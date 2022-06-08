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Держдума (675) Литва (1544) незалежність (98) Росія (47279)

В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

госдума

У Державній Думі Росії зареєстрували законопроєкт про скасування постанови від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Законопроєкт зареєстрував депутат від партії "Єдина росія" Євген Федоров. Він вважає, що постанова державної ради СРСР є незаконною, оскільки прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції.

Крім того, йдеться у законопроєкті, було порушено закон "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР", оскільки в Литві не проводився референдум про вихід зі складу СРСР і не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

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"Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції росії "російська федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території…", постанова державної ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", - йдеться у законопроєкті.

Нагадаємо, Литва вийшла зі складу СРСР у 1991 році. Радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.

В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
В дурдомі без лікарів важко
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08.06.2022 16:00
+49
мордор должен быть разбит. точка
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08.06.2022 16:01
+40
- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО сможет отменить Минобороны России?
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08.06.2022 16:03
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Пугают и смотрят на реакцию США / ЕС / НАТО.

Украине стоит подумать, раз русские признали "независимость" ДНР / ЛНР, - то поступить симметрично и призначить независимость Ичкерии (Чечни) и установить дипотношения с её правительством в изгнании. Это был бы интересный номер . . .
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08.06.2022 17:29 Відповісти
что тут скажеш.. аппетиты Фюрера 21го века растут...
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08.06.2022 17:29 Відповісти
Як сказав би Макрон - "понять і простіть". У нього зараз головна мета х@йлові рило зберегти.
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08.06.2022 18:45 Відповісти
Хай скасують 21 століття, бо сором же який на весь світ. Най буде середньовіччя. На більше не катят.
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08.06.2022 17:29 Відповісти
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08.06.2022 17:30 Відповісти
Існування рф- юридично- нікчемне...
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08.06.2022 17:37 Відповісти
Конституция Союза Советских Социалистических республик:
Статья 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР
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08.06.2022 17:37 Відповісти
В СССР приняли закон о выходе союзных республик, где право выхода было обставлено такими сложностями, что его назвали законом о невыходе.
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08.06.2022 20:29 Відповісти
Хай скасують незалежнсть Кацапії від Совєтського Союзу. Бо спочатку це свято так і називалось. Потім, під постійним троллігном та ржачем, змінили на "Дєнь Каціпії".
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08.06.2022 17:42 Відповісти
Мало того этот праздник путиноиды отмечали в июне т.е. рашка самая первая выпрыгнула из совка (в Украине день незалежности в августе) а теперь киздит о том что они мол все были за совок и никто никуда из него не выходил. Рашисты самый ********* и лицемерный народ в мире!!!
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08.06.2022 17:52 Відповісти
А потім ще й правонаступниками себе назвали... Двбйби, блд...
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08.06.2022 20:02 Відповісти
они провозгласили суверенитет 12 июня 1990 года!
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08.06.2022 21:17 Відповісти
Слово кончені тут вже не підходить й"бнуті теж
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08.06.2022 17:48 Відповісти
І давно якийсь федоров став президентом "*********"? Зверніть увагу на підпис - в тих каракулях не вгадується ані "путлер", ані "ху№ло". Доречі, сам "цар" хоча б в курсі про існування цього фєдєрального закону?
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08.06.2022 17:55 Відповісти
эта раковая опухоль под названием рузьге должна быть выжжена напалмом под ноль
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08.06.2022 18:01 Відповісти
ОКУЕЛИ свинособаки?!
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08.06.2022 18:05 Відповісти
какое отношение они к ссср имеют дело?))
идиоты блин
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08.06.2022 18:14 Відповісти
От як талановито у них виходить грати придурків!
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08.06.2022 19:02 Відповісти
да всім похер шо ви там визнаєте а шо ні
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08.06.2022 19:11 Відповісти
США приготовиться, месть лаптеногих будет жестокой. 😂😂😂
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08.06.2022 19:41 Відповісти
Отменят продажу Аляски?
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08.06.2022 21:03 Відповісти
Україні пора відмінити перейменування Московії на росію. Знайти праправнуків Феофана Прокоповича і хай зроблять послугу
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08.06.2022 19:48 Відповісти
Як помені то у цих істот параліч мозку,вот до чого доводить відсутність лікарів.
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08.06.2022 19:56 Відповісти
А я пропоную припинити вважати землю кулею.
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08.06.2022 19:59 Відповісти
Не варто. Їх ракетам кривизна Землі літати заважає. Якщо визнати Землю плоскою, то їх ракеті краще літатимуть.
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08.06.2022 20:32 Відповісти
Ты прям как Лоза с плоской Землей
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08.06.2022 21:04 Відповісти
Сами москали розвалили московскую империю в 1917г - виноваты - США
Сами москали розвалили СССР в 1991г - виноваты - США

Теперь они отменяют независимость Украины, в перспективе независимость Литвы и т.д.

Их йо...тость непостижима.
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08.06.2022 20:23 Відповісти
Предагаю отменить продажу Аляски.
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08.06.2022 20:24 Відповісти
Прынять пастанову о незаконном выходе мардовскава залесья из состава Руси.
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08.06.2022 20:41 Відповісти
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08.06.2022 21:07 Відповісти
Русские - генетическе мутанты не имеющие своей государственности и мешающие другим народам ее иметь. Народ "перекати-поле". Даже не народ, а сообщество биологических организмов.
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08.06.2022 20:51 Відповісти
а то шо кооператив озеро нелегетимен после путча он не сказал))
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08.06.2022 20:56 Відповісти
Якщо вже на ту пішло, то і кацапстанії немає бути - бо це є нелегальна країна.
А якщо ще дальше покопати в історії - то і руволюція 1917 року - це державний переворот і ті хто його зробив мають бути віддані під трибунал як державні зрадники.
Ну і якщо ще дальше покопати в історії, то знайдемо, що і кацапстанії-то ніякої не було в ті часи коли створилась Київська Русь. Ну і тд і т.ін.
А ще можна знайти документи які підтверджують, шо і РФ немає бути ніякої. І що приєднання всіх автономій було незаконне.
А в кінці кінців - пора би вже і зтерти з лиця землі ту кацапстанію. Бо надоїли вже - ну і п....ть за дуже багато.
Але то хороше випробування для зцикливого ЄС. Послухаємо що ж скаже на те наш улюбленний шольц. Думаю, що макрон знову почне кричати що кацапам треба лице зберегти.
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08.06.2022 21:59 Відповісти
Марсиане, луноходы, долбоёбы??. Ни дай Бог иметь таких братьев по разуму!
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08.06.2022 22:01 Відповісти
У них давно ничего не тонуло! Зеленский, ты собираешься что-нибудь топить??! После подводного крейсера "москвосрань", воздушных тревог конкретно поубавилось!
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08.06.2022 22:09 Відповісти
это очень серьезный звонок. Интересна реакция Литвы.
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09.06.2022 00:44 Відповісти
Мадяри, німчура і жабоїди одобряют!
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09.06.2022 17:00 Відповісти
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