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Ворог продовжує обстрілювати Харків, ще двоє цивільних отримали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,обстріл,харків

Російські загарбники не припиняють обстрілювати житлові райони Харкова, поранені ще щонайменше двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

"Обстріл спальних районів Харкова росіянами триває. Ще мінімум двоє людей поранені", - написала радниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов

Автор: Роман Свиридович
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В Херсоні прогримів вибух в улюбленому ресторані керівників окупаційної влади

Є поранені, але інформації про загиблих немає.

У деяких російськіх ЗМІ сьогодні з'явилася інформація про вибух у Херсоні, який стався в кафе неподалік від будівлі міської адміністрації.
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07.06.2022 22:39 Відповісти
Прікол був з матеріалів СБУвця якого зняв Зе - перщу 27 днів війни очольники Зе влади
у Харкові на місцях просто бухали, потім почали створювати штап опору
Це я про Зе опір у перщі місяці війни і чому кацапи так далеко зайшли вглиб на територію
України.
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07.06.2022 23:48 Відповісти
 
 