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Оккупанты обстреляли Харьков - вспыхнул пожар

харків

В среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В одном из районов вспыхнул пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что в городе произошли два взрыва, после чего начался пожар.

"Первый взрыв произошел в 23:01. Второй - вскоре после него. По предварительным данным, под обстрел попала территория на западе города. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении.

Одновременно в Telegram-чатах Белгорода очевидцы писали о запусках ракет.

Также читайте: Враг продолжает обстреливать Харьков, еще двое гражданских получили ранения

Автор: 

обстрел (26891) Харьков (7449)


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Сукі грьобані. Жалощів вам не буде.
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09.06.2022 03:03 Ответить
******* в ответ. Если путен захочет сделать мобилизацию, то он ее сделает. Это никак не связано с тем будет ему прилетать за поребрик или нет
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09.06.2022 03:19 Ответить
З боку держави тиша і тільки фіксація посилення оборони ворога. Не має інфи,що хоть крок вперед пройшли хоть одне село звільнили. Тільки один перед одним здають через блоги де і щось нове розвертається. Америка писала,що Україна буде боротись в окупації, партизани, але щось не так
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09.06.2022 05:39 Ответить
Доречі,а 4 канал Ковальова заарештували?Ой,про що це я?Це ж свої.
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09.06.2022 03:34 Ответить
где уголовное дело против предателя?
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09.06.2022 04:09 Ответить
Де ППО ?!?
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09.06.2022 07:01 Ответить
ППО, нажаль, не всесильне. Навіть "Звлізний купол" не є 100-відсотковим захистом.
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09.06.2022 07:21 Ответить
 
 