Канада объявила новый пакет санкций против нефтегазовой и химической промышленности РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канада вводит новые санкции против России. Они запретят экспорт 28 услуг, которые важны для нефтяной, газовой и химической промышленности РФ, заявляет канадский МИД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Новый раунд санкций Канады включает запрет на предоставление услуг, в том числе инжиниринговые и бухгалтерские, российской нефтегазовой и химической промышленности.
Новые санкции запрещают 28 типам канадских консультантов работать в российском нефтегазовом и химическом секторе.
"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
США ж може просто Україні передати 700 млн доларів. А потім Україна купить за них у сша зброю. Сша мають право продавати україні зброю? Мають. Україна ж не являється терористичним государством. Це терористичним государствам тільки не можна зброю передавати.
І тоді не буде за що росії до сша докопатись. Вони просто надали матеріальну допомогу і розмірі 700 млн доларів. А те що зброю продали - мають повне право.
Російська нафта зараз має знижку 30%.
Китай і Індія заробляють на крові.
Через те, що вони купують нафту дешевше ніж інші країни, їхні товари будуть дешевшими ніж у інших країн.
І вони будуть перемагати конкурентну боротьбу з західними товарами на світовому ринку.
Заходу потрібно накласти на індію і китай санкції. Не купувати їхні товари, якщо вони будуть нафту у росії купувати.