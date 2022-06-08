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Канада (1503) санкції (6860)

Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазової та хімічної промисловості РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкции

Канада запроваджує нові санкції проти Росії. Вони заборонять експорт 28 послуг, які є важливими для нафтової, газової та хімічної промисловості РФ, заявляє канадське МЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Також читайте: Канада запровадила нові санкції проти Росії, у списку Кабаєва

Автор: Володимир Янченко
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Канадійцям-черговий респект...
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08.06.2022 17:10 Відповісти
Оце сильно, Канаді респект!
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08.06.2022 17:11 Відповісти
А чому сша бояться передавати Україні зброю? росія каже, що це вступ сша у війну.

США ж може просто Україні передати 700 млн доларів. А потім Україна купить за них у сша зброю. Сша мають право продавати україні зброю? Мають. Україна ж не являється терористичним государством. Це терористичним государствам тільки не можна зброю передавати.

І тоді не буде за що росії до сша докопатись. Вони просто надали матеріальну допомогу і розмірі 700 млн доларів. А те що зброю продали - мають повне право.
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08.06.2022 17:19 Відповісти
Канада з кацапії починає гнати порожняк, що не може не визивати поваги.
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08.06.2022 17:22 Відповісти
Китай і Індія купують російську нафту.

Російська нафта зараз має знижку 30%.

Китай і Індія заробляють на крові.

Через те, що вони купують нафту дешевше ніж інші країни, їхні товари будуть дешевшими ніж у інших країн.

І вони будуть перемагати конкурентну боротьбу з західними товарами на світовому ринку.

Заходу потрібно накласти на індію і китай санкції. Не купувати їхні товари, якщо вони будуть нафту у росії купувати.
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08.06.2022 17:28 Відповісти
Дякуємо.
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08.06.2022 17:55 Відповісти
 
 