Оккупанты укрепляют позиции на Змеином и ищут варианты для высадки десанта, - Силы обороны юга Украины
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Российские захватчики укрепляют боевые позиции на временно захваченном острове Змеиный и выискивают варианты высадки десанта на побережье Одесщины.
Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Корабельная группировка РФ пока не проявляет активности: пытается держать дистанцию от побережья, помня о возможности огневого поражения подразделениями ВСУ, как это было с крейсером "Москва". Тем не менее, размещают вооружение и пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный", – отметила Гуменюк.
По ее словам, враг на острове уже установил несколько систем противовоздушной обороны, чтобы уберечь свои корабли от атак с берега.
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Кроме того, рашисты вывели к острову большие десантные корабли. Хотя десантная операция, анонсированная еще в начале полномасштабного вторжения, до сих пор не проведена, все же несколько попыток высадки были отбиты подразделениями ВСУ.
"Пока видим, что враг все еще выискивает варианты для проведения на побережье Одесщины или диверсионной, или десантной операции", - отмечают Силы обороны.
Гуменюк подчеркнула, что военнослужащие ВСУ уверенно обороняют северо-западное побережье Черного моря и призвала гражданских граждан не мешать Силам обороны выполнять свою работу.
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"Следует отдавать себе отчет, что побережье пока все еще является линией обороны и может быть использовано как врагом в качестве плацдарма для нападения на Украину, так и силами обороны для отражения нападения рашистов. Лучше будем отдыхать на побережье после победы над врагом", - подытожила Гуменюк.
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А Змеиный спокойно можно достать имеющийся реактивной артой: грады, смерчи и ураганы.
Весь сайт знає, що я матьорий порохобот, чому ти цього не знаєш? Тому що ти рузкій бот, який прийшов сюди, щоб кинути лайно на вентилятор. Чи може ти з окопа тут строчиш свої **********?
І чому би мені *********** не писати, трагічне їпало нам зелупа забезпечує?
А стосовно щоденних ваших порад кудись там ******* то, гадаю, в ЗСУ розберуться. А як у вас буде чим то передавайте це в ЗСУ, це прискорить виконання вашої поради
Я зверталась не до ЗСУ, а до світової спільноти, яка теж читає цей сайт!
Якого дідька ти до мене звернувся зі своїм зелупою та дєрьмаком в пускових трубах, хій тебе знає.
Написавши пост ви самі відкрились до публічної дискусії і, як наслідок, не можете її вже контролювати. Тому ви маєте бути готові, що коменти до вашого тексту можуть бути такими, що вам не сподобаються.
А якщо вам не подобаються мої поради, то мені можуть не подобаться ваші поради? Га?
Менше дивіться кацапських пропагандонів і думки про ядрьону зброю не будуть з'являтись.
А цього навмисно ніхто не робить.
Закон (а, відповідно, і угода, підписана президентами) є чинними на території України досьогодні.
Разумеется, стрелять по Змеиному при этом будет запрещено.
Почему рашистов еще не разнесли артиллерией?
Змеиный - это маленький каменистый остров размером 615 на 560 метров, площадью около 20 гектаров, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы. Здесь нет ни источников пресной воды, ни деревьев, на даже змей.
Оленю, тебе за лоха мають! Ви свій "десант" можете висадити тіки на узбережжі України, де вам 100% ввалять пести, або на узбережжі Румуніїї.
Або закінчились байрактари або є якийсь хитрий план.
Чи в Україні зовсім не лишилось "ураганів" та "смерчів"?
Залужний - хитрий, очікує коли орки на Зміїний стіки навезуть шо зі скель падати почне, а потіи одним залпом все ї накриє...