На разминирование украинских портов могут уйти месяцы, - ООН
Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс.
"Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - говорится в сообщении.
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Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
Так що проблем я тут не бачу!