С военного кладбища в Вильнюсе уберут памятник советским воинам

Городской совет Вильнюса единогласно поддержал предложение убрать с военного кладбища установленные в СССР скульптуры советских солдат времен Второй мировой войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от Департамента по культурному наследию одобрения, что эти стелы, произведения искусства, не связаны с захоронениями, не связаны с надгробиями (...). После такого разъяснения мы можем демонтировать стелы и вернуть все как есть", - отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он подчеркнул, что захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены. Но заверил, что стелы будут демонтированы без разрушения. Возможно, для этого их делят на сегменты.

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После полномасштабного вторжения России в Украину советские мемориалы уже демонтировали в разных городах Литвы. А 9 мая вместо Дня победы над фашизмом объявили Днем памяти жертв военной агрессии в Украине. В этот день в стране должен быть траур, любые празднования – под запретом.