Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в РФ, - ЗМІ

Корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до списку відомих технологічних компаній, які залишають РФ після її вторгнення в Україну. Понад 400 співробітників постраждають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в РФ. ", – йдеться в повідомленні компанії.

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У компанії додали, що продовжать виконувати вже існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі. За словами представника компанії, понад 400 співробітників постраждають від цього.

"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими працівниками, щоб гарантувати, що до них ставляться з повагою та мають нашу повну підтримку в цей складний час", — йдеться у заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів.