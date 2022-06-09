В Миколаєві холери нема, - ОВА

Місцева влада називає фейком інформацію про епідемію холери в Миколаївській області і твердить, що санітарно-епідеміологічна ситуація знаходиться під контролем.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В соціальних мережах активно поширюється неправдива інформація, що насувається епідемія холери. При цьому робиться посилання на Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги та на нібито головну лікарку закладу. ... Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги не відповідає за інфекційну ситуацію", - йдеться у повідомлленні.

За словами заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, інформація про холеру покликана посіяти додаткову паніку серед мешканців області.

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