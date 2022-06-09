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Новости Война
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К выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб", - Резников

краб

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что после орудий М777 и FH70, САУ "Ceasar" и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который удалось привлечь в борьбе с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии – мы запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО. В первую очередь это касается артиллерии, играющей определяющую роль. Мы четко осознавали уже в начале марта, что во время интенсивной войны из РФ наши ресурсы истощаются, и в существующих запасах несопоставимые с противником.Опираться исключительно на советское оружие – это был бы заранее проигрышный путь.Поэтому, обращаясь за помощью к партнерам, мы инициировали поставки артиллерии 155-мм калибра и других тяжелых вооружений.

По состоянию на сегодняшний день Министерством обороны обеспечены поставки в Вооруженные Силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход", - говорится в сообщении.

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Резников добавил, что одновременно в Вооруженные Сил Украины было поставлено более полусотни пушек других крупных калибров, а также снарядов к ним, которые составляют более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

"Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период. По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией.

От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.) и продолжаем эту работу. Я уже могу не упоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.д.) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.) – их тысячи, это общеизвестно", – отметил Министр обороны Украины.

Минобороны (9287) оружие (10198) артиллерия (630) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+18
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09.06.2022 11:27
+18
ПОЛЯКАМ РЭСПЭКТ
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09.06.2022 11:39
+9
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09.06.2022 11:45
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09.06.2022 11:27 Ответить
Да с этой войной и сексу никакого не охота...
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09.06.2022 11:34 Ответить
Війна війною, а секс як кажуть по розпорядку
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09.06.2022 11:47 Ответить
Коли є можливість - то його і не хочеться. Коли нема - вже навіть ***** на війну, хочеться пздц як
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09.06.2022 11:57 Ответить
Ok, Peace и палец вверх
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09.06.2022 12:00 Ответить
Це він тільки й думає, як "рванути" добровольцем на фронт...
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09.06.2022 15:11 Ответить
Моя думка: з Рєзнікова міністр оборони як з гімна куля. Він просто статист, який нічого не вирішує.
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09.06.2022 11:34 Ответить
З нього і юрист бів такий же як Зеля. Навіть на піаніно не грав.
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09.06.2022 11:41 Ответить
Гуртом голосуємо за тебе, будеш наступним. Однозначно кращим.
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09.06.2022 12:00 Ответить
найкращим міністром оборони був Генерал Полторак при Президенті Порошенко
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09.06.2022 13:06 Ответить
Добре що твоя думка нікому не цікава, бо внесок пана Резнікова в обороноздатність країни назараз невзмозі оцінити хіба що повний бовдур...
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09.06.2022 13:39 Ответить
Це тому, що бовдури не уміють рахувати від нуля у мінусовий бік.
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09.06.2022 15:12 Ответить
Він би ще вказав місце їх розташування, дуболобий!
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09.06.2022 11:35 Ответить
ПОЛЯКАМ РЭСПЭКТ
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09.06.2022 11:39 Ответить
Почитал характеристики краб👍 Реально мощь, дальность и скорость смена позиции❗
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09.06.2022 11:46 Ответить
Mam nadzieję że się sprawdzi
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09.06.2022 11:42 Ответить
А говнокомандуючому треба озброєння в 10 разів більше.
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09.06.2022 11:42 Ответить
Ти таке розумне, тобі череп не жме? (с)
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09.06.2022 11:59 Ответить
еге ж тобто ЗСУ від сьогодняшнього стані по

особовому складу - 7 млн. військових
по танках 7,5 тис.

вермахт Третього Рейху курить в сторонці
може ЗЄля реально хоче влаштувати парад "укронацистів" на красной площаді ?
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09.06.2022 13:23 Ответить
Ви не украінец , тому що не розуміете скільки часу Резніков у міністрах


Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.04.2022
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09.06.2022 11:47 Ответить
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09.06.2022 11:45 Ответить
але біда в тому, что в путлєровському рейху всьо стало фальшивим: і москва, і кутузов
і фанерні рейхстаги алєнєвода
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09.06.2022 13:25 Ответить
Дякуємо брати і сестри 🙏🏼
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09.06.2022 11:50 Ответить
💙💛 ✌
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09.06.2022 12:43 Ответить
Украина потихоньку сама превращаетсяв страну НАТО. НАс еще в НАТО просить будут войти. Так как Украина в отличии от тех же европейцев умеет обращаться с вооружением всех стран мира.
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09.06.2022 12:47 Ответить
Українці не просто вміють користуватися зброєю НАТО, вони її успішно використовують в бойових умовах. Жодна європейська країна не має такого досвіду. Після нашої перемоги, я переконаний, що наші військові починаючи з рядового солдата будуть давати фору любому НАТІвському військовому інструктору по практичному досвіду. Щоб наші військові не розбіглися потім по країнах буде необхідно ввести в законодавство "приватні військові компанії", щоб вони були юридично захищені, люди могли продовжувати займатися своєю справою і в той же час наповнювали бюджет України.
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09.06.2022 13:07 Ответить
Підготовка до війни "бойового" депутата Безмозглої! Так готувалась вся влада зелених покидьків!м
Майже ніякої відмінності між польським і українським "крабом")
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09.06.2022 12:58 Ответить
абосрать можно любого а оружие идет так что факт налицо
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09.06.2022 16:37 Ответить
 
 