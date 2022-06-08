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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) визовый режим (484) Овсяникова (9)

Данилов объяснил, как российская пропагандистка Овсянникова могла въехать на территорию Украины: "У нас еще нет визового режима с РФ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

овсяннікова

Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы женщин с паспортами РФ.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – отметил он.

Также читайте: "ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко
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Топ комментарии
+58
Москалям досі не заборонений в'їзд в Україну? Я просто в шоці від цієї влади...
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08.06.2022 22:45
+56
яйця почухати простіше чім шось путне зробити.. імпотенти зеленої шмарклі
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08.06.2022 22:43
+41
ҐРУНТ@grntmedia

Судячи зі слів Авсяннікової, її привіз в Україну Антон Геращенко.
Геращенко везе сюди "другіх русскіх", Геращенко коригує ракетні удари, Геращенко постійно постить фейки. Може хтось нарешті зробить якісь висновки щодо його діяльності?

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08.06.2022 22:45
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У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", - отметил он.

Шел 8 год войны.....
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09.06.2022 07:18 Ответить
У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", - отметил он.

Шел девятый год войны.....
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09.06.2022 07:20 Ответить
Марина Овсянникова имела немалое мужество выступить против войны в прямом эфире РосТВ, не гоните на нее
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09.06.2022 07:52 Ответить
- там вряд ли прямой эфир без задержки
- её после этого не повязали
значит это скорее операция гебни по внедрению
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09.06.2022 09:19 Ответить
Насколько я знаю все прямые эфиры идут в Расии с задержкой 3 минуты именно для таких случаев.
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09.06.2022 09:33 Ответить
Не сміши манду, вона і так смішна
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09.06.2022 09:42 Ответить
https://meduza.io/video/2022/03/14/sotrudnitsa-pervogo-kanala-v-pryamom-efire-vystupila-protiv-voyny-pered-etim-ona-zapisala-videoobraschenie
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09.06.2022 07:54 Ответить
Это просто удивительная отмазка!
Агентура кремля во власти работает не покладая рук.
Значит, пороха 2 раза тормозили на границе и кто то об этом позаботился и побеспокоила я, а вот расийского агента никто не заметил на границе ни разу.
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09.06.2022 08:38 Ответить
По логіці дунілова дрг кацапське по безвізу може заїхати
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09.06.2022 09:05 Ответить
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в'їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3346812 . А що жінок російських шпигунів і диверсантів не буває? Крута логіка у зекоманди.
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09.06.2022 09:29 Ответить
Скільки уваги цій шлюшкі.
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09.06.2022 09:44 Ответить
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну"
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09.06.2022 09:46 Ответить
Скільки уваги цій кацапській пропогандисткі.
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09.06.2022 09:46 Ответить
Скільки уваги цій тітці.
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09.06.2022 09:47 Ответить
Например, я -- гражданин Казахстана -- в 2019 году с трудом заехал в Украину, мне задавали вопросы украинские пограничники. А гражданина России призывного вопроса без проблем пропустили, только чуть более внимательно проверили его паспорт.
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09.06.2022 09:52 Ответить
Да-а, вот это логика. А что женщины не воюют, не военнообязанные, а если по разработке ФСБ?
А если связная? Вы смотрите иногда старые военные фильмы? И у нас война, или русско-украинская тусня? кто должен заниматься визовым режимом? Секретарь СНБО мог бы позаботиться об этом. И вообще, как то странно всё происходящее. Бабченко не пустили с разрешением на жительство, Порошенко не пропускали, имея на руках все документы, а
некоторым русским по звонку можно. Кукольные пограничники.
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09.06.2022 10:58 Ответить
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