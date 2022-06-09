После обстрела в Харькове пропал телевизионный сигнал
В Харькове пропал телевизионный сигнал. Вечером оккупанты обстреляли город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.
О проблемах с телевизионным сигналом сообщают сами харьковчане.
"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает говорить на частотах 106,1 и 91,6 МГц", - сообщил Хоркин.
Топ комментарии
+10 5 копійок
показать весь комментарий09.06.2022 07:28
+3 krot_lub
показать весь комментарий09.06.2022 07:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прямий: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
5 канал: https://www.youtube.com/watch?v=lE3D2OeQh90