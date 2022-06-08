В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви. ДОКУМЕНТ

У Державній Думі Росії зареєстрували законопроєкт про скасування постанови від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Законопроєкт зареєстрував депутат від партії "Єдина росія" Євген Федоров. Він вважає, що постанова державної ради СРСР є незаконною, оскільки прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції.

Крім того, йдеться у законопроєкті, було порушено закон "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР", оскільки в Литві не проводився референдум про вихід зі складу СРСР і не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

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"Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції росії "російська федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території…", постанова державної ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", - йдеться у законопроєкті.

Нагадаємо, Литва вийшла зі складу СРСР у 1991 році. Радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.