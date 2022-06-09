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Після обстрілу у Харкові зник телевізійний сигнал

тв,телевизор,телевидение

У Харкові зник телевізійний сигнал. Увечері окупанти обстріляли місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook члена правління "Суспільного" Дмитра Хоркіна.

Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють самі харків'яни.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", - повідомив Хоркін.

Також читайте: Окупанти обстріляли Харків - спалахнула пожежа

Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+10
Сигнал Еспресо, 5 каналу та ПРЯМОГО вже давно зник. Чомусь.
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09.06.2022 07:28
+3
Єдиний телемарафон зник, преЗедента на хвалять, біда!!!
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09.06.2022 07:36
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Сигнал Еспресо, 5 каналу та ПРЯМОГО вже давно зник. Чомусь.
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09.06.2022 07:28 Відповісти
на ютюбі є - хто хоче той знайде.
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09.06.2022 07:30 Відповісти
Еспресо: https://www.youtube.com/watch?v=dpXqobj_Qys
Прямий: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
5 канал: https://www.youtube.com/watch?v=lE3D2OeQh90
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09.06.2022 07:35 Відповісти
Прямий: https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8
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09.06.2022 08:50 Відповісти
ні хера не поняв, то ми ховаемося під час обстрілу чи телевізір дивимося?
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09.06.2022 07:28 Відповісти
сигнал побіг до зеленского.. кого далі будуть обсерати
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09.06.2022 07:31 Відповісти
Єдиний телемарафон зник, преЗедента на хвалять, біда!!!
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09.06.2022 07:36 Відповісти
Ви зовсім кончені??? Та купіть твбокс. Чи у вас досі лампові телевізори?
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09.06.2022 07:37 Відповісти
Аж на розеткє глянув - від 1200 грн. Купив і дивись усе шо попало без реклами ( якшо клепки вистачить відключити ). Вже декілька років не знаю шо таке єфірне тв. Забаненим в гуглі присвячується
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09.06.2022 07:50 Відповісти
Основний контингент глядачів телевізору-це пенсіоери. Вони поняття не мають що таке усілякі Мегого та СвітТВ та не мають грошей на усіляки ТВбокси та приставки.
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09.06.2022 08:09 Відповісти
 
 