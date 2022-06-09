Столтенберг терміново скасував візит до Берліна за станом здоров’я, - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував візит до Берліна, запланований на четвер, 9 червня.

Про це повідомляє Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Столтенберг невідкладно поінформував Федеральне міністерство оборони. Про причини спочатку нічого не було відомо. У штаб-квартирі НАТО заявили, що генсек хворий і змушений спонтанно скасувати візит", - повідомляє видання.

Проте, зазначено в повідомленні, зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Крістін Ламбрехт, заплановані у рамках скасованого візиту, мають відбутися протягом дня через відеозв'язок.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

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На думку уряду Німеччини, у центрі уваги також має бути вплив російської війни в Україні на безпекову ситуацію в євроатлантичному регіоні. За даними Міноборони, програма також включала заплановане зміцнення східного флангу НАТО, нову стратегічну концепцію НАТО і вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.