Оккупанты развернули "Искандеры" возле админграницы с Херсонщиной, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия развернула ракетные комплексы "Искандер-М" вблизи админграницы с Херсонской областью.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, сохраняется угроза нанесения врагом с территории оккупированного Крыма ракетных ударов.
Мотузяник уточнил, что в районе населенного пункта Мелководное, расположенного за 8 км до административной границы с Херсонской областью, оккупанты развернули ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М".
Он напомнил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. В частности, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом до 36 ракет.
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Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
Таке враження що речники на стороні ворога.
Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
Дякуємо, що не написали на адмінкордоні з Хернр(((