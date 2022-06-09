После обстрела в Харькове пропал телевизионный сигнал

В Харькове пропал телевизионный сигнал. Вечером оккупанты обстреляли город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.

О проблемах с телевизионным сигналом сообщают сами харьковчане.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает говорить на частотах 106,1 и 91,6 МГц", - сообщил Хоркин.

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