В Николаеве холеры нет, - ОВА

Местные власти называют фейком информацию об эпидемии холеры в Николаевской области и утверждают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Николаевской областной военно-гражданской администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях активно распространяется неправдивая информация, что надвигается эпидемия холеры. При этом делается ссылка на Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи и якобы на главного врача учреждения. ... Николаевская городская больница скорой медицинской помощи не отвечает за инфекционную ситуацию", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Николаевской ОВА Юрия Гранатурова, информация о холере призвана посеять дополнительную панику среди жителей области.

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