РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5865 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 022 23

На разминирование украинских портов могут уйти месяцы, - ООН

порт,маріуполь

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс.

"Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Также читайте: На разминирование Украины может уйти до 10 лет, - Монастырский

Автор: 

ООН (4158) порт (732) разминирование (711)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Чому б Україні чітко не оголосити, що ніхто ніякі порти розміновувати не буде до кінця війни. Просто щоб кожного дня не читати новини про те, як без нас наше зерно ділять та порти розміновують?
показать весь комментарий
09.06.2022 07:34
+4
Україні "дешевше" викинути зерно в море, ніж допустити окупацію Одеси, розмінувавши порти.

Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
показать весь комментарий
09.06.2022 08:10
+3
ООН НЕОБХІДНО РОЗБЛОКУВАТИ ВІД РАШИСТСЬКИХ МІН ,ПОРТ, КОТРИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ -УКРАЇНА.
показать весь комментарий
09.06.2022 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб нічого не робити агенти впливу роблять інформаційні вкиди...
показать весь комментарий
09.06.2022 07:21 Ответить
Україні "дешевше" викинути зерно в море, ніж допустити окупацію Одеси, розмінувавши порти.

Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
показать весь комментарий
09.06.2022 08:10 Ответить
У нас є тральщики?
показать весь комментарий
09.06.2022 07:24 Ответить
Один був. І ніби Данія пару років тому хотіла ще передати 1-2. Але чи передала - випадково не зустрічав, а спеціально - не цікавився.
показать весь комментарий
09.06.2022 08:31 Ответить
Це він про Миїколаїв і Маріуполь? Так їх звільнити треба.
показать весь комментарий
09.06.2022 07:28 Ответить
Порт Маріуполя розміновувати немає сенсу. Маскалота не пропустить суда через Керченську протоку.
показать весь комментарий
09.06.2022 07:43 Ответить
якщо немає телефона-неможливо позвонити.. отак
показать весь комментарий
09.06.2022 07:32 Ответить
Чому б Україні чітко не оголосити, що ніхто ніякі порти розміновувати не буде до кінця війни. Просто щоб кожного дня не читати новини про те, як без нас наше зерно ділять та порти розміновують?
показать весь комментарий
09.06.2022 07:34 Ответить
Слушно, але ООНівські ліваки мабуть лише того і чекають, щоб зняти санкції і жити як раніше за кремлівське бабло.
показать весь комментарий
09.06.2022 09:49 Ответить
якого милого порти нами не знищені, кацапи у любому випадку при відході не залишать нічого вцілілого.
показать весь комментарий
09.06.2022 07:54 Ответить
А какая разніца, не можна ж щоб добро пропадало, тим більше готове до транспортування.
показать весь комментарий
09.06.2022 08:04 Ответить
Якщо вони не залишать, ми вимагатимемо компенсацію. Якщо ми не залишимо - хто ж нам винен.
показать весь комментарий
09.06.2022 08:34 Ответить
Кто бы сомневался). Украинское зерно до конца года должно остаться в наших портах. Голод в странах,зависящих от нашего зерна уже предопредлен. Так нужно...кому-то.
показать весь комментарий
09.06.2022 08:14 Ответить
Новий врожай дівати буде нікуди, якщо тільки московити його не спалять на корню.
показать весь комментарий
09.06.2022 08:20 Ответить
Спалят однозначно.
показать весь комментарий
09.06.2022 09:00 Ответить
Ключове слово "Якщо". Можно вывезти все зерно в Африку и остаться без нового урожая.
показать весь комментарий
09.06.2022 11:37 Ответить
Жрите баткойны на блокчлене придурки 😁😁😁
показать весь комментарий
09.06.2022 08:20 Ответить
Ох і брешуть! Коли ставляться мінні поля, то між ними завжди залишають проходи для своїх військ і техніки В морі визначаються фарватери для проходу своїх кораблів Все це - секретиться Про ці фарватери знає обмежене число осіб - самі моряки, які міни ставлять та лоцмани, які будуть вести кораблі Тому розміновувать треба не "порти", чи "припортову зону" (рейди та "територіальне море"), а саме виходи з "територіального моря", куди кацапи своїх мін накидали
Так що проблем я тут не бачу!
показать весь комментарий
09.06.2022 09:04 Ответить
я думаю, що головне питання - як підняти притопленні судна які блокують входи в порти?
показать весь комментарий
09.06.2022 09:06 Ответить
ООН НЕОБХІДНО РОЗБЛОКУВАТИ ВІД РАШИСТСЬКИХ МІН ,ПОРТ, КОТРИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ -УКРАЇНА.
показать весь комментарий
09.06.2022 09:18 Ответить
Вероятность, что раша будет обстреливать ракетами засеянные поля и Украина останется без нового урожая, очень велика. Сейчас ООН озабочены, что Африке МОЖЕТ не хватить хлеба, но ООН как-то наплевать что в Украине СЕЙЧАС КАЖДУЮ СЕКУНДУ ГИБНУТ люди. И ни конца, ни краю этой войне. ООН не хочет помочь отогнать русню в свою россиюшку, если так хочется кушать?
показать весь комментарий
09.06.2022 11:43 Ответить
какие мины откуда там мины вообще что за бред..
показать весь комментарий
09.06.2022 12:52 Ответить
 
 