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Новости За рубежом
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Литва (2128) памятник (2209) декоммунизация (622) Вильнюс (49)

С военного кладбища в Вильнюсе уберут памятник советским воинам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вільнюс

Городской совет Вильнюса единогласно поддержал предложение убрать с военного кладбища установленные в СССР скульптуры советских солдат времен Второй мировой войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от Департамента по культурному наследию одобрения, что эти стелы, произведения искусства, не связаны с захоронениями, не связаны с надгробиями (...). После такого разъяснения мы можем демонтировать стелы и вернуть все как есть", - отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он подчеркнул, что захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены. Но заверил, что стелы будут демонтированы без разрушения. Возможно, для этого их делят на сегменты.

Читайте: В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы. ДОКУМЕНТ

После полномасштабного вторжения России в Украину советские мемориалы уже демонтировали в разных городах Литвы. А 9 мая вместо Дня победы над фашизмом объявили Днем памяти жертв военной агрессии в Украине. В этот день в стране должен быть траур, любые празднования – под запретом.
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Топ комментарии
+18
Оце вата сказиться😀
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08.06.2022 17:47
+18
Дивно , що країна давно в ЄС і НАТО , а досі таке гамно стояло і паскудило землю литовського народу . Це все рашистське гімно треба викорчовувати з корінням , щоб був мир , добробут і процвітання .
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08.06.2022 17:52
+11
Ну госудура рф вже хоче відмінити визнання Неазлежності Литви.

і тим часом, ми думали де пропала абхазька абізяна. а он воно що

Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тисяч українців - The Times
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08.06.2022 17:48
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І на його місце трактор поставити
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08.06.2022 17:46 Ответить
Оце вата сказиться😀
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08.06.2022 17:47 Ответить
Та нехай хоч передохне.
Попутного ім вітру по дорозі до пекла
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08.06.2022 18:07 Ответить
Ну госудура рф вже хоче відмінити визнання Неазлежності Литви.

і тим часом, ми думали де пропала абхазька абізяна. а он воно що

Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тисяч українців - The Times
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08.06.2022 17:48 Ответить
Агрохімії треба давно лоботомію зробити.
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08.06.2022 17:51 Ответить
Знову?
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08.06.2022 18:01 Ответить
Там навіть кісткового мозоку немає, що ви «томіровать» збираєтесь. Рідкісна мразота! П
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08.06.2022 18:12 Ответить
Повісити цих двох макак на одній гілляці
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08.06.2022 18:08 Ответить
абрамович кошелек путина, а аграхимия без согласования с зеленским ни слова не сказал бы
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08.06.2022 19:13 Ответить
Дуже вірне рішення-бо то пам'ятник окупантам...
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08.06.2022 17:50 Ответить
Колись естонці забрали памʼятник невідомому солдату, так Росія їм страшні погроми влаштувала. бронзові ночі.
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08.06.2022 17:51 Ответить
Треба було просто стріляти у кацапські харі
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08.06.2022 18:09 Ответить
Дивно , що країна давно в ЄС і НАТО , а досі таке гамно стояло і паскудило землю литовського народу . Це все рашистське гімно треба викорчовувати з корінням , щоб був мир , добробут і процвітання .
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08.06.2022 17:52 Ответить
Кацапська тваринка 3.14 здує у спам. Подохни мразь
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08.06.2022 18:11 Ответить
Ну всё, массовый разрыв пуканов освятит планету земля
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08.06.2022 17:57 Ответить
Литва - маленькая, чистая, гордая и храбрая страна, смачно плюнула в морду вонючему голодному тупому медведю!

И у медведя будет всего два выхода: либо утереться, либо обтекать!
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08.06.2022 18:03 Ответить
бедные кацапы .как уберете памятник отправьте фуру туалетной бумаги в останкино .бо от злости начнётся соревнование - кто больше нарсёт в прямом эфире сливной бочок или помёт
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08.06.2022 18:14 Ответить
Якщо і були вояки при Совєтах, то точно не кацапи.
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08.06.2022 18:47 Ответить
ісля того що сталося, всі згадки про"атечественую вайну, диди ваивале, адин нарот і т.д), повинні бути знищені в цивілізованому світі
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08.06.2022 18:55 Ответить
Військову присягу біля нього приймав,коли в військовому училищі у Вільгюсі навчався.На цьому кладовищі є поховання німецьких солдат Першої світової -ряди хрестів ,написано звання, прізвище,дата народження та загибелі.Все прибрано.Дуже атомосферне місце.Мабуть ,німці завжди цінували свої солдат,на відміну від росіян.
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08.06.2022 20:55 Ответить
Советские вояки пойдут за русским кораблем-на дно истории.
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08.06.2022 21:31 Ответить
 
 