К выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб", - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что после орудий М777 и FH70, САУ "Ceasar" и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который удалось привлечь в борьбе с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии – мы запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО. В первую очередь это касается артиллерии, играющей определяющую роль. Мы четко осознавали уже в начале марта, что во время интенсивной войны из РФ наши ресурсы истощаются, и в существующих запасах несопоставимые с противником.Опираться исключительно на советское оружие – это был бы заранее проигрышный путь.Поэтому, обращаясь за помощью к партнерам, мы инициировали поставки артиллерии 155-мм калибра и других тяжелых вооружений.

По состоянию на сегодняшний день Министерством обороны обеспечены поставки в Вооруженные Силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход", - говорится в сообщении.

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Резников добавил, что одновременно в Вооруженные Сил Украины было поставлено более полусотни пушек других крупных калибров, а также снарядов к ним, которые составляют более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

"Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период. По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией.

От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.) и продолжаем эту работу. Я уже могу не упоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.д.) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.) – их тысячи, это общеизвестно", – отметил Министр обороны Украины.