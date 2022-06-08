Окупанти зміцнюють позиції на Зміїному і шукають варіанти для висадки десанту, - Сили оборони півдня України
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Російські загарбники зміцнюють бойові позиції на тимчасово захопленому острові Зміїний та вишукують варіанти для висадки десанту на узбережжя Одещини.
Про це під час брифінгу повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Корабельне угруповання РФ наразі не проявляє активності: намагається тримати дистанцію від узбережжя, пам’ятаючи про можливість вогневого ураження підрозділами ЗСУ, як це було з крейсером "Москва". Тим не менше, розміщують озброєння і намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний", - зазначила Гуменюк.
За її словами, ворог на острові вже встановив декілька систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити свій корабельний склад від атак з берега.
Крім того, рашисти вивели до острова великі десантні кораблі. Хоча десантна операція, анонсована ще на початку повномасштабного вторгнення, досі не проведена, все ж декілька спроб висадки були, які були відбиті підрозділами ЗСУ.
Наразі бачимо, що ворог все ще вишукує варіанти для проведення на узбережжя Одещини або диверсійної операції, або десантної, відзначають у Силах оборони.
Гуменюк наголосила, що військовослужбовці ЗСУ впевнено обороняють північно-західне узбережжя Чорного моря, і закликала цивільних громадян не заважати силам оборони виконувати свою роботу.
"Варто усвідомлювати, що узбережжя наразі все ще є лінією оборони і може бути використано ворогом як плацдарм для нападу на України, так і силами оборони для відбиття нападу рашистів. Краще будемо відпочивати на узбережжі після перемоги над ворогом", - підсумувала Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
А Змеиный спокойно можно достать имеющийся реактивной артой: грады, смерчи и ураганы.
Весь сайт знає, що я матьорий порохобот, чому ти цього не знаєш? Тому що ти рузкій бот, який прийшов сюди, щоб кинути лайно на вентилятор. Чи може ти з окопа тут строчиш свої **********?
І чому би мені *********** не писати, трагічне їпало нам зелупа забезпечує?
А стосовно щоденних ваших порад кудись там ******* то, гадаю, в ЗСУ розберуться. А як у вас буде чим то передавайте це в ЗСУ, це прискорить виконання вашої поради
Я зверталась не до ЗСУ, а до світової спільноти, яка теж читає цей сайт!
Якого дідька ти до мене звернувся зі своїм зелупою та дєрьмаком в пускових трубах, хій тебе знає.
Написавши пост ви самі відкрились до публічної дискусії і, як наслідок, не можете її вже контролювати. Тому ви маєте бути готові, що коменти до вашого тексту можуть бути такими, що вам не сподобаються.
А якщо вам не подобаються мої поради, то мені можуть не подобаться ваші поради? Га?
Менше дивіться кацапських пропагандонів і думки про ядрьону зброю не будуть з'являтись.
А цього навмисно ніхто не робить.
Закон (а, відповідно, і угода, підписана президентами) є чинними на території України досьогодні.
Разумеется, стрелять по Змеиному при этом будет запрещено.
Почему рашистов еще не разнесли артиллерией?
Змеиный - это маленький каменистый остров размером 615 на 560 метров, площадью около 20 гектаров, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы. Здесь нет ни источников пресной воды, ни деревьев, на даже змей.
Оленю, тебе за лоха мають! Ви свій "десант" можете висадити тіки на узбережжі України, де вам 100% ввалять пести, або на узбережжі Румуніїї.
Або закінчились байрактари або є якийсь хитрий план.
Чи в Україні зовсім не лишилось "ураганів" та "смерчів"?
Залужний - хитрий, очікує коли орки на Зміїний стіки навезуть шо зі скель падати почне, а потіи одним залпом все ї накриє...