Оккупанты обстреляли Харьков - вспыхнул пожар
В среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В одном из районов вспыхнул пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Отмечается, что в городе произошли два взрыва, после чего начался пожар.
"Первый взрыв произошел в 23:01. Второй - вскоре после него. По предварительным данным, под обстрел попала территория на западе города. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении.
Одновременно в Telegram-чатах Белгорода очевидцы писали о запусках ракет.
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