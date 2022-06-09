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Окупанти обстріляли Харків - спалахнула пожежа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У середу ввечері, 8 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. В одному з районів спалахнула пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Відзначається, що в місті пролунало два вибухи після чого почалася пожежа.

"Перший вибух стався о 23: 01. Другий - незабаром після нього. За попередніми даними, під обстріл потрапила територія на заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу", - йдеться в повідомленні.

Одночасно в Telegram-чатах Бєлгорода очевидці писали про запуски ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує обстрілювати Харків, ще двоє цивільних отримали поранення

Автор: Роман Свиридович
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Сукі грьобані. Жалощів вам не буде.
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09.06.2022 03:03 Відповісти
******* в ответ. Если путен захочет сделать мобилизацию, то он ее сделает. Это никак не связано с тем будет ему прилетать за поребрик или нет
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09.06.2022 03:19 Відповісти
З боку держави тиша і тільки фіксація посилення оборони ворога. Не має інфи,що хоть крок вперед пройшли хоть одне село звільнили. Тільки один перед одним здають через блоги де і щось нове розвертається. Америка писала,що Україна буде боротись в окупації, партизани, але щось не так
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09.06.2022 05:39 Відповісти
Доречі,а 4 канал Ковальова заарештували?Ой,про що це я?Це ж свої.
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09.06.2022 03:34 Відповісти
где уголовное дело против предателя?
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09.06.2022 04:09 Відповісти
Де ППО ?!?
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09.06.2022 07:01 Відповісти
ППО, нажаль, не всесильне. Навіть "Звлізний купол" не є 100-відсотковим захистом.
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09.06.2022 07:21 Відповісти
 
 