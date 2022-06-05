"ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" подготовила запрос в Службу безопасности Украины по поводу визита в Одессу российской пропагандистки Марины Овсянниковой.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Те, кто притащили в Украину Овсянникову, спецслужбы, которые позволили ее въезд, просто не осознают, насколько это унижает память наших коллег, Максима Левина, Саши Махова. Все без исключения российские пропагандисты непосредственно причастны к их убийству. Они десятилетиями лгали об Украине, формируя ли эту политику ненависти и украинофобии", - подчеркнула парламентарий.

По словам Геращенко, приезд Овсянниковой не отличается от приезда в Киев журналистов телеканала "Звезда" в 2019 году.

"Нет такой международной встречи, где бы мы ни говорили о продолжении гибридной информационной войны против Украины, где бы ни призывали не лепить из этого оборотни героиню. Как теперь объяснять немцам о недопустимости награждения Овсянниковой или ее трудоустройстве под видом журналистки в приличные издания, когда мы сами тянем ее в Украину. Чтобы что?", - спросила нардеп.

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"Подготовили с "Европейской Солидарностью" запрос к СБУ. Мы теперь всем "раскаявшимся" и "прозревшим" будем давать убежище? У меня нет к ним никакой эмпатии. Я уверена, что эта товарищи - часть очередной КГБшной спецоперации о "хороших русских". В россии за пост в соцсетях можно загреметь в тюрьму на 5 лет, а тут пожурили и выпустили из страны на гастроли... Бродящий цирк теперь приехал в Украину. Но нам не в цирк", - подчеркнула Геращенко.

Ну, чтобы дважды не возвращаться к теме Невзорова. Он критикует Кремль? Прекрасно. Смотрите и слушайте, шертите, комментируйте. Но у меня один вопрос: какого чуда ему дали украинское гражданство? За 600 секунд, без экзамена на знание языка, без дня проживания в Украине, создавая проблемы в отношениях с нашими искренними друзьями – литовцами и эстонцами. В Украине годами живут тысячи россиян, давно принявших решение о неприятии путинского режима. Им некуда возвращаться. Они ведут свою войну с Кремлем – кто на фронте, кто на информационном или юридическом фронте, и с такими же боями получают вид на жительство в Украине, который могут и не продлить. А здесь – что это было? Что это происходит? Кто следующий "хороший русский"? Не слишком ли их много в последнее время?", – отмечает Геращенко.

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