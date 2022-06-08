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В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

госдума

В Государственной Думе России зарегистрировали законопроект об отмене постановления от 6 сентября 1991 г. о признании независимости Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

Законопроект зарегистрировал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Он считает, что постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции.

Кроме того, говорится в законопроекте, был нарушен закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

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"Таким образом, ввиду того, что согласно статье 67.1 Конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории…", постановление государственного совета СССР № ОС-1 подлежит отмене", - говорится в законопроекте.

Напомним, Литва вышла из состава СССР в 1991 году. Советские войска пытались подавить массовое движение к независимости.

В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы 01
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Топ комментарии
+57
В дурдомі без лікарів важко
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08.06.2022 16:00
+49
мордор должен быть разбит. точка
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08.06.2022 16:01
+40
- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО сможет отменить Минобороны России?
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08.06.2022 16:03
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Страница 2 из 2
Пугают и смотрят на реакцию США / ЕС / НАТО.

Украине стоит подумать, раз русские признали "независимость" ДНР / ЛНР, - то поступить симметрично и призначить независимость Ичкерии (Чечни) и установить дипотношения с её правительством в изгнании. Это был бы интересный номер . . .
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08.06.2022 17:29 Ответить
что тут скажеш.. аппетиты Фюрера 21го века растут...
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08.06.2022 17:29 Ответить
Як сказав би Макрон - "понять і простіть". У нього зараз головна мета х@йлові рило зберегти.
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08.06.2022 18:45 Ответить
Хай скасують 21 століття, бо сором же який на весь світ. Най буде середньовіччя. На більше не катят.
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08.06.2022 17:29 Ответить
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08.06.2022 17:30 Ответить
Існування рф- юридично- нікчемне...
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08.06.2022 17:37 Ответить
Конституция Союза Советских Социалистических республик:
Статья 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР
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08.06.2022 17:37 Ответить
В СССР приняли закон о выходе союзных республик, где право выхода было обставлено такими сложностями, что его назвали законом о невыходе.
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08.06.2022 20:29 Ответить
Хай скасують незалежнсть Кацапії від Совєтського Союзу. Бо спочатку це свято так і називалось. Потім, під постійним троллігном та ржачем, змінили на "Дєнь Каціпії".
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08.06.2022 17:42 Ответить
Мало того этот праздник путиноиды отмечали в июне т.е. рашка самая первая выпрыгнула из совка (в Украине день незалежности в августе) а теперь киздит о том что они мол все были за совок и никто никуда из него не выходил. Рашисты самый ********* и лицемерный народ в мире!!!
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08.06.2022 17:52 Ответить
А потім ще й правонаступниками себе назвали... Двбйби, блд...
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08.06.2022 20:02 Ответить
они провозгласили суверенитет 12 июня 1990 года!
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08.06.2022 21:17 Ответить
Слово кончені тут вже не підходить й"бнуті теж
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08.06.2022 17:48 Ответить
І давно якийсь федоров став президентом "*********"? Зверніть увагу на підпис - в тих каракулях не вгадується ані "путлер", ані "ху№ло". Доречі, сам "цар" хоча б в курсі про існування цього фєдєрального закону?
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08.06.2022 17:55 Ответить
эта раковая опухоль под названием рузьге должна быть выжжена напалмом под ноль
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08.06.2022 18:01 Ответить
ОКУЕЛИ свинособаки?!
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08.06.2022 18:05 Ответить
какое отношение они к ссср имеют дело?))
идиоты блин
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08.06.2022 18:14 Ответить
От як талановито у них виходить грати придурків!
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08.06.2022 19:02 Ответить
да всім похер шо ви там визнаєте а шо ні
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08.06.2022 19:11 Ответить
США приготовиться, месть лаптеногих будет жестокой. 😂😂😂
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08.06.2022 19:41 Ответить
Отменят продажу Аляски?
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08.06.2022 21:03 Ответить
Україні пора відмінити перейменування Московії на росію. Знайти праправнуків Феофана Прокоповича і хай зроблять послугу
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08.06.2022 19:48 Ответить
Як помені то у цих істот параліч мозку,вот до чого доводить відсутність лікарів.
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08.06.2022 19:56 Ответить
А я пропоную припинити вважати землю кулею.
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08.06.2022 19:59 Ответить
Не варто. Їх ракетам кривизна Землі літати заважає. Якщо визнати Землю плоскою, то їх ракеті краще літатимуть.
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08.06.2022 20:32 Ответить
Ты прям как Лоза с плоской Землей
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08.06.2022 21:04 Ответить
Сами москали розвалили московскую империю в 1917г - виноваты - США
Сами москали розвалили СССР в 1991г - виноваты - США

Теперь они отменяют независимость Украины, в перспективе независимость Литвы и т.д.

Их йо...тость непостижима.
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08.06.2022 20:23 Ответить
Предагаю отменить продажу Аляски.
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08.06.2022 20:24 Ответить
Прынять пастанову о незаконном выходе мардовскава залесья из состава Руси.
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08.06.2022 20:41 Ответить
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08.06.2022 21:07 Ответить
Русские - генетическе мутанты не имеющие своей государственности и мешающие другим народам ее иметь. Народ "перекати-поле". Даже не народ, а сообщество биологических организмов.
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08.06.2022 20:51 Ответить
а то шо кооператив озеро нелегетимен после путча он не сказал))
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08.06.2022 20:56 Ответить
Якщо вже на ту пішло, то і кацапстанії немає бути - бо це є нелегальна країна.
А якщо ще дальше покопати в історії - то і руволюція 1917 року - це державний переворот і ті хто його зробив мають бути віддані під трибунал як державні зрадники.
Ну і якщо ще дальше покопати в історії, то знайдемо, що і кацапстанії-то ніякої не було в ті часи коли створилась Київська Русь. Ну і тд і т.ін.
А ще можна знайти документи які підтверджують, шо і РФ немає бути ніякої. І що приєднання всіх автономій було незаконне.
А в кінці кінців - пора би вже і зтерти з лиця землі ту кацапстанію. Бо надоїли вже - ну і п....ть за дуже багато.
Але то хороше випробування для зцикливого ЄС. Послухаємо що ж скаже на те наш улюбленний шольц. Думаю, що макрон знову почне кричати що кацапам треба лице зберегти.
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08.06.2022 21:59 Ответить
Марсиане, луноходы, долбоёбы??. Ни дай Бог иметь таких братьев по разуму!
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08.06.2022 22:01 Ответить
У них давно ничего не тонуло! Зеленский, ты собираешься что-нибудь топить??! После подводного крейсера "москвосрань", воздушных тревог конкретно поубавилось!
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08.06.2022 22:09 Ответить
это очень серьезный звонок. Интересна реакция Литвы.
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09.06.2022 00:44 Ответить
Мадяри, німчура і жабоїди одобряют!
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09.06.2022 17:00 Ответить
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