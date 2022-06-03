Війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг після розмови з Байденом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.
Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", - сказав Столтенберг.
Він додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат".
Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".
"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки якщо спочатку на цьому столі препаруватимуть ***** разом з його міністрами, дерьмопутатами та ДЕгенералами...
От тоді можна і побалакать...
1. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (проигрыш РФ на фронтах)
2. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. удалось сформировать мировую (вкл. Китай, Индию и т.п. ) антироссийскую коалицию и РФ грозит экономическая катастрофа)
3. Украина вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. не смотря на помощь запада, проигрывает на фронтах)
4. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не верит в способность Украины выиграть войну и уверен в победе РФ. Это было в первые недели войны, но не исключено в будущем)
5. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не готовы дальше поставлять вооружение, финансировать, терпеть убытки от санкций и т.п. Это в случае затяжной войны - на годы)
6. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. Путлер открыто, прямо и конкретно заявляет о планах применить ЯО, если Украина не примет его условия)
Все эти сценарии "мирных переговоров" имеют принципиально разные причины и обстоятельства и, соответственно, результаты этих мирных переговоров. Но очевидно одно - от Украины тут мало что зависит (только п.3)
Видимо ему Салливан "доходчиво" в уши надул, какого курса придерживатся нужно.
Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
Навіть до кінця розвалити ЗСУ у ЗЕрмака не вийшло.
Порох гарно попрацював, тільки капітуляція паРащі
Читали «Штурм Берліна»?
Так, то було б адекватно: "Розвалинами
РейхстагуКремля задоволений. Полковник Денис Прокопенко».💪
Вопрос в другом - на какой линии будет стоять стол переговоров ?!
Ну, можливо, як виконавець прелюдій на піаніно дітородним органом?
А значит до победы
******* три місяці одне і теж,
Каюсь, я був кращоі думки про нього.
Столтенберг до речі підозрюється в роботі на росію як сплячий агент який лиш чекаю часу.
Вот, ****, ИДИОТ.
Як казав Дудаєв - росія паде, коли встане українське сонце.