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Новости
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Столтенберг срочно отменил визит в Берлин по состоянию здоровья, - СМИ

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, намеченный на четверг, 9 июня.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Столтенберг безотлагательно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах поначалу ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит", - сообщает издание.

Однако, говорится в сообщении, встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Кристин Ламбрехт, запланированные в рамках отмененного визита, должны состояться в течение дня через видеосвязь.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Также читайте: Война закончится за столом переговоров, – Столтенберг после разговора с Байденом

По мнению правительства Германии, в центре внимания также должно быть влияние российской войны в Украине на ситуацию в евроатлантическом регионе. По данным Минобороны, программа также включала в себя запланированное укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Автор: 

болезнь (589) визит (3070) Германия (6927) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+7
Аж погано стало, як дізнався що з Шольцом доведеться зустрічатися особисто
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09.06.2022 12:10
+5
испугался отравиться обиженной ливерной колбасой
она совсем прокисла
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09.06.2022 12:16
+5
Столтенбергу бажаю швидкого одужання ‼️
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09.06.2022 13:16
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Аж погано стало, як дізнався що з Шольцом доведеться зустрічатися особисто
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09.06.2022 12:10 Ответить
Савпадєніє? Да,савпадєніє...
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09.06.2022 12:13 Ответить
так вони відкладають вирішення українських питань
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09.06.2022 12:46 Ответить
испугался отравиться обиженной ливерной колбасой
она совсем прокисла
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09.06.2022 12:16 Ответить
Что такое? Ранен на колчаковских фронтах?
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09.06.2022 12:16 Ответить
Я сподіваюся, що йому не від новачка стало погано
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09.06.2022 12:21 Ответить
Пищут что лишай опоясывающий. Не смертельная, но мерзкая болячка
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09.06.2022 12:22 Ответить
швидка настя напала... від брехні
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09.06.2022 12:39 Ответить
Дізнався про деякі факти з біографії З.
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09.06.2022 12:51 Ответить
Столтенбергу бажаю швидкого одужання ‼️
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09.06.2022 13:16 Ответить
Німеччина нацистське угрупповання,що працює на кацапів!!!
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09.06.2022 13:17 Ответить
Шольц - лівер! Не ковбаса
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09.06.2022 13:19 Ответить
Німеччина й Франція знищують ЄС і НАТО
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09.06.2022 13:20 Ответить
А не пора ли по состоянию здоровья, покинуть пост генсека НАТО? И передать бразды правления кому-то более решительному и смелому?
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09.06.2022 13:42 Ответить
новичек ?
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09.06.2022 13:45 Ответить
йшов би дід імпотентний на пенсію.
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09.06.2022 13:49 Ответить
вже написали - в нього виявили оперізуваючий лишай (як ускладнення від ковіду)
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09.06.2022 14:03 Ответить
Таке ускладнення може бути і від щеплення
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09.06.2022 15:54 Ответить
Не новичок?
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09.06.2022 14:11 Ответить
Видать,срачка напала. Причому у всіх відразу...
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09.06.2022 15:08 Ответить
О причинах поначалу ничего не было известно. да всем известно -лишай у него, это пипец!!! У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай
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09.06.2022 15:49 Ответить
У нього тяжка і страшна хвороба Бєхтєрєва. Взагалі дивуюсь як він ще такий активний
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09.06.2022 22:42 Ответить
 
 