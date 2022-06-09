Оккупанты обстреляли Харьков - вспыхнул пожар

В среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В одном из районов вспыхнул пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что в городе произошли два взрыва, после чего начался пожар.

"Первый взрыв произошел в 23:01. Второй - вскоре после него. По предварительным данным, под обстрел попала территория на западе города. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении.

Одновременно в Telegram-чатах Белгорода очевидцы писали о запусках ракет.

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