після отримання РСЗВ
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08.06.2022 15:44 Ответить
хочется спросить у сил обороны пивдня А что нибудь другое кроме констатации фактов вы умеете?наблюдателя хреновы
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08.06.2022 15:54 Ответить
умеют .но повсей видимости в Омане план выработан другой . увы
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08.06.2022 16:05 Ответить
примерно произойдет так: цапы еще сильнее укрепятся на змеином , высадят десант в молдолве и Одессе а арестович как всегда скажет прое%али
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08.06.2022 16:04 Ответить
То вас в москальщіни вчать шо Молдова має вихід до Чорного моря?!
Оленю, тебе за лоха мають! Ви свій "десант" можете висадити тіки на узбережжі України, де вам 100% ввалять пести, або на узбережжі Румуніїї.
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08.06.2022 17:05 Ответить
Хлопчик ты мабудь кроме басен своего абдристовича другую информацию не способен воспринимать. как вы янелохи уже достали. вот информация авторитетных военных аналитиков что сейчас происходит: По словам Олега Жданова, с потоплением крейсера "Москва" у РФ не стало серьезного прикрытия от нападения с воздуха. они пытаются поставить системы ПВО дальнего радиуса действия на острове Змеиный и тем самым контролировать проход в порты и воздушное пространство над Бессарабией, что может дать возможность российским войскам попытаться высадить десант в Бессарабии, чтобы пробиться в Приднестровье и там усилить гарнизон, - добавил эксперт. - Вот какова важность острова Змеиный: не дать закрыть небо над юго-западом Украины". https://www.unian.net/war/zmeinyy-*******-ekspert-obyasnil-vazhnost-ostrova-dlya-rossii-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11822451.html больше не бухай.
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08.06.2022 17:20 Ответить
Їх же накривали вже кілька разів байрактарами. І навіть розказували як це важливо. А тепрь просто констатація фактів.
Або закінчились байрактари або є якийсь хитрий план.
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08.06.2022 19:26 Ответить
от для того і заржав кінь армянський що треба розмінувати порти, а не про пшеницю він думає.
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08.06.2022 16:11 Ответить
це триває вже декілька тирнів. Там рашистам дали можливість підняти з затопленого крейсера зброю та документацію, завезти ППО на острів. Договорнячки продовжуються
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08.06.2022 16:15 Ответить
а для чого це ви нам кажете щоб пораділи за їх?
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08.06.2022 16:23 Ответить
В чем сложность попросить их на выход с помощью смерчей? 40 км от берега, алё
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08.06.2022 16:41 Ответить
нема як і нема чим.
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08.06.2022 16:48 Ответить
А хіба М777 не може дострелити до Зміїного?!
Чи в Україні зовсім не лишилось "ураганів" та "смерчів"?
Залужний - хитрий, очікує коли орки на Зміїний стіки навезуть шо зі скель падати почне, а потіи одним залпом все ї накриє...
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08.06.2022 17:01 Ответить
не дострелить і не накриє , нажаль ...
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08.06.2022 17:18 Ответить
Грёбаный стратег зеленский - утопить фрегат Гетьман Сагайдачный в Николаеве - многоцелевой фрегат мог одним залпом стереть все эти накопления рашистов. Зробимо їх ще раз - кричав він - да, зробимо, відповідало зебидло. Ну, шо, зробили, тварюки?
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08.06.2022 17:03 Ответить
А ви, вибачаюсь, з якого фронту все це пишете?!
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08.06.2022 17:09 Ответить
По правде сказать, Змеиный для меня загадка. Его расположение очень не выгодно для врагов. Тем не менее, кацапы свободно по нему гуляют.
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08.06.2022 17:27 Ответить
Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия рф на территории «пмр», с которой они могут атаковать западную часть Украины
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08.06.2022 18:38 Ответить
Точка важная, но это стол, большой)))) залп Смерчей НИКАКАЯ ПВО не отобьет. Суда и так не ходють. Пущай укрепляються,всему свое время)
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08.06.2022 22:41 Ответить
На этих предурков которые согнали на маленький остров кучу железа видимо генштабу пока жалко ракеты тратить. Когда ракет от Химарсов будет хватать и гаубиц побольше (сейчас все на фронте) тогда и расхерачат островных отморозков.
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08.06.2022 17:43 Ответить
А рекети і не потрібно транжирити, там достатньо однієї САУ Піон і кілька підготовлених замаскованих позицій для неї. Відстань до Зміїного дозволяє.
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09.06.2022 01:37 Ответить
 
 