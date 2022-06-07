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Враг продолжает обстреливать Харьков, еще двое гражданских получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики не прекращают обстреливать жилые районы Харькова, ранены еще по меньшей мере два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
"Обстрел спальных районов Харькова россиянами продолжается. Еще минимум два человека ранены", - написала советница.
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Є поранені, але інформації про загиблих немає.
У деяких російськіх ЗМІ сьогодні з'явилася інформація про вибух у Херсоні, який стався в кафе неподалік від будівлі міської адміністрації.
у Харкові на місцях просто бухали, потім почали створювати штап опору
Це я про Зе опір у перщі місяці війни і чому кацапи так далеко зайшли вглиб на територію
України.