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Новости Война
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В настоящее время 26 тыс. учителей выехали за границу, - Шкарлет

вчитель,ноутбук

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что 26 тыс. украинских учителей переехали за границу из-за войны.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас 26 тыс. учителей выехали за границу на сегодняшний день, но они все задействованы в образовательном процессе", - сказал он.

По словам министра, часть уехавших учителей задействованы как волонтеры в образовательном процессе в странах пребывания ("субботние школы", образовательные хабы), а часть работает в дистанционном формате в рамках украинской образовательной системы.

"Нехватки учителей на начало учебного года пока мы не наблюдаем", - отметил он.

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беженцы (1637) школа (3012) учитель (496) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+6
Плагіатор шкарлет?
Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
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09.06.2022 13:36
+5
Серед училок багато вати, і вони дременули за кордон у першу чергу
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09.06.2022 13:47
+3
ага, і на зарплаті і чому вони навчать учнів які у підвалах ховаються від бомбардувань?
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09.06.2022 13:37
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Плагіатор шкарлет?
Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
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09.06.2022 13:36 Ответить
ага, і на зарплаті і чому вони навчать учнів які у підвалах ховаються від бомбардувань?
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09.06.2022 13:37 Ответить
я досить непогано знаю Історію України, а також міжнародну! Но хто ж мене туди пустить...немає "образования"..

У поцов нету образования, но они занимают государственные должности...и в "усх" не дуют
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09.06.2022 13:55 Ответить
Нестачі вчителів наразі немає, але цілком може бути нестача учнів, бо від війни з України виїхали багато дітей, а ще немало їх на окупованій території
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09.06.2022 13:40 Ответить
Серед училок багато вати, і вони дременули за кордон у першу чергу
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09.06.2022 13:47 Ответить
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09.06.2022 13:47 Ответить
И к чему это? В США всё, что ниже 75к- бедность
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09.06.2022 13:56 Ответить
А,що їм робити. Влада існує у владних кабінетах??
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09.06.2022 13:50 Ответить
Влада для українців??
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09.06.2022 13:51 Ответить
Таки виконав Зеленський обіцянку ! Вчителі отримують 4000 євро з/п ! Але один нюанс - вже за кордоном (((
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09.06.2022 13:54 Ответить
шкарлет-вчи-купила мама коника
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09.06.2022 13:54 Ответить
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09.06.2022 14:09 Ответить
Как ему в голову пришло заявить что с 1 сентября все идут учиться,если ракеты кругом летают?
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09.06.2022 14:24 Ответить
Нічого переживати!
У разі нестачі нардепів у школи мобілізувати!
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09.06.2022 14:25 Ответить
Під час війни мають всі дистанційно працювати де це можливо, а не лише вчителі...
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09.06.2022 14:44 Ответить
поц ригоанальний не може не натішитися, етноцид і дебілізація украінців іде по плану...
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09.06.2022 18:41 Ответить
 
 