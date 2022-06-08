Ворог продовжує обстрілювати Харків, ще двоє цивільних отримали поранення

Російські загарбники не припиняють обстрілювати житлові райони Харкова, поранені ще щонайменше двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

"Обстріл спальних районів Харкова росіянами триває. Ще мінімум двоє людей поранені", - написала радниця.

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