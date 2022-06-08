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Окупанти розгорнули "Іскандери" біля адмінкордону з Херсонщиною, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зберігається загроза завдання ворогом з території окупованого Криму ракетних ударів.

Мотузяник уточнив, що в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративної межі з Херсонською областю, окупанти розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Він нагадав, що ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 4 ворожі ракетні кораблі та підводний човен із приблизним сумарним залпом до 36 ракет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Ну хоч по нормальним дорогам проїхались...
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08.06.2022 16:33
+14
ЗСУ то на що ви чекаєте якщо знаєте де і що розгорнули москалі. Пошліть їх срані іскандери вслід за російським військовим кораблем.
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08.06.2022 16:35
+9
Науя така інфа людям -хтось паніку нагнітає-((( Краще мовчки їх вїбати, їх там точки достають ! Не розумію Мотузяника ((( Люди і так розуміють що ракети будь де нас дістають а ці речники нагнітають -деморалізують.
Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
Таке враження що речники на стороні ворога.
Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
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08.06.2022 17:11
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на кожний ескандер найдеться справжній ХЕРсонес💯💀
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08.06.2022 16:31 Відповісти
у нас на один ескандер чотири сирени ..((
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08.06.2022 16:56 Відповісти
где?сколько можно этого духоподнимающими лозунгами?змеиный уже битком вооружением и ноль реакции
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08.06.2022 19:01 Відповісти
почему ким и арестович не дадут команду байрактару вжарить по ним ..а зп получает наверно по миллион в месяц..плюс звание..языком пердеть не мещшки тяшгать в +_30
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08.06.2022 21:06 Відповісти
Ну хоч по нормальним дорогам проїхались...
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08.06.2022 16:33 Відповісти
вовік для дружбанів постарався...
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08.06.2022 17:21 Відповісти
Бубу за это медалью ***** наградит. С закруткой на спине.
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08.06.2022 17:38 Відповісти
ЗСУ то на що ви чекаєте якщо знаєте де і що розгорнули москалі. Пошліть їх срані іскандери вслід за російським військовим кораблем.
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08.06.2022 16:35 Відповісти
Где там Джавелины энд Стингеры?Роман Цимбалюк каже до прибыли якісь секретні бо аби від Тайдена...
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08.06.2022 16:38 Відповісти
Кто такой Тайден и как Джавелины помогут против Искандеров?
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08.06.2022 20:36 Відповісти
"...А вшивый про баню..." В Крыму Зеленский тоже дороги построил?
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08.06.2022 16:38 Відповісти
Не успел. Там своих "делителей бюджета" хватает.
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08.06.2022 16:43 Відповісти
Возможно, пустышки. Пугают. Они уже расстреляли большинство своих искандеров. И могут прийдти к мысли, что можно выманивать пусковыми и пугать. Как только по ним нанесут удар, они поймут что хаймарсы тут. Поэтому и подвели нарочно под удар.
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08.06.2022 16:39 Відповісти
Нічого в них не закінчується. В тої сволоти ще, тисячі крилатих ракет Не треба слухати дурня орестовича. А в нас з набоями нажаль пусто. Хаймарси лише для навчання на разі.
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08.06.2022 16:46 Відповісти
Готовятся к удару по наступающим ВСУ. Тяжело будет..
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08.06.2022 16:46 Відповісти
Спасибо за новость Мы очень "рады".
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08.06.2022 16:50 Відповісти
козлы по Киеву от туда достанут, их надо замочить и по быстрее
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08.06.2022 17:00 Відповісти
щас. Как только асфальт разогреется, так сразу "гром-2" лепить начнём.
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08.06.2022 17:10 Відповісти
По Киеву они откуда угодно достанут,а с Белоруси подлетное время меньше
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08.06.2022 20:38 Відповісти
вже всім пох чим вони нас вбивають , - людей більше цікавить яке ПРО чи ППО розгорнули на противагу ворогу ...
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08.06.2022 17:05 Відповісти
Науя така інфа людям -хтось паніку нагнітає-((( Краще мовчки їх вїбати, їх там точки достають ! Не розумію Мотузяника ((( Люди і так розуміють що ракети будь де нас дістають а ці речники нагнітають -деморалізують.
Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
Таке враження що речники на стороні ворога.
Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
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08.06.2022 17:11 Відповісти
Не можна, бо то Крим! А Крим то росія! Дивитись можна, стріляти ні.
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08.06.2022 19:30 Відповісти
Всем людям эта инфа не нужна,а жителям Николаева очень даже,теперь прийдется быстрее бежать в бомбоубежище.
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08.06.2022 20:40 Відповісти
Пріоритетна ціль.
Дякуємо, що не написали на адмінкордоні з Хернр(((
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08.06.2022 18:28 Відповісти
Можете промовчати, написати про це на цензорі, поскаржитись на нах в ООН або в@бати ракетою! Вибір невеликий, але він все таки є!
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08.06.2022 18:35 Відповісти
попасть туда артой- и искандер -раскривушка секас делать..
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08.06.2022 21:01 Відповісти
А мы что уже вообще готовимся к капитуляции? На Змеином ПВО , вокруг Искандеры , рашистские корабли шастают! Нам ведь гарпуны дали , а для искандеров у нас что ничего нет? Где байрактары , почему на Змеином еще все не горит? Только Зеленский со своими видосиками !
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08.06.2022 21:02 Відповісти
 
 