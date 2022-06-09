До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб", - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити у боротьбі з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії – ми запустили переведення ЗСУ на важке озброєння, що використовується державами-членами НАТО. У першу чергу це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль. Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з РФ наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях. Тому, звертаючись за допомогою до партнерів, ми ініціювали постачання артилерії 155-мм калібру та інших важких озброєнь.

Станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних Сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із нетерпінням чекаємо на третій пакет допомоги", - Резніков поговорив із міністром оборони Італії Гуеріні

Резніков додав, що одночасно до Збройних Сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період. За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією.

Від партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і продовжуємо цю роботу. Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо", - зазначив Міністр оборони України.