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Новости Война в Украине
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обстрел (20241) Харьков (6541)

Враг продолжает обстреливать Харьков, еще двое гражданских получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,обстріл,харків

Российские захватчики не прекращают обстреливать жилые районы Харькова, ранены еще по меньшей мере два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Обстрел спальных районов Харькова россиянами продолжается. Еще минимум два человека ранены", - написала советница.

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В Херсоні прогримів вибух в улюбленому ресторані керівників окупаційної влади

Є поранені, але інформації про загиблих немає.

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07.06.2022 22:39 Ответить
Прікол був з матеріалів СБУвця якого зняв Зе - перщу 27 днів війни очольники Зе влади
у Харкові на місцях просто бухали, потім почали створювати штап опору
Це я про Зе опір у перщі місяці війни і чому кацапи так далеко зайшли вглиб на територію
України.
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07.06.2022 23:48 Ответить
 
 