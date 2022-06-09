На розмінування українських портів можуть знадобитися місяці, - ООН

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс.

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

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