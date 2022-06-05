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"ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

геращенко

"Европейская Солидарность" подготовила запрос в Службу безопасности Украины по поводу визита в Одессу российской пропагандистки Марины Овсянниковой.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Те, кто притащили в Украину Овсянникову, спецслужбы, которые позволили ее въезд, просто не осознают, насколько это унижает память наших коллег, Максима Левина, Саши Махова. Все без исключения российские пропагандисты непосредственно причастны к их убийству. Они десятилетиями лгали об Украине, формируя ли эту политику ненависти и украинофобии", - подчеркнула парламентарий.

По словам Геращенко, приезд Овсянниковой не отличается от приезда в Киев журналистов телеканала "Звезда" в 2019 году.

"Нет такой международной встречи, где бы мы ни говорили о продолжении гибридной информационной войны против Украины, где бы ни призывали не лепить из этого оборотни героиню. Как теперь объяснять немцам о недопустимости награждения Овсянниковой или ее трудоустройстве под видом журналистки в приличные издания, когда мы сами тянем ее в Украину. Чтобы что?", - спросила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины

"Подготовили с "Европейской Солидарностью" запрос к СБУ. Мы теперь всем "раскаявшимся" и "прозревшим" будем давать убежище? У меня нет к ним никакой эмпатии. Я уверена, что эта товарищи - часть очередной КГБшной спецоперации о "хороших русских". В россии за пост в соцсетях можно загреметь в тюрьму на 5 лет, а тут пожурили и выпустили из страны на гастроли... Бродящий цирк теперь приехал в Украину. Но нам не в цирк", - подчеркнула Геращенко.

Ну, чтобы дважды не возвращаться к теме Невзорова. Он критикует Кремль? Прекрасно. Смотрите и слушайте, шертите, комментируйте. Но у меня один вопрос: какого чуда ему дали украинское гражданство? За 600 секунд, без экзамена на знание языка, без дня проживания в Украине, создавая проблемы в отношениях с нашими искренними друзьями – литовцами и эстонцами. В Украине годами живут тысячи россиян, давно принявших решение о неприятии путинского режима. Им некуда возвращаться. Они ведут свою войну с Кремлем – кто на фронте, кто на информационном или юридическом фронте, и с такими же боями получают вид на жительство в Украине, который могут и не продлить. А здесь – что это было? Что это происходит? Кто следующий "хороший русский"? Не слишком ли их много в последнее время?", – отмечает Геращенко.

Також читайте: Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі
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Топ комментарии
+96
Підтримую, не можна одночасно воювати і ворога в гості пускати.
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05.06.2022 12:43
+76
Оце правильно! А то зелені дебіли ще і громадянство їй дадуть...
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05.06.2022 12:43
+57
Спочатку нацист Невзоров тепер ця ***** з плакатом,СБУ ЩО НАФІГ ПРОІСХОДИТЬ В НАС В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ З КАЦАПАМИ? Що за проходний двір свинособаки шастають як в себе в дома,а потім дивуємось щ обстріли((((
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05.06.2022 12:45
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Правила форума Совет форумчан
Підтримую, не можна одночасно воювати і ворога в гості пускати.
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05.06.2022 12:43 Ответить
- Бойка , на калили "марафону" вже вивели зелені . Схоже почали легалізувати , певно підтягнуть і Рабіновича і Шуфрича з "православною сук...ю" Новінським ...
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05.06.2022 13:26 Ответить
Оце правильно! А то зелені дебіли ще і громадянство їй дадуть...
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05.06.2022 12:43 Ответить
А після неї Гіркіну
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05.06.2022 13:04 Ответить
Когда задвухсотится и станет воистину "харошим уззким".
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05.06.2022 13:18 Ответить
зря вы так про стрелкова!
он очень резко критикует хутина

шютка
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05.06.2022 13:26 Ответить
дебіли вважають ворогів дебілами...
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05.06.2022 14:22 Ответить
А сенсу? Невже гадаєте Бакаланов не прикриє своїх?
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05.06.2022 12:44 Ответить
Хоча мовчати теж не можна.
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05.06.2022 12:45 Ответить
Осталось обменятся двум Вовам Указами о награждении друг друга Звездой Героя России и Украины-- для высшей степени сюрреализма... увы -увы шоумен Вова Зеленский так и не стал Президентом Зеленским...... пока он репетирует эту роль.. три года оно выкаблучивалось- набивая ряху гонораром с 6-7-10-12 нулями и в итоге прилетели ракеты .и пришлось с репетиции прямо на поле боя-- а не на парад...
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05.06.2022 13:06 Ответить
Ну да.. Коля Патрубок вже ж нагороджений орденом Хмельницького, за кучмівських часів.
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05.06.2022 13:52 Ответить
Прикроет? Будет ещё один эпизод в расследование его деятельности на должности друга по песочнице владимсаныча боневтика.
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05.06.2022 13:17 Ответить
малороси фізично не можуть існувати без "старшего брата"
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05.06.2022 12:45 Ответить
Спочатку нацист Невзоров тепер ця ***** з плакатом,СБУ ЩО НАФІГ ПРОІСХОДИТЬ В НАС В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ З КАЦАПАМИ? Що за проходний двір свинособаки шастають як в себе в дома,а потім дивуємось щ обстріли((((
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05.06.2022 12:45 Ответить
Не знаю, який там той нєвзоров "нацист", але сраку ху*лу лизав привселюдно. Скоріше за все, подався в опозиціонери бо доступ до годівниці втратив.
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05.06.2022 13:10 Ответить
Нєвзоров - справді старий КГБ-іст, от тільки він не допомагав розвалювати совок, а навпаки - був на боці совєтських силовиків, які душили протести у країнах Балтії у 90-их.
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05.06.2022 14:06 Ответить
підозрюю, ви мали на увазі не "Помогал конторе разваливать Союз", а "Помогал конторе удержать совок"

наприклад, фільм, де совковий пропагандон Нєвзоров брехнею і цинізмом відбілює криваві злочини НКВД в Катині.
https://www.youtube.com/watch?v=I58_u5efYfg
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05.06.2022 14:17 Ответить
СБУ ЗАНЯТО ПОРОШЕНКО ЭТО ЖЕ ПО ЕГО ВИНЕ РОССИЯ ПУТИН НАПАЛИ НА УКРАИНУ
ЭТО ОН СО СЛОВ УШЛЕБКА МЕДВЕДЧУКА ТИПА ВОРОВАЛ ГРОШИ И КАКУЮ ТО ТРУБУ КОТОРУЮ ПО ФАКТУ ПОХИТИЛИ ЗАДОЛГО ЛЕТ ЗА 6 ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО КАК ПРЕЗИДЕНТА... а интересно СБУ не хочет выяснить как маланский ушлебок Какломойша ******* Укрнафту Траснафту и прочие свечные заводики не стоит ли вопрос на РНБО о возврат похищенного Кало какло мойским @#ыдом имущества и стратегических предприятий в лоно Украины????!! или что что можно @#$ЫДАМ НИЗЗЯ ГОЯМ ИЛИ ТО СВЯЩЕННО ОБРЕЗАННАЯ КОРОВА.... А ВОВЧИК СВОЕГО ПАТРОНА приказано не трогать??!!!
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05.06.2022 13:11 Ответить
Тут думку підерасів ніхто нее запитував
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05.06.2022 15:51 Ответить
А чого всі бунтують?Ви ж маєте купу історичних прикладів,коли в Другу світову совєти їздили до німців й навпаки.Чи ні?))
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05.06.2022 12:48 Ответить
і їздили і паради разом проводили
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05.06.2022 13:01 Ответить
і Європу разом розпиляли за пактом Молотова-Ріббентропа.
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05.06.2022 18:35 Ответить
- нехай московити собі "бдят" свою "історію" , нам таких історичних реалій не потрібно.
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05.06.2022 13:30 Ответить
...от буде прикол, як накопаємо, що сьогоднішній ракетний залп по Дарниці й Броварах - це забезпечення "сильної переговорної позиції" цій московській медіакурві
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05.06.2022 12:49 Ответить
Поки не буде жорсткого візового режиму з бульбостаном і *********** - з поліграфом, допитом СБУ, проходження хояча б мінімального тесту з Історії України, і мови (літературу потім, другим тестом через пару місяців) немає ніякої України - є тільки вшива малоросія
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05.06.2022 12:50 Ответить
Підтримую
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05.06.2022 12:51 Ответить
Так то ж своя приїхала, Володя готує країну до харошії руцькіх, а виходить до капітуляцію, до "миру". То Пуйло поганий, а ріцькі, що нас вбивають пропагандою і зброєю харошіє, бо навіть Володя для них знімає кіно і на їх мові і точно такі самі повторював фейки перед виборами і вже будучи на посаді. Та і навколо Володі в ОП точно такі, всі бувші данєцькіє і риги - татаров, єрмак, смірнов, подоляк, портнов (який складав списки патріотів і передав кацапам, а данні брав з баз МВС, МО), арахамія (абхазський "патріот").
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05.06.2022 12:51 Ответить
є версія, що Нєвзорова взяв Зєлєнський для свого піару.

не думаю, що Нєвзоров такий дурний.
"правду матку" він зараз ріже на отмаш, не жаліючи хла

але ж некрофіл жахливий !
більше 5-10 хвилин його слухати неможливо
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05.06.2022 12:51 Ответить
Пані Ірина - молодець. Як завжди, змістовно і виключно по суті. Гарні кацапи - це ті, які вже годують хробаків.
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05.06.2022 12:52 Ответить
Не совсем корректно сравнивать Невзорова и эту шлюшку пропагандонскую, но приехала она, скорее всего, как корреспондент немецкого издания, куда ее взяли на работу....
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05.06.2022 12:53 Ответить
а віза? Яким чином отримала?
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05.06.2022 13:40 Ответить
дуже навіть коректно - вони кацапи і цього достатньо
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05.06.2022 18:09 Ответить
вони обоє не просто кацапи, вони - будівничі російського фашизму, пропагандистсько-агентурна еліта рашистів.
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05.06.2022 18:40 Ответить
І це не просто дурочка "говорящая голова" а редактор. З під її особистого пера зявлялись "мальчікі в трусіках", "бомбьожкі бімбасу" і т.д. Саме з цим лайном у голові зараз "бойові ваньки" калічать, убивають, гвалтують українців. Невже не ясно, що це консерва кремля - поскакала з плакатиком, відмазалась штрафом і зразу на підготовлений "аеродром в Європі".
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05.06.2022 12:53 Ответить
" приїзд Овсяннікової не відрізняється від приїзду в Київ журналістів тєлєканалу "Звєзда" в 2019 році."(с)
Але приїзд Овсяннікової це дрiбнота в порiвняннi з кротами в ОПУ i пихатим пiдлiтком на тронi.
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05.06.2022 12:53 Ответить
У Невзорова сомнительное прошлое, Овсянникова как-то подозрительно отделалась и свалила в Украину.
Да, что-то тут не то, права Геращенко - засмердело троянскими конями.
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05.06.2022 12:55 Ответить
Андрій Іллєнко
Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.

Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.

Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.

Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».

Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.

Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.

Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».

Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.

Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.

Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.

На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.

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04.06.2022 23:50
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05.06.2022 12:58 Ответить
‼️‼️‼️

На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це.
Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
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05.06.2022 12:59 Ответить
це герб Київського магістрату

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05.06.2022 13:36 Ответить
Стосовно герба, то насправді ці символи досить поширені і я не тлумачив би їх так однозначно, а от щодо вашої тези про те, що ми знаходимося на краю цивілізації та варварства - тут повністю з вами згідний. Історично так склалося, що на схід та північний-схід від нашої держави лежали дикі території, звідки постійно чинили напади вороги. Це були вже не слов'янські землі і на них відбувалися зовсім інші історичні, етнічні, культурні та економічні процеси. Тоді навіть вірили, що ці народи приходять із потойбіччя - через їхню агресивність та разючу відмінність. Як бачимо, вірування наших предків не були безпідставними - навіть у 21 столітті рашка є плацдармом дикості та агресії.
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05.06.2022 19:04 Ответить
Правильно , так як Невзорову і його жіночці вже дали громадянство ,
наразі дадуть Овсянніковій😠
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05.06.2022 12:55 Ответить
По поводу сегодняшнего обстрела Киева - Баканову пора идти в отставку , т к не охраняют инфраструктуру Киева ‼️‼️
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05.06.2022 12:57 Ответить
"ХАРОШИХ РЮСЬКИХ" - НЕ БУВАЄ!!!
Їх зомбують починаючи з дитсадків та школи.
І все, що їм вдовбили у віці 4-16 років залишається НА ВСЕ ЖИТТЯ!
І це не русофобія, це вам розкаже любий дитячий психолог.
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05.06.2022 12:58 Ответить
Я фигею от этой фото - украинцы не пиарятся на своей истории , а этот уже надел ШАПКУ ГАЙДАМАКИВ НИЧЕГО СВЯТОГО У НЕВЗОРОВА НЕТ
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05.06.2022 13:01 Ответить
ГАЙДАМАКИ воевали с поляками и турками, но не с московитами
СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЭТОТ НОВОЯВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ НАДЕЛ ШАПКУ ГАЙДАМАКА ????

он сполна розуму или жто проект ФСБ ???
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05.06.2022 13:06 Ответить
- схоже , що теж- просто "по пріколу" ...
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05.06.2022 13:37 Ответить
Він засланий козачок, якому дав громадянство єрусалимський козак.
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05.06.2022 15:36 Ответить
Жи ди завди без жалю роздавали чуже своїм. "гарант" роздає своїм наше-українське. Питання чому, чому україноненависник і ******** проліз у гаранти. Запитання до українців, чому?
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05.06.2022 12:59 Ответить
зараз фашистські пропагандони мертведчука ведуть національний телемарафон. Про яку авсяннікову може йти мова, коли довпойоп Ze є організатором цієї національної ганьби.
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05.06.2022 12:59 Ответить
Невзоров:
"Я - молодец. После мощной конференции прессы в Неаполе, очень энергично выступив, (трубил, как раненый слон),я предложил президенту ассоциации прессы Италии синьору Джульетти принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов России. Синьор Джульетти ответил однозначным согласием. Все будут приняты в обход всех бюрократических процедур."

https://t.me/nevzorovtv/4973
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05.06.2022 13:03 Ответить
Бєй жидов, спасай расію, нічого нового.
Замість жидів тепер це путіністи і путін, а расію хочуть спасти.
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05.06.2022 13:31 Ответить
Цікава цитата. У ній можна побачити, що Овсяннікова і Нєвзоров працюють на спільною справою - десантування фсб-шної агентури "в обход всех бюрократических процедур".

Ви ж подивіться, у середині квітня Овсяннікова стала "німецькою журналісткою", а у середині травня Нєвзоров заявив, що працює над тим, щоб "принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов россии".
Один і той самий канал розробляють.
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05.06.2022 19:19 Ответить
Невзоров:
"Вот, все правда. Джульетти держит слово. Уже и удостоверение выдали, оно полностью легализует журналистскую работу во всей Европе и даёт в этом смысле серьёзные возможности. Составляю список всех, кто должен получить такое же. Но! Боюсь забыть или упустить кого-нибудь из достойных. Так что советуйте, пожалуйста."

https://t.me/nevzorovtv/4991
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05.06.2022 13:04 Ответить
- он воно що , "хороший руський" вже заліз в журналістику Європи , та затягне "своїх" туди-ж...
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05.06.2022 13:40 Ответить
При чому, зверніть увагу(!), вони не просто хочуть отримати тимчасовий політичний притулок, а моментально намагаються влізти у європейську журналістику по самі помідори!
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05.06.2022 19:27 Ответить
Бакланов, уступи место профессионалам, патриотам Украины.. и посоветуй поступить так же другим, подельникам из вашей КоЗе Ностры.. не для "порохоботов" - для Украины..(
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05.06.2022 13:05 Ответить
Він тягне русню до Европи. і в Україну притягне. це його завдання.
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05.06.2022 13:06 Ответить
Невзоров и эта Овсяникова - очередная провокация из ОПы. Вброс для прощупывания реакции лохтората. Потом начнут закидывать про ,,хороший русский мир где-то посередине" и перемирие
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05.06.2022 13:10 Ответить
Не забуваєм про дружбу трьох "братських" народів.
Хто знає, може на актора з Кривого Рогу поклали завдання відродити срср в
усіченому варіанті після ліквідації ліліпутіна.
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05.06.2022 13:37 Ответить
Когда россиянин погладит по головке малоросса, он счастлив. Понабирали тупых слабоумных в Интернете на должности и теперь у них "какая разница".
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05.06.2022 13:15 Ответить
Підтримую ЄС!
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05.06.2022 13:20 Ответить
А хто Бубочці дозволив давати наше громадянство кому воно захоче?
Ось хай приймає на роботу в квартал95, тут ніяких притензій ніто не скаже.
Чи вже себе царем відчув, Наполеоном Боневтіком.
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05.06.2022 13:20 Ответить
Сама втікла і тепер вилізла тоже мені геройка. Але ситий голодному не віре
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05.06.2022 13:21 Ответить
Зе может забыть о второй каденции. Придурок.
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05.06.2022 13:23 Ответить
А кто сказал вам, что у нас будут віборі ? Все!
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05.06.2022 14:09 Ответить
Затяжная война выгодна порошенку зелёному и Бене, могут сидеть на своих местах до пенсии. Единственная проблема для них, бабло сложно тырить теперь
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05.06.2022 17:54 Ответить
бабло сложно тирить? ви жартуєте чи що. так, як тирять на кордоні і як тирить єрмак міжнародну допомогу, вони ще ніколи не тирили.
он вчора буквально написав волонтер, що змушений був 20% того, що він ввозив в Україну, віддати на кордоні. і це ж не він один!
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05.06.2022 18:11 Ответить
Ждем на каналах в информационом марафоне
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05.06.2022 13:27 Ответить
Війна ще не закінчилась, а до нас вже везуть різне російське лайно. Навіть не помітимо як знову почнуть розповідати про "братскіє народи" та "ущімленіє русскоязичних".
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05.06.2022 13:29 Ответить
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05.06.2022 13:29 Ответить
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05.06.2022 13:33 Ответить
Ситуація з редактором російського «Першого каналу» Мариною Овсянніковою, яка виступила проти війни у прямому ефірі, викликає багато питань та відволікає від злочинних дій росіян в Україні.
Про це в ефірі hromadської розповіла медіаекспертка Олена Романюк.
Романюк каже, що точно сказати не можна, чи була акція росіянки постановкою, але наголошує на цікавому моменті. «Якщо звернути увагу, як пані Овсяннікова з'являється у кадрі, то спочатку вона заходить за ведучу, а потім її немов підкоригували - створюється таке враження»,- каже Романюк.
Медіаекспертка зазначає: спочатку медіа розповідали, що Овсяннікова зникла, а потім виявилося, що з нею все добре - жінка лише має заплатити штраф. "Тут питань більше, ніж відповідей", - зазначає Романюк.
Вона також вважає, що ситуація з Овсянніковою спромоглася відвернути увагу від дій російських окупантів в Україні, зокрема в Маріуполі та Харкові.
«З неї роблять героїню, а в нас полонили херсонського журналіста Олега Батуріна. І чомусь про це ні пан Макрон не говорить, ні представники Німеччини, ні інших міжнародних організацій, які зараз швидко заступилися за Марину Овсяннікову»,- вважає Романюк.
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05.06.2022 13:36 Ответить
Бо треба Кацапії зберегти обличчя, тому Зе клоун і підбирає хороших "рашистів" типу
Невзорова і овсяникової, план простий - після ліквідації ліліпутіна відвести війська на
лінію 24 лютого і знову всім світом дружить з расєєй.
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05.06.2022 13:40 Ответить
Щодо Овсянникової - згода! Однак для чого в такому контексті згадувати Невзорова?
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05.06.2022 13:41 Ответить
- логічно , що вони йдуть у парі , так більше шансів , що хтось з них таки займе потрібне місце для московитів в європейських ЗМІ . Надалі будуть просувати росо-інтереси , можливо навіть з іншим кремлівським "хазяином" ...
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05.06.2022 13:47 Ответить
на раші людину на вулиці з плакатом проти війни садять до тюрми. а ця овся-кова з'являється на цілому ТВ. і нічого, її випускають за кордон. дивно
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05.06.2022 13:51 Ответить
Геращенко права
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05.06.2022 14:01 Ответить
Колись і на Новинського та на Арахамію аудиторія дивилася як на безневинних хлопчиків, котрі хочуть отримати українське громадянство. А хто знає вони співробітники ФСБ чи ні?
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05.06.2022 14:03 Ответить
А звідкіля та Овсяннікова приїхала в Україну, кудою пробралася?



В ЄС не пробували стосовно цього який-небуть запит до ЄС направити, а то винахідливі ньюсмейкери з цього "випадкового співпадіння" вже цілком творчо скористалися...
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05.06.2022 14:24 Ответить
Це все фотомонтаж.Там справа насправді стояв сивочолий "гетьман".
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05.06.2022 14:26 Ответить
Закликаю також розібратися і з українськими гнидами,які не менш страшніші за кацапські воші!
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05.06.2022 14:24 Ответить
два роки до війни ніяким чином не цікавився шо робиться в світі та Україні. Ніяких новин. Випав із соціуму. А от зараз починаю розуміти яку гидоту винесло на верхівку української політики та до влади. Це ж ворожа зграя, яка шкодить Україні не менше ***** з його видлядками. Zе!льона шмаркля вихолощує все українскье з України - так це ж та "денацифікація", яку заявляє кремль
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05.06.2022 14:25 Ответить
Вся история с гражданством непонятная была всегда. Граждане Украины могут иметь много других гражданств. в том числе и кацапское. Но граждане других стран когда захотят украинское гражданство, должны отказываться от предыдущего. Что то в законодательстве не то. Так сколько гражданств может иметь гражданин Украины? Что сказано в законе?
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05.06.2022 14:26 Ответить
Гугла в допомогу
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05.06.2022 14:58 Ответить
за Украину воюют люди разных национальностей имеющие уже гражданства, но когда они хотят взять гражданство Украины, их заставляют отказаться от предыдущего. А сепары всея Украины имеют по несколько паспортов
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05.06.2022 15:15 Ответить
Не бачу жодних "заслуг" Невзорова перед Україною для того щоб ламати через коліно Конституцію України і "дарувати" феесбешному холопу в масці "хорошєго рускаго" громадянство України. Потрібно звернення в Конституційний Суд України! Хай нам пояснять звідти дії блазнів! Навіть цікаво що за хрінь вони нестимуть на виправдання БоНеВтіка.
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05.06.2022 15:17 Ответить
Зеля очень много вещает о патриотизме а на деле обычный любитель рузького мира,поклонник Киркорова а теперь еще будет другом Овсяниковой а через месяц подарит ей паспорт Украины и две награды в придачу
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05.06.2022 18:22 Ответить
Аркадій Бабченко. Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.

Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.

Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.

Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»

Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.

Вперед очереди не полезу.

Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.

Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».

Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.

Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.

Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?

Гражданство здесь при чем?

В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.

Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.

А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.

Все. Крапка. Точка.

Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?

Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?

После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!

Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.

Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.

Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??

Которые сами же и написали.

Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.
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05.06.2022 18:56 Ответить
Овсянникова, Невзоров . Думаю шоу продолжится. Будем встречать скабееву.
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05.06.2022 20:47 Ответить
Бляха наше СБУ скоро Баширову і Петрову дозволять заїхати. бо своїх колаборантів і наводчиків ракет мало.
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05.06.2022 22:04 Ответить
 
 