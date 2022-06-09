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Новини Війна
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До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб", - Резніков

краб

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити у боротьбі з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії – ми запустили переведення ЗСУ на важке озброєння, що використовується державами-членами НАТО. У першу чергу це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль. Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з РФ наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях. Тому, звертаючись за допомогою до партнерів, ми ініціювали постачання артилерії 155-мм калібру та інших важких озброєнь.

Станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних Сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід", - йдеться у повідомленні.

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Резніков додав, що одночасно до Збройних Сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період. За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією.

Від партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і продовжуємо цю роботу. Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо", - зазначив Міністр оборони України.

Міноборони (7306) зброя (7435) артилерія (783) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+18
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09.06.2022 11:27
+18
ПОЛЯКАМ РЭСПЭКТ
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09.06.2022 11:39
+9
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09.06.2022 11:45
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09.06.2022 11:27 Відповісти
Да с этой войной и сексу никакого не охота...
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09.06.2022 11:34 Відповісти
Війна війною, а секс як кажуть по розпорядку
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09.06.2022 11:47 Відповісти
Коли є можливість - то його і не хочеться. Коли нема - вже навіть ***** на війну, хочеться пздц як
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09.06.2022 11:57 Відповісти
Ok, Peace и палец вверх
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09.06.2022 12:00 Відповісти
Це він тільки й думає, як "рванути" добровольцем на фронт...
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09.06.2022 15:11 Відповісти
Моя думка: з Рєзнікова міністр оборони як з гімна куля. Він просто статист, який нічого не вирішує.
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09.06.2022 11:34 Відповісти
З нього і юрист бів такий же як Зеля. Навіть на піаніно не грав.
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09.06.2022 11:41 Відповісти
Гуртом голосуємо за тебе, будеш наступним. Однозначно кращим.
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09.06.2022 12:00 Відповісти
найкращим міністром оборони був Генерал Полторак при Президенті Порошенко
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09.06.2022 13:06 Відповісти
Добре що твоя думка нікому не цікава, бо внесок пана Резнікова в обороноздатність країни назараз невзмозі оцінити хіба що повний бовдур...
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09.06.2022 13:39 Відповісти
Це тому, що бовдури не уміють рахувати від нуля у мінусовий бік.
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09.06.2022 15:12 Відповісти
Він би ще вказав місце їх розташування, дуболобий!
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09.06.2022 11:35 Відповісти
ПОЛЯКАМ РЭСПЭКТ
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09.06.2022 11:39 Відповісти
Почитал характеристики краб👍 Реально мощь, дальность и скорость смена позиции❗
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09.06.2022 11:46 Відповісти
Mam nadzieję że się sprawdzi
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09.06.2022 11:42 Відповісти
А говнокомандуючому треба озброєння в 10 разів більше.
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09.06.2022 11:42 Відповісти
Ти таке розумне, тобі череп не жме? (с)
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09.06.2022 11:59 Відповісти
еге ж тобто ЗСУ від сьогодняшнього стані по

особовому складу - 7 млн. військових
по танках 7,5 тис.

вермахт Третього Рейху курить в сторонці
може ЗЄля реально хоче влаштувати парад "укронацистів" на красной площаді ?
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09.06.2022 13:23 Відповісти
Ви не украінец , тому що не розуміете скільки часу Резніков у міністрах


Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.04.2022
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09.06.2022 11:47 Відповісти
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09.06.2022 11:45 Відповісти
але біда в тому, что в путлєровському рейху всьо стало фальшивим: і москва, і кутузов
і фанерні рейхстаги алєнєвода
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09.06.2022 13:25 Відповісти
Дякуємо брати і сестри 🙏🏼
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09.06.2022 11:50 Відповісти
💙💛 ✌
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09.06.2022 12:43 Відповісти
Украина потихоньку сама превращаетсяв страну НАТО. НАс еще в НАТО просить будут войти. Так как Украина в отличии от тех же европейцев умеет обращаться с вооружением всех стран мира.
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09.06.2022 12:47 Відповісти
Українці не просто вміють користуватися зброєю НАТО, вони її успішно використовують в бойових умовах. Жодна європейська країна не має такого досвіду. Після нашої перемоги, я переконаний, що наші військові починаючи з рядового солдата будуть давати фору любому НАТІвському військовому інструктору по практичному досвіду. Щоб наші військові не розбіглися потім по країнах буде необхідно ввести в законодавство "приватні військові компанії", щоб вони були юридично захищені, люди могли продовжувати займатися своєю справою і в той же час наповнювали бюджет України.
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09.06.2022 13:07 Відповісти
Підготовка до війни "бойового" депутата Безмозглої! Так готувалась вся влада зелених покидьків!м
Майже ніякої відмінності між польським і українським "крабом")
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09.06.2022 12:58 Відповісти
абосрать можно любого а оружие идет так что факт налицо
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09.06.2022 16:37 Відповісти
 
 