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Microsoft существенно сокращает свой бизнес в РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

microsoft

Корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к списку известных технологических компаний, покидающих РФ после ее вторжения в Украину. Более 400 сотрудников пострадают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"В результате изменений в экономических перспективах и влиянии на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в РФ", - говорится в сообщении компании.

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В компании добавили, что продолжат выполнять уже существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе. По словам представителя компании, более 400 сотрудников пострадают от этого.

"Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими работниками, чтобы гарантировать, что к ним относятся с уважением и имеют нашу полную поддержку в это сложное время", - говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажу новейших товаров и услуг в России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов.
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Это не инициатива мелкософта, а реакция на ухудьшающуюся экономическую обстановку. Меньше стало работы. Корпорация продолжает обслуживать терроризм!
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08.06.2022 15:22 Ответить
краще б знову кришку від "Фєліксу" скопіпастив)
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08.06.2022 15:51 Ответить
👍
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08.06.2022 15:34 Ответить
Від чого страждають ті 400 працівників?
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08.06.2022 15:46 Ответить
 
 