"ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко
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"Европейская Солидарность" подготовила запрос в Службу безопасности Украины по поводу визита в Одессу российской пропагандистки Марины Овсянниковой.
Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Те, кто притащили в Украину Овсянникову, спецслужбы, которые позволили ее въезд, просто не осознают, насколько это унижает память наших коллег, Максима Левина, Саши Махова. Все без исключения российские пропагандисты непосредственно причастны к их убийству. Они десятилетиями лгали об Украине, формируя ли эту политику ненависти и украинофобии", - подчеркнула парламентарий.
По словам Геращенко, приезд Овсянниковой не отличается от приезда в Киев журналистов телеканала "Звезда" в 2019 году.
"Нет такой международной встречи, где бы мы ни говорили о продолжении гибридной информационной войны против Украины, где бы ни призывали не лепить из этого оборотни героиню. Как теперь объяснять немцам о недопустимости награждения Овсянниковой или ее трудоустройстве под видом журналистки в приличные издания, когда мы сами тянем ее в Украину. Чтобы что?", - спросила нардеп.
"Подготовили с "Европейской Солидарностью" запрос к СБУ. Мы теперь всем "раскаявшимся" и "прозревшим" будем давать убежище? У меня нет к ним никакой эмпатии. Я уверена, что эта товарищи - часть очередной КГБшной спецоперации о "хороших русских". В россии за пост в соцсетях можно загреметь в тюрьму на 5 лет, а тут пожурили и выпустили из страны на гастроли... Бродящий цирк теперь приехал в Украину. Но нам не в цирк", - подчеркнула Геращенко.
Ну, чтобы дважды не возвращаться к теме Невзорова. Он критикует Кремль? Прекрасно. Смотрите и слушайте, шертите, комментируйте. Но у меня один вопрос: какого чуда ему дали украинское гражданство? За 600 секунд, без экзамена на знание языка, без дня проживания в Украине, создавая проблемы в отношениях с нашими искренними друзьями – литовцами и эстонцами. В Украине годами живут тысячи россиян, давно принявших решение о неприятии путинского режима. Им некуда возвращаться. Они ведут свою войну с Кремлем – кто на фронте, кто на информационном или юридическом фронте, и с такими же боями получают вид на жительство в Украине, который могут и не продлить. А здесь – что это было? Что это происходит? Кто следующий "хороший русский"? Не слишком ли их много в последнее время?", – отмечает Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
он очень резко критикует хутина
шютка
аланов не прикриє своїх?
наприклад, фільм, де совковий пропагандон Нєвзоров брехнею і цинізмом відбілює криваві злочини НКВД в Катині.
https://www.youtube.com/watch?v=I58_u5efYfg
ЭТО ОН СО СЛОВ УШЛЕБКА МЕДВЕДЧУКА ТИПА ВОРОВАЛ ГРОШИ И КАКУЮ ТО ТРУБУ КОТОРУЮ ПО ФАКТУ ПОХИТИЛИ ЗАДОЛГО ЛЕТ ЗА 6 ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО КАК ПРЕЗИДЕНТА... а интересно СБУ не хочет выяснить как маланский ушлебок Какломойша ******* Укрнафту Траснафту и прочие свечные заводики не стоит ли вопрос на РНБО о возврат похищенного Кало какло мойским @#ыдом имущества и стратегических предприятий в лоно Украины????!! или что что можно @#$ЫДАМ НИЗЗЯ ГОЯМ ИЛИ ТО СВЯЩЕННО ОБРЕЗАННАЯ КОРОВА.... А ВОВЧИК СВОЕГО ПАТРОНА приказано не трогать??!!!
не думаю, що Нєвзоров такий дурний.
"правду матку" він зараз ріже на отмаш, не жаліючи хла
але ж некрофіл жахливий !
більше 5-10 хвилин його слухати неможливо
Але приїзд Овсяннікової це дрiбнота в порiвняннi з кротами в ОПУ i пихатим пiдлiтком на тронi.
Да, что-то тут не то, права Геращенко - засмердело троянскими конями.
Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.
Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.
Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.
Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».
Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.
Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.
Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».
Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.
Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.
Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.
На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
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04.06.2022 23:50
На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це.
Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
наразі дадуть Овсянніковій😠
Їх зомбують починаючи з дитсадків та школи.
І все, що їм вдовбили у віці 4-16 років залишається НА ВСЕ ЖИТТЯ!
І це не русофобія, це вам розкаже любий дитячий психолог.
СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЭТОТ НОВОЯВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ НАДЕЛ ШАПКУ ГАЙДАМАКА ????
он сполна розуму или жто проект ФСБ ???
"Я - молодец. После мощной конференции прессы в Неаполе, очень энергично выступив, (трубил, как раненый слон),я предложил президенту ассоциации прессы Италии синьору Джульетти принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов России. Синьор Джульетти ответил однозначным согласием. Все будут приняты в обход всех бюрократических процедур."
https://t.me/nevzorovtv/4973
Замість жидів тепер це путіністи і путін, а расію хочуть спасти.
Ви ж подивіться, у середині квітня Овсяннікова стала "німецькою журналісткою", а у середині травня Нєвзоров заявив, що працює над тим, щоб "принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов россии".
Один і той самий канал розробляють.
"Вот, все правда. Джульетти держит слово. Уже и удостоверение выдали, оно полностью легализует журналистскую работу во всей Европе и даёт в этом смысле серьёзные возможности. Составляю список всех, кто должен получить такое же. Но! Боюсь забыть или упустить кого-нибудь из достойных. Так что советуйте, пожалуйста."
https://t.me/nevzorovtv/4991
Хто знає, може на актора з Кривого Рогу поклали завдання відродити срср в
усіченому варіанті після ліквідації ліліпутіна.
Ось хай приймає на роботу в квартал95, тут ніяких притензій ніто не скаже.
Чи вже себе царем відчув, Наполеоном Боневтіком.
порошенкузелёному и Бене, могут сидеть на своих местах до пенсии. Единственная проблема для них, бабло сложно тырить теперь
он вчора буквально написав волонтер, що змушений був 20% того, що він ввозив в Україну, віддати на кордоні. і це ж не він один!
Про це в ефірі hromadської розповіла медіаекспертка Олена Романюк.
Романюк каже, що точно сказати не можна, чи була акція росіянки постановкою, але наголошує на цікавому моменті. «Якщо звернути увагу, як пані Овсяннікова з'являється у кадрі, то спочатку вона заходить за ведучу, а потім її немов підкоригували - створюється таке враження»,- каже Романюк.
Медіаекспертка зазначає: спочатку медіа розповідали, що Овсяннікова зникла, а потім виявилося, що з нею все добре - жінка лише має заплатити штраф. "Тут питань більше, ніж відповідей", - зазначає Романюк.
Вона також вважає, що ситуація з Овсянніковою спромоглася відвернути увагу від дій російських окупантів в Україні, зокрема в Маріуполі та Харкові.
«З неї роблять героїню, а в нас полонили херсонського журналіста Олега Батуріна. І чомусь про це ні пан Макрон не говорить, ні представники Німеччини, ні інших міжнародних організацій, які зараз швидко заступилися за Марину Овсяннікову»,- вважає Романюк.
Невзорова і овсяникової, план простий - після ліквідації ліліпутіна відвести війська на
лінію 24 лютого і знову всім світом дружить з расєєй.
В ЄС не пробували стосовно цього який-небуть запит до ЄС направити, а то винахідливі ньюсмейкери з цього "випадкового співпадіння" вже цілком творчо скористалися...
Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.
Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.
Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»
Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.
Вперед очереди не полезу.
Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.
Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».
Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.
Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.
Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?
Гражданство здесь при чем?
В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.
Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.
А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.
Все. Крапка. Точка.
Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?
Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?
После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!
Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.
Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.
Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??
Которые сами же и написали.
Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.