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Ворог продовжує обстрілювати Харків, ще двоє цивільних отримали поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники не припиняють обстрілювати житлові райони Харкова, поранені ще щонайменше двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
"Обстріл спальних районів Харкова росіянами триває. Ще мінімум двоє людей поранені", - написала радниця.
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Є поранені, але інформації про загиблих немає.
У деяких російськіх ЗМІ сьогодні з'явилася інформація про вибух у Херсоні, який стався в кафе неподалік від будівлі міської адміністрації.
у Харкові на місцях просто бухали, потім почали створювати штап опору
Це я про Зе опір у перщі місяці війни і чому кацапи так далеко зайшли вглиб на територію
України.