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Новини За кордоном
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Литва (1544) пам'ятник (890) декомунізація (448) Вільнюс (54)

З військового цвинтаря у Вільнюсі приберуть пам’ятник радянським воякам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вільнюс

Міська рада Вільнюса одноголосно підтримала пропозицію прибрати з військового кладовища встановлені за СРСР скульптури радянських солдатів часів Другої світової війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Сьогодні ми можемо поставити крапку в цій історії: у понеділок ми отримали від Департаменту з культурної спадщини схвалення, що ці стели, твори мистецтва, не пов'язані із похованнями, не пов'язані з надгробками (...). Після такого роз'яснення ми можемо демонтувати стели і повернути все як є", - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

Він наголосив, що поховань воїнів на цьому місці немає, вони вже перенесені. Та запевнив, що стели будуть демонтовані без руйнування. Можливо, для цього їх поділять на сегменти.

Також читайте: В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви. ДОКУМЕНТ

Після повномасштабного вторгнення Росії до України радянські меморіали вже демонтували в різних містах Литви. А 9 травня замість Дня перемоги над фашизмом оголосили Днем пам’яті жертв роійської військової агресії в Україні. В цей день в країні має бути жалоба, будь-які святкування - під забороною.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Оце вата сказиться😀
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08.06.2022 17:47
+18
Дивно , що країна давно в ЄС і НАТО , а досі таке гамно стояло і паскудило землю литовського народу . Це все рашистське гімно треба викорчовувати з корінням , щоб був мир , добробут і процвітання .
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08.06.2022 17:52
+11
Ну госудура рф вже хоче відмінити визнання Неазлежності Литви.

і тим часом, ми думали де пропала абхазька абізяна. а он воно що

Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тисяч українців - The Times
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08.06.2022 17:48
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І на його місце трактор поставити
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08.06.2022 17:46 Відповісти
Оце вата сказиться😀
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08.06.2022 17:47 Відповісти
Та нехай хоч передохне.
Попутного ім вітру по дорозі до пекла
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08.06.2022 18:07 Відповісти
Ну госудура рф вже хоче відмінити визнання Неазлежності Литви.

і тим часом, ми думали де пропала абхазька абізяна. а он воно що

Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тисяч українців - The Times
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08.06.2022 17:48 Відповісти
Агрохімії треба давно лоботомію зробити.
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08.06.2022 17:51 Відповісти
Знову?
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08.06.2022 18:01 Відповісти
Там навіть кісткового мозоку немає, що ви «томіровать» збираєтесь. Рідкісна мразота! П
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08.06.2022 18:12 Відповісти
Повісити цих двох макак на одній гілляці
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08.06.2022 18:08 Відповісти
абрамович кошелек путина, а аграхимия без согласования с зеленским ни слова не сказал бы
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08.06.2022 19:13 Відповісти
Дуже вірне рішення-бо то пам'ятник окупантам...
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08.06.2022 17:50 Відповісти
Колись естонці забрали памʼятник невідомому солдату, так Росія їм страшні погроми влаштувала. бронзові ночі.
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08.06.2022 17:51 Відповісти
Треба було просто стріляти у кацапські харі
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08.06.2022 18:09 Відповісти
Дивно , що країна давно в ЄС і НАТО , а досі таке гамно стояло і паскудило землю литовського народу . Це все рашистське гімно треба викорчовувати з корінням , щоб був мир , добробут і процвітання .
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08.06.2022 17:52 Відповісти
Кацапська тваринка 3.14 здує у спам. Подохни мразь
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08.06.2022 18:11 Відповісти
Ну всё, массовый разрыв пуканов освятит планету земля
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08.06.2022 17:57 Відповісти
Литва - маленькая, чистая, гордая и храбрая страна, смачно плюнула в морду вонючему голодному тупому медведю!

И у медведя будет всего два выхода: либо утереться, либо обтекать!
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08.06.2022 18:03 Відповісти
бедные кацапы .как уберете памятник отправьте фуру туалетной бумаги в останкино .бо от злости начнётся соревнование - кто больше нарсёт в прямом эфире сливной бочок или помёт
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08.06.2022 18:14 Відповісти
Якщо і були вояки при Совєтах, то точно не кацапи.
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08.06.2022 18:47 Відповісти
ісля того що сталося, всі згадки про"атечественую вайну, диди ваивале, адин нарот і т.д), повинні бути знищені в цивілізованому світі
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08.06.2022 18:55 Відповісти
Військову присягу біля нього приймав,коли в військовому училищі у Вільгюсі навчався.На цьому кладовищі є поховання німецьких солдат Першої світової -ряди хрестів ,написано звання, прізвище,дата народження та загибелі.Все прибрано.Дуже атомосферне місце.Мабуть ,німці завжди цінували свої солдат,на відміну від росіян.
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08.06.2022 20:55 Відповісти
Советские вояки пойдут за русским кораблем-на дно истории.
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08.06.2022 21:31 Відповісти
 
 