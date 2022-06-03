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Війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг після розмови з Байденом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.

Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат".

Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

Читайте: Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
Точно? Если бы не минские протоколы у нас бы не было армии образца 2019, которую Зе так и не смог развалить за 3 года своего воровства и благодаря которой Украина до сих пор существует. А что сделал Боневтик за свои 3 года власти для укрепления обороны страны?
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03.06.2022 09:16
+47
Спочатку кацапи виводять років на кордони 2013 року, повертають вкрадених дітей. А вже потім, буде обговорення репарацій та демілітаризації московії
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03.06.2022 09:16
+43
Обычно за столом переговоров подписывают договор.А любой договор с Россией не имеет смысла в принципе-она его нарушит в любой момент.Это бред Столтенберга.Только полный разгром России,только лишение ее ЯО в обмен на снятие санкций- и никаких бумажек!
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03.06.2022 09:12
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Ага...
Тільки якщо спочатку на цьому столі препаруватимуть ***** разом з його міністрами, дерьмопутатами та ДЕгенералами...
От тоді можна і побалакать...
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03.06.2022 10:39 Відповісти
Що воно має на увазі під словом "переговори"? "Сохранєніє ліца путєна?".. Щось, чим далі, тим більше нервує цей ...
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03.06.2022 10:41 Відповісти
Варианты:
1. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (проигрыш РФ на фронтах)
2. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. удалось сформировать мировую (вкл. Китай, Индию и т.п. ) антироссийскую коалицию и РФ грозит экономическая катастрофа)
3. Украина вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. не смотря на помощь запада, проигрывает на фронтах)
4. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не верит в способность Украины выиграть войну и уверен в победе РФ. Это было в первые недели войны, но не исключено в будущем)
5. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не готовы дальше поставлять вооружение, финансировать, терпеть убытки от санкций и т.п. Это в случае затяжной войны - на годы)
6. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. Путлер открыто, прямо и конкретно заявляет о планах применить ЯО, если Украина не примет его условия)

Все эти сценарии "мирных переговоров" имеют принципиально разные причины и обстоятельства и, соответственно, результаты этих мирных переговоров. Но очевидно одно - от Украины тут мало что зависит (только п.3)
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03.06.2022 10:47 Відповісти
війна закінчується завжди на полі бою, а за столом перемовин - тільки фіксується результат, тобто зміни, які відбулися в результаті закінчення війни.
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03.06.2022 11:00 Відповісти
Во как! А "командир" НАТО оказывается пацифист и миротворец.
Видимо ему Салливан "доходчиво" в уши надул, какого курса придерживатся нужно.
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03.06.2022 11:01 Відповісти
Не поняли вы текста поста. Ничего такого Столтенберг не говорилю Он "похвалил США за лидерство и поддержку Украины".
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04.06.2022 08:54 Відповісти
Иди ты в жопу, интеллигент в маминой кофте.
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03.06.2022 11:26 Відповісти
Нато побоюється рашку
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03.06.2022 11:33 Відповісти
Вже доперемовлялися з 2014 року. Столтенбергу - боягузу (ну яке воно НАТО?) - війна закінчиться тільки перемогою України і на полі бою. Бо інакше не буде нам прощення від тих хто віддав за Україну своє життя.
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03.06.2022 11:42 Відповісти
Нахрена он повторяет брехню *********** для собственных zомбаков, ********* сознательно шёл на захват Украины и сближении с границами НАТО.
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03.06.2022 11:51 Відповісти
После провала мокшанского блицкрига и понесённых невосполнимых потерь кадровой части их армии, после выявленных зверств и мародёрства на ранее оккупированных московией территориях, после Бучи и Мариуполя, в условиях ленд-лиза, уже по факту полностью ликвидировавших изначальное преобладание московии "в войне ресурсов", у нас появилась реальная возможность военного и окончательного решения всех проблем, обусловленных существованием имперского "русского мира".

Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
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03.06.2022 12:20 Відповісти
Именно сейчас у нас появился исторический шанс военного решения всех проблем с имперским "русским миром". Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков.
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03.06.2022 12:26 Відповісти
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03.06.2022 12:21 Відповісти
війна закінчується або перемогою або капітуляцією і гратися з тим не слід
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03.06.2022 12:29 Відповісти
війна закінчиться тільки перемогою України на всіх фронтах!
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03.06.2022 12:52 Відповісти
Та да, всі забувають що ЗЕрмак за три роки для ЗСУ нічого не зробив.
Навіть до кінця розвалити ЗСУ у ЗЕрмака не вийшло.
Порох гарно попрацював, тільки капітуляція паРащі
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03.06.2022 13:19 Відповісти
ніхто не буде домовлятися, хіба за репарації)
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03.06.2022 13:38 Відповісти
СтуЛ тенберг це теж продажна західна ***** шльондра як шніцель та макарон ,йовбік його коханець блд...
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03.06.2022 14:02 Відповісти
Война закончится после 24.02.2022 когда украинский солдат на развалинах кремля сделает надпись - " РУЇНАМИ КРЕМЛЯ ЗАДОВОЛЕНИЙ!"
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03.06.2022 15:43 Відповісти
@Влалимир Вовчик

Читали «Штурм Берліна»?

Так, то було б адекватно: "Розвалинами Рейхстагу Кремля задоволений. Полковник Денис Прокопенко».💪
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03.06.2022 21:40 Відповісти
В этом никто не сомневается.
Вопрос в другом - на какой линии будет стоять стол переговоров ?!
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03.06.2022 17:14 Відповісти
пора зели валить нахер!!!!!!!!!! как дипломат он полный ноль
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03.06.2022 18:08 Відповісти
Как дипломат??? А в чому він не повний нуль?
Ну, можливо, як виконавець прелюдій на піаніно дітородним органом?
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03.06.2022 19:48 Відповісти
Ще один споглядальник хлу в очко. Колєйка збільшується
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03.06.2022 18:56 Відповісти
Это ж курьезное заявление : все знают, что Пуйло засцыт выезжать на переговоры - он же бункерный

А значит до победы
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03.06.2022 19:37 Відповісти
І ще один переможець який ледве не усрався коли взнав про напад на Україну.
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03.06.2022 19:46 Відповісти
Стол переговоров это значит потеря территорий.
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03.06.2022 20:13 Відповісти
Столтенберг - пустое место.
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03.06.2022 20:38 Відповісти
банкір явно не на своєму місці,
******* три місяці одне і теж,
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03.06.2022 21:14 Відповісти
Війна персонально для Столтенберга скінчиться ПІД столом у його новому офісі президента норвезького (чи шведського?) нацбанку, де він буде ховатись від москальських ракет, що залишились невикористані під час агресіі в Украіну.

Каюсь, я був кращоі думки про нього.
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03.06.2022 21:31 Відповісти
Война закончится на условиях Украины. ***** говорить Украине каким она видит выход. Это Байден сказал. Столтенбергу 👎
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03.06.2022 21:49 Відповісти
Гиги )) очільник великого альянсу перевів стрілки (відповідальність та вольові рішення) на Байдена...
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03.06.2022 22:05 Відповісти
Ніяких переговорів з терористам. Тільки повна зачистка і створення ДМЗ в приграничних областях росії та білорусі.

Столтенберг до речі підозрюється в роботі на росію як сплячий агент який лиш чекаю часу.
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03.06.2022 22:24 Відповісти
СКАЗАЛ, что в ЛУЖУ ПЕРДНУЛ.
Вот, ****, ИДИОТ.
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03.06.2022 22:32 Відповісти
Всрусь, но не покорюсь. Путіноїд не прийме поразки в переговорах. Тільки сила ЗСУ зможе подолати рашиський сатанізм.
Як казав Дудаєв - росія паде, коли встане українське сонце.
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04.06.2022 10:55 Відповісти
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