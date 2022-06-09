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Новини
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В Миколаєві холери нема, - ОВА

холера

Місцева влада називає фейком інформацію про епідемію холери в Миколаївській області і твердить, що санітарно-епідеміологічна ситуація знаходиться під контролем.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В соціальних мережах активно поширюється неправдива інформація, що насувається епідемія холери. При цьому робиться посилання на Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги та на нібито головну лікарку закладу. ... Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги не відповідає за інфекційну ситуацію", - йдеться у повідомлленні.

За словами заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, інформація про холеру покликана посіяти додаткову паніку серед мешканців області.

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інфекції (109) Миколаїв (1790) Миколаївська область (2255) фейк (743)


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В Миколаєві - нема. В ОП - є і не одна...
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09.06.2022 11:04 Відповісти
Ещё холеры не хватало.
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09.06.2022 11:10 Відповісти
донецкие и луганские завезут
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09.06.2022 14:22 Відповісти
 
 