В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Государственной Думе России зарегистрировали законопроект об отмене постановления от 6 сентября 1991 г. о признании независимости Литвы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
Законопроект зарегистрировал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Он считает, что постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции.
Кроме того, говорится в законопроекте, был нарушен закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
"Таким образом, ввиду того, что согласно статье 67.1 Конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории…", постановление государственного совета СССР № ОС-1 подлежит отмене", - говорится в законопроекте.
Напомним, Литва вышла из состава СССР в 1991 году. Советские войска пытались подавить массовое движение к независимости.
Пожалуйста, подождите...
Украине стоит подумать, раз русские признали "независимость" ДНР / ЛНР, - то поступить симметрично и призначить независимость Ичкерии (Чечни) и установить дипотношения с её правительством в изгнании. Это был бы интересный номер . . .
Статья 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР
идиоты блин
Сами москали розвалили СССР в 1991г - виноваты - США
Теперь они отменяют независимость Украины, в перспективе независимость Литвы и т.д.
Их йо...тость непостижима.
А якщо ще дальше покопати в історії - то і руволюція 1917 року - це державний переворот і ті хто його зробив мають бути віддані під трибунал як державні зрадники.
Ну і якщо ще дальше покопати в історії, то знайдемо, що і кацапстанії-то ніякої не було в ті часи коли створилась Київська Русь. Ну і тд і т.ін.
А ще можна знайти документи які підтверджують, шо і РФ немає бути ніякої. І що приєднання всіх автономій було незаконне.
А в кінці кінців - пора би вже і зтерти з лиця землі ту кацапстанію. Бо надоїли вже - ну і п....ть за дуже багато.
Але то хороше випробування для зцикливого ЄС. Послухаємо що ж скаже на те наш улюбленний шольц. Думаю, що макрон знову почне кричати що кацапам треба лице зберегти.