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Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

microsoft

Корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до списку відомих технологічних компаній, які залишають РФ після її вторгнення в Україну. Понад 400 співробітників постраждають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в РФ. ", – йдеться в повідомленні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft зупиняє всі продажі в РФ

У компанії додали, що продовжать виконувати вже існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі. За словами представника компанії, понад 400 співробітників постраждають від цього.

 "Ми тісно співпрацюємо з постраждалими працівниками, щоб гарантувати, що до них ставляться з повагою та мають нашу повну підтримку в цей складний час", — йдеться у заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів.
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Это не инициатива мелкософта, а реакция на ухудьшающуюся экономическую обстановку. Меньше стало работы. Корпорация продолжает обслуживать терроризм!
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08.06.2022 15:22 Відповісти
краще б знову кришку від "Фєліксу" скопіпастив)
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08.06.2022 15:51 Відповісти
👍
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08.06.2022 15:34 Відповісти
Від чого страждають ті 400 працівників?
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08.06.2022 15:46 Відповісти
 
 