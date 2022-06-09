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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На розмінування українських портів можуть знадобитися місяці, - ООН

порт,маріуполь

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс.

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Домовленості щодо розблокування портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, - МЗС

Автор: 

ООН (3337) порт (2039) розмінування (987)


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Топ коментарі
+11
Чому б Україні чітко не оголосити, що ніхто ніякі порти розміновувати не буде до кінця війни. Просто щоб кожного дня не читати новини про те, як без нас наше зерно ділять та порти розміновують?
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09.06.2022 07:34
+4
Україні "дешевше" викинути зерно в море, ніж допустити окупацію Одеси, розмінувавши порти.

Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
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09.06.2022 08:10
+3
ООН НЕОБХІДНО РОЗБЛОКУВАТИ ВІД РАШИСТСЬКИХ МІН ,ПОРТ, КОТРИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ -УКРАЇНА.
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09.06.2022 09:18
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Щоб нічого не робити агенти впливу роблять інформаційні вкиди...
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09.06.2022 07:21 Відповісти
Україні "дешевше" викинути зерно в море, ніж допустити окупацію Одеси, розмінувавши порти.

Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
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09.06.2022 08:10 Відповісти
У нас є тральщики?
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09.06.2022 07:24 Відповісти
Один був. І ніби Данія пару років тому хотіла ще передати 1-2. Але чи передала - випадково не зустрічав, а спеціально - не цікавився.
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09.06.2022 08:31 Відповісти
Це він про Миїколаїв і Маріуполь? Так їх звільнити треба.
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09.06.2022 07:28 Відповісти
Порт Маріуполя розміновувати немає сенсу. Маскалота не пропустить суда через Керченську протоку.
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09.06.2022 07:43 Відповісти
якщо немає телефона-неможливо позвонити.. отак
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09.06.2022 07:32 Відповісти
Чому б Україні чітко не оголосити, що ніхто ніякі порти розміновувати не буде до кінця війни. Просто щоб кожного дня не читати новини про те, як без нас наше зерно ділять та порти розміновують?
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09.06.2022 07:34 Відповісти
Слушно, але ООНівські ліваки мабуть лише того і чекають, щоб зняти санкції і жити як раніше за кремлівське бабло.
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09.06.2022 09:49 Відповісти
якого милого порти нами не знищені, кацапи у любому випадку при відході не залишать нічого вцілілого.
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09.06.2022 07:54 Відповісти
А какая разніца, не можна ж щоб добро пропадало, тим більше готове до транспортування.
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09.06.2022 08:04 Відповісти
Якщо вони не залишать, ми вимагатимемо компенсацію. Якщо ми не залишимо - хто ж нам винен.
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09.06.2022 08:34 Відповісти
Кто бы сомневался). Украинское зерно до конца года должно остаться в наших портах. Голод в странах,зависящих от нашего зерна уже предопредлен. Так нужно...кому-то.
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09.06.2022 08:14 Відповісти
Новий врожай дівати буде нікуди, якщо тільки московити його не спалять на корню.
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09.06.2022 08:20 Відповісти
Спалят однозначно.
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09.06.2022 09:00 Відповісти
Ключове слово "Якщо". Можно вывезти все зерно в Африку и остаться без нового урожая.
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09.06.2022 11:37 Відповісти
Жрите баткойны на блокчлене придурки 😁😁😁
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09.06.2022 08:20 Відповісти
Ох і брешуть! Коли ставляться мінні поля, то між ними завжди залишають проходи для своїх військ і техніки В морі визначаються фарватери для проходу своїх кораблів Все це - секретиться Про ці фарватери знає обмежене число осіб - самі моряки, які міни ставлять та лоцмани, які будуть вести кораблі Тому розміновувать треба не "порти", чи "припортову зону" (рейди та "територіальне море"), а саме виходи з "територіального моря", куди кацапи своїх мін накидали
Так що проблем я тут не бачу!
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09.06.2022 09:04 Відповісти
я думаю, що головне питання - як підняти притопленні судна які блокують входи в порти?
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09.06.2022 09:06 Відповісти
ООН НЕОБХІДНО РОЗБЛОКУВАТИ ВІД РАШИСТСЬКИХ МІН ,ПОРТ, КОТРИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ -УКРАЇНА.
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09.06.2022 09:18 Відповісти
Вероятность, что раша будет обстреливать ракетами засеянные поля и Украина останется без нового урожая, очень велика. Сейчас ООН озабочены, что Африке МОЖЕТ не хватить хлеба, но ООН как-то наплевать что в Украине СЕЙЧАС КАЖДУЮ СЕКУНДУ ГИБНУТ люди. И ни конца, ни краю этой войне. ООН не хочет помочь отогнать русню в свою россиюшку, если так хочется кушать?
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09.06.2022 11:43 Відповісти
какие мины откуда там мины вообще что за бред..
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09.06.2022 12:52 Відповісти
 
 