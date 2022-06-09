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В Николаеве холеры нет, - ОВА

холера

Местные власти называют фейком информацию об эпидемии холеры в Николаевской области и утверждают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Николаевской областной военно-гражданской администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях активно распространяется неправдивая информация, что надвигается эпидемия холеры. При этом делается ссылка на Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи и якобы на главного врача учреждения. ... Николаевская городская больница скорой медицинской помощи не отвечает за инфекционную ситуацию", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Николаевской ОВА Юрия Гранатурова, информация о холере призвана посеять дополнительную панику среди жителей области.

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инфекции (154) Николаев (2138) Николаевская область (2106) фейк (678)


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В Миколаєві - нема. В ОП - є і не одна...
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09.06.2022 11:04 Ответить
Ещё холеры не хватало.
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09.06.2022 11:10 Ответить
донецкие и луганские завезут
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09.06.2022 14:22 Ответить
 
 