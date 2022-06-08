Канада объявила новый пакет санкций против нефтегазовой и химической промышленности РФ

Канада вводит новые санкции против России. Они запретят экспорт 28 услуг, которые важны для нефтяной, газовой и химической промышленности РФ, заявляет канадский МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Новый раунд санкций Канады включает запрет на предоставление услуг, в том числе инжиниринговые и бухгалтерские, российской нефтегазовой и химической промышленности.

Новые санкции запрещают 28 типам канадских консультантов работать в российском нефтегазовом и химическом секторе.

"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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