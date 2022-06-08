УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11998 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 447 17
безпілотник (2102) благодійність (437) війна (56641) розвідка (3622) Метінвест (245)

Метінвест передав Головному управлінню розвідки 120 дронів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метінвест

В ГУР отримали партію у сто двадцять сучасних квадрокоптерів. Літальні пристрої передала компанія "Метінвест" Ахметова та Новінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Це вже третя поставка: всього компанія передала українським бійцям дронів на понад 500 тисяч доларів.

Частина моделей, яку отримали розвідники, оснащена тепловізорами з дальністю польоту до 30 км, частина - простіші радіусом до 15 км. Головне завдання дрона - виявлення диверсійно-розвідувальних груп, які рухаються у бік наших воїнів. Коштує такий - як новий легковик бізнес-класу, і вже зовсім скоро всі вони будуть на передовій.

"Затягувати і утримувати з якоюсь бюрократичною метою ніхто цю партію не буде, логістичні маршрути відпрацьовані. Але Метінвест не просто виділив кошти, а й взяв на себе питання організації, логістики, пошуку, постачання. Це великий шмат роботи, який полегшує завдання для Збройних сил і для української розвідки", - пояснює Андрій Юсов, представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ.

Через напад Росії дрони, а особливо великими партіями, стали дефіцитом навіть у світі. Шукати їх почали ще два місяці тому, розповідають у Метінвест. А щойно ті через океан дісталися України, їх одразу доправили до наших вояків.

"Це третя поставка саме на розвідку, також ми поставляємо дрони на Сухопутні війська. Всього на сьогодні ми передали більше двохсот дронів різного тип, більше ніж на п’ятсот тисяч доларів. Тому що позиція акціонера, Ріната Ахметова, - в будь-який спосіб допомагати армії", - розповів Олександр Водовіз, керівник Проектного офісу компанії Метінвест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів

Як відомо, за 100 днів війни компанія Метінвест направила на допомогу Україні та українцям понад 1,5 мільярда гривень. Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

А Головне управління розвідки МОУ раніше отримало 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань.

Також Метінвест розпочав виробництво бронепластин: компанія направить бійцям понад 100 тис. бронежилетів.

Також читайте: Понад 1,5 млрд грн виділив Метінвест на допомогу ЗСУ та цивільним

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
"Порошенко передав, Метінвест (Ахметов) передав..." Коли подібне напишуть при Коломойського? Хоча і про Коломойського пишуть "закупив газ у держави удвічі дешевше, завдавши збитків на сотні мільцонів..."
показати весь коментар
08.06.2022 18:14
+10
Бабушка зеледента и так успешно в Украине прячется от американского правосудия. Финансировать ЗСУ она никак не может. Потому что, когда мы победим рабссею, бабушка не сможет избежать справедливого суда и не дожить до освобождения (по природной причине тоски за конфискацией наворованного бабла). Но ей хотя бы и тут повезет, потому что зеленый внучок будет сидеть в Украине.
показати весь коментар
08.06.2022 18:22
+3
Це все фігня,он "слуга народу" для суду свідчив що російський олігарх врятував 400 тис.українців тому ЕС має повернути йому гроші!Джерело: британське видання The Times
показати весь коментар
08.06.2022 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Порошенко передав, Метінвест (Ахметов) передав..." Коли подібне напишуть при Коломойського? Хоча і про Коломойського пишуть "закупив газ у держави удвічі дешевше, завдавши збитків на сотні мільцонів..."
показати весь коментар
08.06.2022 18:14 Відповісти
Бабушка зеледента и так успешно в Украине прячется от американского правосудия. Финансировать ЗСУ она никак не может. Потому что, когда мы победим рабссею, бабушка не сможет избежать справедливого суда и не дожить до освобождения (по природной причине тоски за конфискацией наворованного бабла). Но ей хотя бы и тут повезет, потому что зеленый внучок будет сидеть в Украине.
показати весь коментар
08.06.2022 18:22 Відповісти
ну Ахметов передал дроны - но и про себя не забыл - яхта то на 700 млн.$ не смотря ни на что строится как в мирное время
показати весь коментар
08.06.2022 20:32 Відповісти
Ой, слушайте, давайте без гнилого морализаторства. Он миллиардер, всё понятно, но у нас тут простые люди быстро ломанулись ввозить евробляхи без пошлины. И не на фронт, а элитные авто, так что давайте без вот этого
показати весь коментар
08.06.2022 23:52 Відповісти
Це все фігня,он "слуга народу" для суду свідчив що російський олігарх врятував 400 тис.українців тому ЕС має повернути йому гроші!Джерело: британське видання The Times
показати весь коментар
08.06.2022 18:15 Відповісти
Дошло что гудками рашистскую навалу не отбить? А Новинский каким тут боком? "Патриоты поневоле"? Надо бы сериал про ваши кражи и махинации снять.
показати весь коментар
08.06.2022 18:15 Відповісти
До Ахметова дошло, а до 95 квартала - нет.
показати весь коментар
08.06.2022 19:04 Відповісти
Тепер на ахметкиному каналі вихвалятимуть його до Нового року.
показати весь коментар
08.06.2022 18:22 Відповісти
Більше.як на коптери, в Рудого грошей нема, гудки його десь в чиїхось (чому його обійшло?) дупах. Гречка і рації спадли до Лєти. І ще до тепер вони борсаються у власнім гівні, доводячи, що вони є ще Щось, курва...
показати весь коментар
08.06.2022 18:27 Відповісти
Ну вообще-то больше Ахметова из наших олигархов помощи никто не оказал. Там суммы исчисляются миллиардами (правда, гривен). Что вас не устраивает? А вот Беня в это время купил газ в два раза дешевле рыночной стоимости у государственного предприятия. Как говорится, почувствуй разницу.
показати весь коментар
08.06.2022 20:09 Відповісти
после передачи разведданных, изготовленные на Метинвесте цельнолитые чугунные квадрокоптеры пикируют на позиции русни нанося непоправимые повреждения.
показати весь коментар
08.06.2022 18:41 Відповісти
Почему россия начала войну - с жиру бесятся. Разжирели на нефте и газо долларах.
показати весь коментар
08.06.2022 18:47 Відповісти
Я бы дроны от Новинского принимал с осторожностью
показати весь коментар
08.06.2022 19:00 Відповісти
Чо это вдруг? Они все три месяца активно помогают армии и всё ок и норм. Не надо искать зраду там, где её нет. Наоборот круто, что такая помощь есть
показати весь коментар
08.06.2022 23:50 Відповісти
Я не рінатка ахмєтов... 120 дронів мені не під силу було б закупити - хоч би я продав усе що натепер маю🙄🙂 Але свого єдиного екземпляра Mavic Air combo(може разів зо три ним скористався за декілька років з того часу як мені його подарували на "ювілей" )через волонтерів відправив хлопцям що лупашать орків під Миколаєвом. Сподіваюсь він їм допоможе😉 Обіцяли згодом закинути відео(те шо можна показати "стороннім" особам) з його роботою😊 На жаль я так і не навчиться з ним вправно поратись - останнього разу ледь його не втратив
показати весь коментар
08.06.2022 23:02 Відповісти
Крутые. В этой войне практика показала, что дроны это вполне себе полноценное и крайне необходимое оружие.
показати весь коментар
08.06.2022 23:49 Відповісти
 
 