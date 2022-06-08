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Окупанти зміцнюють позиції на Зміїному і шукають варіанти для висадки десанту, - Сили оборони півдня України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські загарбники зміцнюють бойові позиції на тимчасово захопленому острові Зміїний та вишукують варіанти для висадки десанту на узбережжя Одещини.

Про це під час брифінгу повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Корабельне угруповання РФ наразі не проявляє активності: намагається тримати дистанцію від узбережжя, пам’ятаючи про можливість вогневого ураження підрозділами ЗСУ, як це було з крейсером "Москва". Тим не менше, розміщують озброєння і намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ворог на острові вже встановив декілька систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити свій корабельний склад від атак з берега.

Читайте: Після втрати крейсера "Москва" Росія перемістила на Зміїний численні засоби ППО, - розвідка Великої Британії

Крім того, рашисти вивели до острова великі десантні кораблі. Хоча десантна операція, анонсована ще на початку повномасштабного вторгнення, досі не проведена, все ж декілька спроб висадки були, які були відбиті підрозділами ЗСУ.

Наразі бачимо, що ворог все ще вишукує варіанти для проведення на узбережжя Одещини або диверсійної операції, або десантної, відзначають у Силах оборони.

Гуменюк наголосила, що військовослужбовці ЗСУ впевнено обороняють північно-західне узбережжя Чорного моря, і закликала цивільних громадян не заважати силам оборони виконувати свою роботу.

Також дивіться: Техніка окупантів на острові Зміїний. ФОТО

"Варто усвідомлювати, що узбережжя наразі все ще є лінією оборони і може бути використано ворогом як плацдарм для нападу на України, так і силами оборони для відбиття нападу рашистів. Краще будемо відпочивати на узбережжі після перемоги над ворогом", - підсумувала Гуменюк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Посадить в одну пускову трубу зелупу, в іншу - дерьмака, і влупить ними по Севастополю. Правильно я вас зрозумів?
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08.06.2022 15:19
+15
Кидаться говном не наш метод!
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08.06.2022 15:21
+14
Я кожного дня пишу та буду писати, що треба ******* по севастополю.
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08.06.2022 15:12
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можуть взяти бомбу і висадить себе у повітря, гарний і надійний варіант
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08.06.2022 15:12 Відповісти
Странные эти орки,решили стать учебными мишенями для "Гарпунов"?
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08.06.2022 15:12 Відповісти
пора мочить всем чем только можно , мразюк рашистских , все кубло , скопившиеся и выжидающие момента 💥🔥☠️‼️Действуйте на опережение
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08.06.2022 15:30 Відповісти
Микроскопом забивать гвозди? Для гарпунов есть надводные цели - корабли.
А Змеиный спокойно можно достать имеющийся реактивной артой: грады, смерчи и ураганы.
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08.06.2022 15:41 Відповісти
А чо ж не достают?ждут пока железобетонньіе бункера наделают?
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08.06.2022 15:53 Відповісти
В скалах.хуй там!
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08.06.2022 21:08 Відповісти
Я кожного дня пишу та буду писати, що треба ******* по севастополю.
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08.06.2022 15:12 Відповісти
Чим? Є у вас чим по Севастополю *******, чи ви просто так пишете, знаючи, що немає чим?
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08.06.2022 15:13 Відповісти
Усьому світу є чим ******* по севастополю, нам навіть напружуватись для цього не треба.
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08.06.2022 15:25 Відповісти
И зачем это Усьому світу?
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08.06.2022 21:10 Відповісти
Посадить в одну пускову трубу зелупу, в іншу - дерьмака, і влупить ними по Севастополю. Правильно я вас зрозумів?
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08.06.2022 15:19 Відповісти
Кидаться говном не наш метод!
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08.06.2022 15:21 Відповісти
да ладно, хуже не будіт, хоч пасмійомся
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08.06.2022 15:41 Відповісти
Тільки не впісяйтесь від сміху.
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08.06.2022 16:05 Відповісти
Ви вже насміялись за вибір 2019? Якщо то в Бучу, Ірпінь, Чернигів, Суми, Миколаїв, Охтирку, Харків....
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08.06.2022 16:08 Відповісти
За парєбрік на свої смердючі болота!

Весь сайт знає, що я матьорий порохобот, чому ти цього не знаєш? Тому що ти рузкій бот, який прийшов сюди, щоб кинути лайно на вентилятор. Чи може ти з окопа тут строчиш свої **********?
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08.06.2022 16:24 Відповісти
Матьорий/матьора, гляди клаву не перегризи
І чому би мені *********** не писати, трагічне їпало нам зелупа забезпечує?
А стосовно щоденних ваших порад кудись там ******* то, гадаю, в ЗСУ розберуться. А як у вас буде чим то передавайте це в ЗСУ, це прискорить виконання вашої поради
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08.06.2022 16:41 Відповісти
Ти мені будеш давати поради, що писати, коли писати, та як писати?

Я зверталась не до ЗСУ, а до світової спільноти, яка теж читає цей сайт!

Якого дідька ти до мене звернувся зі своїм зелупою та дєрьмаком в пускових трубах, хій тебе знає.
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08.06.2022 17:08 Відповісти
фух.......... до світової спільноти........ тут, на цензорі........

Написавши пост ви самі відкрились до публічної дискусії і, як наслідок, не можете її вже контролювати. Тому ви маєте бути готові, що коменти до вашого тексту можуть бути такими, що вам не сподобаються.

А якщо вам не подобаються мої поради, то мені можуть не подобаться ваші поради? Га?
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08.06.2022 17:25 Відповісти
Я відкрита до будь-яких дискусій, тільки з розумними дорослими людьми, з дванадцятирічним хлопчиком, який мені радить посадити зелупу та дєрьмака у пускову трубу та хоче з цього «хоч пасміяца», викликає лише одне бажання, відправити цього хлопчика , але ж такі хлопчики швидко не здаються, вони будуть ще довго смердіти та засмічувати форум своїм флудом, поки у Адміна не лусне терпець і він не знесе увесь діалог.
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08.06.2022 18:37 Відповісти
ви така потужна і категорична, але я утримаюсь від оцінок)
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08.06.2022 18:56 Відповісти
Пригнать грады достанут 1 2 гаубицы тем более и накрыть остров по корректировке дрона или вообще отправить дрон камикадзе
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08.06.2022 16:26 Відповісти
Так и запишем,пригнать Грады...( ГШ ЗСУ)
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08.06.2022 21:13 Відповісти
Вам 12 рочків?
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08.06.2022 16:06 Відповісти
Та да, и сразу по Херсонесу. Вы сторонник ядерного оружия?
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08.06.2022 15:20 Відповісти
Кидатись лайном саме ваш метод.
Менше дивіться кацапських пропагандонів і думки про ядрьону зброю не будуть з'являтись.
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08.06.2022 15:32 Відповісти
До цього спочатку треба попрацювати Верховній Раді, і скасувати закон, що досі діє і дозволяє раші мати там військову базу (всупереч Конституції України).

А цього навмисно ніхто не робить.
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08.06.2022 15:21 Відповісти
Кацапи після анексії Криму самі усе скасували.
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08.06.2022 15:27 Відповісти
Кацапи так, Україна ні.

Закон (а, відповідно, і угода, підписана президентами) є чинними на території України досьогодні.
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08.06.2022 16:09 Відповісти
Ми на цю тему вже розмовляли, тому повторююсь: не при цій владі цей закон буде скасований. Можливо це станеться навіть після деокупації півострова. Президент-втікач Бандюкович продав Севастополь, от ми й маємо наслідки . Севастополь завжди був цитаделлю лиха у Криму , тому його треба стерти з карти світу прямісінько у море.
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08.06.2022 16:32 Відповісти
Можно подать в суд и скачать аренду с кацапов за 9 лет,примерно 800 млн.баксов. На ништяки для ЗСУ.
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08.06.2022 21:18 Відповісти
.для этого нужно иметь средства и политическую волю. чего нт в ОП . разве что пуем по роялю а не посевастополю
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08.06.2022 15:59 Відповісти
Асфальтом можна
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08.06.2022 16:44 Відповісти
Зміїний здали? Для перевезення пшениці?
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08.06.2022 15:13 Відповісти
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08.06.2022 16:02 Відповісти
Именно так. Собираются возить из Южного, Одессы и Черноморска. А каZZапы на Змеином будут держать базу с катерами для "досмотра" судов в балласте и в грузу. Именно так они делали, "досматривая" суда в/из Бердянска и Мариуполя несколько лет назад.
Разумеется, стрелять по Змеиному при этом будет запрещено.
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08.06.2022 16:44 Відповісти
просто интересно чем вы стрельните по Змеиному ?
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08.06.2022 16:50 Відповісти
Всем, что бьет на 35 км.
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08.06.2022 17:01 Відповісти
ну откуда 35 км ? хоть карту посмотрите , боневтик дорогу через плавни до моря не успел проложить(
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08.06.2022 17:14 Відповісти
Зміцнюють - це приймають препарати проти діареї?
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08.06.2022 15:14 Відповісти
Хай зміцнюють, наші воїни якраз проведуть практичні навчання з використання нових РСЗВ
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08.06.2022 15:14 Відповісти
І що для цього робить ЗСУ, а прес секретар півдня? Орки готуються до затяжної війни ,а тут компьютерні ігри постять.
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08.06.2022 15:14 Відповісти
де ж наша отримана зброя чого не атакують зміїний кораблі літакі ******** що хочуть ,на початку війни збивали топили а зараз, е мабудь домовленість, зрада,південь здали мабудь
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08.06.2022 15:19 Відповісти
Гагаузи вже чекають з хлібом і сіллю, готують списки патріотів і ТРО...
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08.06.2022 15:21 Відповісти
А наши ещё думают не разблокировать ли порт!? Идиоты
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08.06.2022 15:22 Відповісти
Идиоты считающий врагов идиотами...
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08.06.2022 16:04 Відповісти
Пусть соберутся орки до кучи, тогда и ****** по всей толпе чтобы на молекулы расщепить рашистов.
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08.06.2022 15:27 Відповісти
Зброя проти цього- ТУТ. Залужний -ТУТ. Зелень -НАХ. Амінь.
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08.06.2022 15:33 Відповісти
А , что этот Стефанчук сделал хорошего⁉️Не захотел запретить гебнявых московских Попов -террористов‼️И перенести 9 на 8 мая , работает на подтанцовке кротовника ОП татарова портнова идерьмака
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08.06.2022 15:35 Відповісти
Сефанчук теж ворог!
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08.06.2022 16:51 Відповісти
в одній М30 міститься 404 кумулятивних **************, тому на Зміїбаївку можна завезти ще 20-30 одиниць кацапського металобрухту. Ми скажемо, коли завезти туди сотню-другу удмурто-калмицьких носітєлєй руского міра.
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08.06.2022 15:36 Відповісти
Змеиный в 35 километрах от ближайшего побережья.
Почему рашистов еще не разнесли артиллерией?
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08.06.2022 15:39 Відповісти
вроде около 40 км.
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08.06.2022 15:46 Відповісти
карту хоть смотрите иногда прежде чем писать ура-коментарии
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08.06.2022 16:45 Відповісти
Тоже самое я адресую вам.
Змеиный - это маленький каменистый остров размером 615 на 560 метров, площадью около 20 гектаров, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы. Здесь нет ни источников пресной воды, ни деревьев, на даже змей.
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08.06.2022 18:01 Відповісти
Ааа , я всё понял . Основное - "остров". )
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08.06.2022 18:16 Відповісти
Точка-У вже закінчились??? Не вірю. Їх багато лишилось від ссср. Думаю від ОП команда "не провокувати путіна"
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08.06.2022 15:43 Відповісти
Military Balance вроде писал что 800 ракет и ВСУ. и че, и где?
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08.06.2022 16:36 Відповісти
Від Вілково до острова 50 км. Тобто можно тренеруватися після отримання РСЗВ
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08.06.2022 15:44 Відповісти
хочется спросить у сил обороны пивдня А что нибудь другое кроме констатации фактов вы умеете?наблюдателя хреновы
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08.06.2022 15:54 Відповісти
умеют .но повсей видимости в Омане план выработан другой . увы
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08.06.2022 16:05 Відповісти
примерно произойдет так: цапы еще сильнее укрепятся на змеином , высадят десант в молдолве и Одессе а арестович как всегда скажет прое%али
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08.06.2022 16:04 Відповісти
То вас в москальщіни вчать шо Молдова має вихід до Чорного моря?!
Оленю, тебе за лоха мають! Ви свій "десант" можете висадити тіки на узбережжі України, де вам 100% ввалять пести, або на узбережжі Румуніїї.
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08.06.2022 17:05 Відповісти
Хлопчик ты мабудь кроме басен своего абдристовича другую информацию не способен воспринимать. как вы янелохи уже достали. вот информация авторитетных военных аналитиков что сейчас происходит: По словам Олега Жданова, с потоплением крейсера "Москва" у РФ не стало серьезного прикрытия от нападения с воздуха. они пытаются поставить системы ПВО дальнего радиуса действия на острове Змеиный и тем самым контролировать проход в порты и воздушное пространство над Бессарабией, что может дать возможность российским войскам попытаться высадить десант в Бессарабии, чтобы пробиться в Приднестровье и там усилить гарнизон, - добавил эксперт. - Вот какова важность острова Змеиный: не дать закрыть небо над юго-западом Украины". https://www.unian.net/war/zmeinyy-*******-ekspert-obyasnil-vazhnost-ostrova-dlya-rossii-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11822451.html больше не бухай.
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08.06.2022 17:20 Відповісти
Їх же накривали вже кілька разів байрактарами. І навіть розказували як це важливо. А тепрь просто констатація фактів.
Або закінчились байрактари або є якийсь хитрий план.
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08.06.2022 19:26 Відповісти
от для того і заржав кінь армянський що треба розмінувати порти, а не про пшеницю він думає.
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08.06.2022 16:11 Відповісти
це триває вже декілька тирнів. Там рашистам дали можливість підняти з затопленого крейсера зброю та документацію, завезти ППО на острів. Договорнячки продовжуються
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08.06.2022 16:15 Відповісти
а для чого це ви нам кажете щоб пораділи за їх?
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08.06.2022 16:23 Відповісти
В чем сложность попросить их на выход с помощью смерчей? 40 км от берега, алё
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08.06.2022 16:41 Відповісти
нема як і нема чим.
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08.06.2022 16:48 Відповісти
А хіба М777 не може дострелити до Зміїного?!
Чи в Україні зовсім не лишилось "ураганів" та "смерчів"?
Залужний - хитрий, очікує коли орки на Зміїний стіки навезуть шо зі скель падати почне, а потіи одним залпом все ї накриє...
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08.06.2022 17:01 Відповісти
не дострелить і не накриє , нажаль ...
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08.06.2022 17:18 Відповісти
Грёбаный стратег зеленский - утопить фрегат Гетьман Сагайдачный в Николаеве - многоцелевой фрегат мог одним залпом стереть все эти накопления рашистов. Зробимо їх ще раз - кричав він - да, зробимо, відповідало зебидло. Ну, шо, зробили, тварюки?
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08.06.2022 17:03 Відповісти
А ви, вибачаюсь, з якого фронту все це пишете?!
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08.06.2022 17:09 Відповісти
По правде сказать, Змеиный для меня загадка. Его расположение очень не выгодно для врагов. Тем не менее, кацапы свободно по нему гуляют.
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08.06.2022 17:27 Відповісти
Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия рф на территории «пмр», с которой они могут атаковать западную часть Украины
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08.06.2022 18:38 Відповісти
Точка важная, но это стол, большой)))) залп Смерчей НИКАКАЯ ПВО не отобьет. Суда и так не ходють. Пущай укрепляються,всему свое время)
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08.06.2022 22:41 Відповісти
На этих предурков которые согнали на маленький остров кучу железа видимо генштабу пока жалко ракеты тратить. Когда ракет от Химарсов будет хватать и гаубиц побольше (сейчас все на фронте) тогда и расхерачат островных отморозков.
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08.06.2022 17:43 Відповісти
А рекети і не потрібно транжирити, там достатньо однієї САУ Піон і кілька підготовлених замаскованих позицій для неї. Відстань до Зміїного дозволяє.
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09.06.2022 01:37 Відповісти
 
 