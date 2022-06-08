В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви. ДОКУМЕНТ
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У Державній Думі Росії зареєстрували законопроєкт про скасування постанови від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
Законопроєкт зареєстрував депутат від партії "Єдина росія" Євген Федоров. Він вважає, що постанова державної ради СРСР є незаконною, оскільки прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції.
Крім того, йдеться у законопроєкті, було порушено закон "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР", оскільки в Литві не проводився референдум про вихід зі складу СРСР і не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.
"Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції росії "російська федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території…", постанова державної ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", - йдеться у законопроєкті.
Нагадаємо, Литва вийшла зі складу СРСР у 1991 році. Радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.
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Украине стоит подумать, раз русские признали "независимость" ДНР / ЛНР, - то поступить симметрично и призначить независимость Ичкерии (Чечни) и установить дипотношения с её правительством в изгнании. Это был бы интересный номер . . .
Статья 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР
идиоты блин
Сами москали розвалили СССР в 1991г - виноваты - США
Теперь они отменяют независимость Украины, в перспективе независимость Литвы и т.д.
Их йо...тость непостижима.
А якщо ще дальше покопати в історії - то і руволюція 1917 року - це державний переворот і ті хто його зробив мають бути віддані під трибунал як державні зрадники.
Ну і якщо ще дальше покопати в історії, то знайдемо, що і кацапстанії-то ніякої не було в ті часи коли створилась Київська Русь. Ну і тд і т.ін.
А ще можна знайти документи які підтверджують, шо і РФ немає бути ніякої. І що приєднання всіх автономій було незаконне.
А в кінці кінців - пора би вже і зтерти з лиця землі ту кацапстанію. Бо надоїли вже - ну і п....ть за дуже багато.
Але то хороше випробування для зцикливого ЄС. Послухаємо що ж скаже на те наш улюбленний шольц. Думаю, що макрон знову почне кричати що кацапам треба лице зберегти.