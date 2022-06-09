На розмінування українських портів можуть знадобитися місяці, - ООН
Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс.
"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар09.06.2022 07:34
+4 Алекс Мышкевич
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+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Тож, "бросьтє та забудьте" про розмінування
Так що проблем я тут не бачу!