В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы. ДОКУМЕНТ

В Государственной Думе России зарегистрировали законопроект об отмене постановления от 6 сентября 1991 г. о признании независимости Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

Законопроект зарегистрировал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Он считает, что постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции.

Кроме того, говорится в законопроекте, был нарушен закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

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"Таким образом, ввиду того, что согласно статье 67.1 Конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории…", постановление государственного совета СССР № ОС-1 подлежит отмене", - говорится в законопроекте.

Напомним, Литва вышла из состава СССР в 1991 году. Советские войска пытались подавить массовое движение к независимости.