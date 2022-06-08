З військового цвинтаря у Вільнюсі приберуть пам’ятник радянським воякам

Міська рада Вільнюса одноголосно підтримала пропозицію прибрати з військового кладовища встановлені за СРСР скульптури радянських солдатів часів Другої світової війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Сьогодні ми можемо поставити крапку в цій історії: у понеділок ми отримали від Департаменту з культурної спадщини схвалення, що ці стели, твори мистецтва, не пов'язані із похованнями, не пов'язані з надгробками (...). Після такого роз'яснення ми можемо демонтувати стели і повернути все як є", - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

Він наголосив, що поховань воїнів на цьому місці немає, вони вже перенесені. Та запевнив, що стели будуть демонтовані без руйнування. Можливо, для цього їх поділять на сегменти.

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Після повномасштабного вторгнення Росії до України радянські меморіали вже демонтували в різних містах Литви. А 9 травня замість Дня перемоги над фашизмом оголосили Днем пам’яті жертв роійської військової агресії в Україні. В цей день в країні має бути жалоба, будь-які святкування - під забороною.