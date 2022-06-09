Столтенберг срочно отменил визит в Берлин по состоянию здоровья, - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, намеченный на четверг, 9 июня.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Столтенберг безотлагательно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах поначалу ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит", - сообщает издание.

Однако, говорится в сообщении, встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Кристин Ламбрехт, запланированные в рамках отмененного визита, должны состояться в течение дня через видеосвязь.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

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По мнению правительства Германии, в центре внимания также должно быть влияние российской войны в Украине на ситуацию в евроатлантическом регионе. По данным Минобороны, программа также включала в себя запланированное укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.