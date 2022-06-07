Враг продолжает обстреливать Харьков, еще двое гражданских получили ранения

Российские захватчики не прекращают обстреливать жилые районы Харькова, ранены еще по меньшей мере два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Обстрел спальных районов Харькова россиянами продолжается. Еще минимум два человека ранены", - написала советница.

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