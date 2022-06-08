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Данилов объяснил, как российская пропагандистка Овсянникова могла въехать на территорию Украины: "У нас еще нет визового режима с РФ"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы женщин с паспортами РФ.
Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – отметил он.
Топ комментарии
+58 Serhii P.
показать весь комментарий08.06.2022 22:45
+56 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий08.06.2022 22:43
+41 olele
показать весь комментарий08.06.2022 22:45
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Шел 8 год войны.....
Шел девятый год войны.....
- её после этого не повязали
значит это скорее операция гебни по внедрению
Агентура кремля во власти работает не покладая рук.
Значит, пороха 2 раза тормозили на границе и кто то об этом позаботился и побеспокоила я, а вот расийского агента никто не заметил на границе ни разу.
А если связная? Вы смотрите иногда старые военные фильмы? И у нас война, или русско-украинская тусня? кто должен заниматься визовым режимом? Секретарь СНБО мог бы позаботиться об этом. И вообще, как то странно всё происходящее. Бабченко не пустили с разрешением на жительство, Порошенко не пропускали, имея на руках все документы, а
некоторым русским по звонку можно. Кукольные пограничники.