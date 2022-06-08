Microsoft существенно сокращает свой бизнес в РФ, - СМИ

Корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к списку известных технологических компаний, покидающих РФ после ее вторжения в Украину. Более 400 сотрудников пострадают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"В результате изменений в экономических перспективах и влиянии на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в РФ", - говорится в сообщении компании.

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В компании добавили, что продолжат выполнять уже существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе. По словам представителя компании, более 400 сотрудников пострадают от этого.

"Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими работниками, чтобы гарантировать, что к ним относятся с уважением и имеют нашу полную поддержку в это сложное время", - говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажу новейших товаров и услуг в России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов.