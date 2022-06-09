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После обстрела в Харькове пропал телевизионный сигнал

тв,телевизор,телевидение

В Харькове пропал телевизионный сигнал. Вечером оккупанты обстреляли город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.

О проблемах с телевизионным сигналом сообщают сами харьковчане.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает говорить на частотах 106,1 и 91,6 МГц", - сообщил Хоркин.

Читайте: Оккупанты обстреляли Харьков - вспыхнул пожар

обстрел (26891) Харьков (7449) телевидение (897)


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Топ комментарии
+10
Сигнал Еспресо, 5 каналу та ПРЯМОГО вже давно зник. Чомусь.
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09.06.2022 07:28
+3
Єдиний телемарафон зник, преЗедента на хвалять, біда!!!
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09.06.2022 07:36
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Сигнал Еспресо, 5 каналу та ПРЯМОГО вже давно зник. Чомусь.
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09.06.2022 07:28 Ответить
на ютюбі є - хто хоче той знайде.
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09.06.2022 07:30 Ответить
Еспресо: https://www.youtube.com/watch?v=dpXqobj_Qys
Прямий: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
5 канал: https://www.youtube.com/watch?v=lE3D2OeQh90
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09.06.2022 07:35 Ответить
Прямий: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
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09.06.2022 08:50 Ответить
ні хера не поняв, то ми ховаемося під час обстрілу чи телевізір дивимося?
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09.06.2022 07:28 Ответить
сигнал побіг до зеленского.. кого далі будуть обсерати
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09.06.2022 07:31 Ответить
Єдиний телемарафон зник, преЗедента на хвалять, біда!!!
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09.06.2022 07:36 Ответить
Ви зовсім кончені??? Та купіть твбокс. Чи у вас досі лампові телевізори?
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09.06.2022 07:37 Ответить
Аж на розеткє глянув - від 1200 грн. Купив і дивись усе шо попало без реклами ( якшо клепки вистачить відключити ). Вже декілька років не знаю шо таке єфірне тв. Забаненим в гуглі присвячується
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09.06.2022 07:50 Ответить
Основний контингент глядачів телевізору-це пенсіоери. Вони поняття не мають що таке усілякі Мегого та СвітТВ та не мають грошей на усіляки ТВбокси та приставки.
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09.06.2022 08:09 Ответить
 
 