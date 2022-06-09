УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6467 відвідувачів онлайн
Новини
9 300 23

Столтенберг терміново скасував візит до Берліна за станом здоров’я, - ЗМІ

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував візит до Берліна, запланований на четвер, 9 червня.

Про це повідомляє Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Столтенберг невідкладно поінформував Федеральне міністерство оборони. Про причини спочатку нічого не було відомо. У штаб-квартирі НАТО заявили, що генсек хворий і змушений спонтанно скасувати візит", - повідомляє видання.

Проте, зазначено в повідомленні, зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Крістін Ламбрехт, заплановані у рамках скасованого візиту, мають відбутися протягом дня через відеозв'язок.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Також читайте: Війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг після розмови з Байденом

На думку уряду Німеччини, у центрі уваги також має бути вплив російської війни в Україні на безпекову ситуацію в євроатлантичному регіоні. За даними Міноборони, програма також включала заплановане зміцнення східного флангу НАТО, нову стратегічну концепцію НАТО і вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Автор: 

хвороба (303) візит (1573) Німеччина (7320) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Аж погано стало, як дізнався що з Шольцом доведеться зустрічатися особисто
показати весь коментар
09.06.2022 12:10
+5
испугался отравиться обиженной ливерной колбасой
она совсем прокисла
показати весь коментар
09.06.2022 12:16
+5
Столтенбергу бажаю швидкого одужання ‼️
показати весь коментар
09.06.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аж погано стало, як дізнався що з Шольцом доведеться зустрічатися особисто
показати весь коментар
09.06.2022 12:10 Відповісти
Савпадєніє? Да,савпадєніє...
показати весь коментар
09.06.2022 12:13 Відповісти
так вони відкладають вирішення українських питань
показати весь коментар
09.06.2022 12:46 Відповісти
испугался отравиться обиженной ливерной колбасой
она совсем прокисла
показати весь коментар
09.06.2022 12:16 Відповісти
Что такое? Ранен на колчаковских фронтах?
показати весь коментар
09.06.2022 12:16 Відповісти
Я сподіваюся, що йому не від новачка стало погано
показати весь коментар
09.06.2022 12:21 Відповісти
Пищут что лишай опоясывающий. Не смертельная, но мерзкая болячка
показати весь коментар
09.06.2022 12:22 Відповісти
швидка настя напала... від брехні
показати весь коментар
09.06.2022 12:39 Відповісти
Дізнався про деякі факти з біографії З.
показати весь коментар
09.06.2022 12:51 Відповісти
Столтенбергу бажаю швидкого одужання ‼️
показати весь коментар
09.06.2022 13:16 Відповісти
Німеччина нацистське угрупповання,що працює на кацапів!!!
показати весь коментар
09.06.2022 13:17 Відповісти
Шольц - лівер! Не ковбаса
показати весь коментар
09.06.2022 13:19 Відповісти
Німеччина й Франція знищують ЄС і НАТО
показати весь коментар
09.06.2022 13:20 Відповісти
А не пора ли по состоянию здоровья, покинуть пост генсека НАТО? И передать бразды правления кому-то более решительному и смелому?
показати весь коментар
09.06.2022 13:42 Відповісти
новичек ?
показати весь коментар
09.06.2022 13:45 Відповісти
йшов би дід імпотентний на пенсію.
показати весь коментар
09.06.2022 13:49 Відповісти
вже написали - в нього виявили оперізуваючий лишай (як ускладнення від ковіду)
показати весь коментар
09.06.2022 14:03 Відповісти
Таке ускладнення може бути і від щеплення
показати весь коментар
09.06.2022 15:54 Відповісти
Не новичок?
показати весь коментар
09.06.2022 14:11 Відповісти
Видать,срачка напала. Причому у всіх відразу...
показати весь коментар
09.06.2022 15:08 Відповісти
О причинах поначалу ничего не было известно. да всем известно -лишай у него, это пипец!!! У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай
показати весь коментар
09.06.2022 15:49 Відповісти
У нього тяжка і страшна хвороба Бєхтєрєва. Взагалі дивуюсь як він ще такий активний
показати весь коментар
09.06.2022 22:42 Відповісти
 
 