Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазової та хімічної промисловості РФ

Канада запроваджує нові санкції проти Росії. Вони заборонять експорт 28 послуг, які є важливими для нафтової, газової та хімічної промисловості РФ, заявляє канадське МЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

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