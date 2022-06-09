Після обстрілу у Харкові зник телевізійний сигнал

У Харкові зник телевізійний сигнал. Увечері окупанти обстріляли місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook члена правління "Суспільного" Дмитра Хоркіна.

Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють самі харків'яни.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", - повідомив Хоркін.

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