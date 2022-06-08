Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазової та хімічної промисловості РФ
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Канада запроваджує нові санкції проти Росії. Вони заборонять експорт 28 послуг, які є важливими для нафтової, газової та хімічної промисловості РФ, заявляє канадське МЗС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.
Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.
"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
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США ж може просто Україні передати 700 млн доларів. А потім Україна купить за них у сша зброю. Сша мають право продавати україні зброю? Мають. Україна ж не являється терористичним государством. Це терористичним государствам тільки не можна зброю передавати.
І тоді не буде за що росії до сша докопатись. Вони просто надали матеріальну допомогу і розмірі 700 млн доларів. А те що зброю продали - мають повне право.
Російська нафта зараз має знижку 30%.
Китай і Індія заробляють на крові.
Через те, що вони купують нафту дешевше ніж інші країни, їхні товари будуть дешевшими ніж у інших країн.
І вони будуть перемагати конкурентну боротьбу з західними товарами на світовому ринку.
Заходу потрібно накласти на індію і китай санкції. Не купувати їхні товари, якщо вони будуть нафту у росії купувати.