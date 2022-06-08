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Метинвест передал Главному управлению разведки 120 дронов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метінвест

В ГУР получили партию в сто двадцать современных квадрокоптеров. Летательные устройства передала компания "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Это уже третья поставка: всего компания передала украинским бойцам дронов более чем на 500 тысяч долларов.

Часть моделей, которую получили разведчики, оснащена тепловизорами с дальностью полета до 30 км, часть – проще радиусом до 15 км. Главная задача дрона – выявление диверсионно-разведывательных групп, двигающихся в сторону наших воинов. Стоит такой - как новая легковушка бизнес-класса, и уже совсем скоро все они будут на передовой.

"Затягивать и содержать с какой-то бюрократической целью никто эту партию не будет, логистические маршруты отработаны. Но Метинвест не просто выделил средства, но взял на себя вопросы организации, логистики, поиска, поставок. Это большой кусок работы, который облегчает задачу для Вооруженных сил и украинской разведки", - объясняет Андрей Юсов, представитель прессслужбы Главного управления разведки МОУ.

Из-за нападения России дроны, особенно крупными партиями, стали дефицитом даже в мире. Искать их начали еще два месяца назад, рассказывают в Метинвесте. А как только через океан добрались до Украины, их сразу доставили к нашим военным.

"Это третья поставка именно на разведку, также мы поставляем дроны на Сухопутные войска. Всего на сегодняшний день мы передали более двухсот дронов разного типа, более чем на пятьсот тысяч долларов. Потому что позиция акционера, Рината Ахметова, - любым способом помогать армии", - рассказал Александр Водовиз, руководитель Проектного офиса компании Метинвест.

Читайте: Более 1,5 млрд грн выделил Метинвест на помощь ВСУ и гражданским

Как известно, за 100 дней войны компания Метинвест направила на помощь Украине и украинцам более 1,5 миллиарда гривен. Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Главное же управление разведки МОУ ранее получило 1000 спецкомплектов современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач.

Также Метинвест приступил к производству бронепластин: компания направит бойцам более 100 тыс. бронежилетов.

Также читайте: Военные получили от "Метинвеста" техники на 10 миллионов
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Топ комментарии
+19
"Порошенко передав, Метінвест (Ахметов) передав..." Коли подібне напишуть при Коломойського? Хоча і про Коломойського пишуть "закупив газ у держави удвічі дешевше, завдавши збитків на сотні мільцонів..."
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08.06.2022 18:14
+10
Бабушка зеледента и так успешно в Украине прячется от американского правосудия. Финансировать ЗСУ она никак не может. Потому что, когда мы победим рабссею, бабушка не сможет избежать справедливого суда и не дожить до освобождения (по природной причине тоски за конфискацией наворованного бабла). Но ей хотя бы и тут повезет, потому что зеленый внучок будет сидеть в Украине.
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08.06.2022 18:22
+3
Це все фігня,он "слуга народу" для суду свідчив що російський олігарх врятував 400 тис.українців тому ЕС має повернути йому гроші!Джерело: британське видання The Times
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08.06.2022 18:15
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"Порошенко передав, Метінвест (Ахметов) передав..." Коли подібне напишуть при Коломойського? Хоча і про Коломойського пишуть "закупив газ у держави удвічі дешевше, завдавши збитків на сотні мільцонів..."
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08.06.2022 18:14 Ответить
Бабушка зеледента и так успешно в Украине прячется от американского правосудия. Финансировать ЗСУ она никак не может. Потому что, когда мы победим рабссею, бабушка не сможет избежать справедливого суда и не дожить до освобождения (по природной причине тоски за конфискацией наворованного бабла). Но ей хотя бы и тут повезет, потому что зеленый внучок будет сидеть в Украине.
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08.06.2022 18:22 Ответить
ну Ахметов передал дроны - но и про себя не забыл - яхта то на 700 млн.$ не смотря ни на что строится как в мирное время
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08.06.2022 20:32 Ответить
Ой, слушайте, давайте без гнилого морализаторства. Он миллиардер, всё понятно, но у нас тут простые люди быстро ломанулись ввозить евробляхи без пошлины. И не на фронт, а элитные авто, так что давайте без вот этого
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08.06.2022 23:52 Ответить
Це все фігня,он "слуга народу" для суду свідчив що російський олігарх врятував 400 тис.українців тому ЕС має повернути йому гроші!Джерело: британське видання The Times
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08.06.2022 18:15 Ответить
Дошло что гудками рашистскую навалу не отбить? А Новинский каким тут боком? "Патриоты поневоле"? Надо бы сериал про ваши кражи и махинации снять.
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08.06.2022 18:15 Ответить
До Ахметова дошло, а до 95 квартала - нет.
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08.06.2022 19:04 Ответить
Тепер на ахметкиному каналі вихвалятимуть його до Нового року.
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08.06.2022 18:22 Ответить
Більше.як на коптери, в Рудого грошей нема, гудки його десь в чиїхось (чому його обійшло?) дупах. Гречка і рації спадли до Лєти. І ще до тепер вони борсаються у власнім гівні, доводячи, що вони є ще Щось, курва...
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08.06.2022 18:27 Ответить
Ну вообще-то больше Ахметова из наших олигархов помощи никто не оказал. Там суммы исчисляются миллиардами (правда, гривен). Что вас не устраивает? А вот Беня в это время купил газ в два раза дешевле рыночной стоимости у государственного предприятия. Как говорится, почувствуй разницу.
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08.06.2022 20:09 Ответить
после передачи разведданных, изготовленные на Метинвесте цельнолитые чугунные квадрокоптеры пикируют на позиции русни нанося непоправимые повреждения.
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08.06.2022 18:41 Ответить
Почему россия начала войну - с жиру бесятся. Разжирели на нефте и газо долларах.
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08.06.2022 18:47 Ответить
Я бы дроны от Новинского принимал с осторожностью
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08.06.2022 19:00 Ответить
Чо это вдруг? Они все три месяца активно помогают армии и всё ок и норм. Не надо искать зраду там, где её нет. Наоборот круто, что такая помощь есть
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08.06.2022 23:50 Ответить
Я не рінатка ахмєтов... 120 дронів мені не під силу було б закупити - хоч би я продав усе що натепер маю🙄🙂 Але свого єдиного екземпляра Mavic Air combo(може разів зо три ним скористався за декілька років з того часу як мені його подарували на "ювілей" )через волонтерів відправив хлопцям що лупашать орків під Миколаєвом. Сподіваюсь він їм допоможе😉 Обіцяли згодом закинути відео(те шо можна показати "стороннім" особам) з його роботою😊 На жаль я так і не навчиться з ним вправно поратись - останнього разу ледь його не втратив
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08.06.2022 23:02 Ответить
Крутые. В этой войне практика показала, что дроны это вполне себе полноценное и крайне необходимое оружие.
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08.06.2022 23:49 Ответить
 
 