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Канада (1892) санкции (10624)

Канада объявила новый пакет санкций против нефтегазовой и химической промышленности РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкции

Канада вводит новые санкции против России. Они запретят экспорт 28 услуг, которые важны для нефтяной, газовой и химической промышленности РФ, заявляет канадский МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Новый раунд санкций Канады включает запрет на предоставление услуг, в том числе инжиниринговые и бухгалтерские, российской нефтегазовой и химической промышленности.

Новые санкции запрещают 28 типам канадских консультантов работать в российском нефтегазовом и химическом секторе.

"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Читайте: Канада анонсировала новые санкции против России
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Канадійцям-черговий респект...
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08.06.2022 17:10 Ответить
Оце сильно, Канаді респект!
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08.06.2022 17:11 Ответить
А чому сша бояться передавати Україні зброю? росія каже, що це вступ сша у війну.

США ж може просто Україні передати 700 млн доларів. А потім Україна купить за них у сша зброю. Сша мають право продавати україні зброю? Мають. Україна ж не являється терористичним государством. Це терористичним государствам тільки не можна зброю передавати.

І тоді не буде за що росії до сша докопатись. Вони просто надали матеріальну допомогу і розмірі 700 млн доларів. А те що зброю продали - мають повне право.
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08.06.2022 17:19 Ответить
Канада з кацапії починає гнати порожняк, що не може не визивати поваги.
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08.06.2022 17:22 Ответить
Китай і Індія купують російську нафту.

Російська нафта зараз має знижку 30%.

Китай і Індія заробляють на крові.

Через те, що вони купують нафту дешевше ніж інші країни, їхні товари будуть дешевшими ніж у інших країн.

І вони будуть перемагати конкурентну боротьбу з західними товарами на світовому ринку.

Заходу потрібно накласти на індію і китай санкції. Не купувати їхні товари, якщо вони будуть нафту у росії купувати.
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08.06.2022 17:28 Ответить
Дякуємо.
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08.06.2022 17:55 Ответить
 
 