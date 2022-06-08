Окупанти розгорнули "Іскандери" біля адмінкордону з Херсонщиною, - Міноборони
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Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, зберігається загроза завдання ворогом з території окупованого Криму ракетних ударів.
Мотузяник уточнив, що в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративної межі з Херсонською областю, окупанти розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".
Він нагадав, що ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 4 ворожі ракетні кораблі та підводний човен із приблизним сумарним залпом до 36 ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
Таке враження що речники на стороні ворога.
Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
Дякуємо, що не написали на адмінкордоні з Хернр(((