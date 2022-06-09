В настоящее время 26 тыс. учителей выехали за границу, - Шкарлет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что 26 тыс. украинских учителей переехали за границу из-за войны.
Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас 26 тыс. учителей выехали за границу на сегодняшний день, но они все задействованы в образовательном процессе", - сказал он.
По словам министра, часть уехавших учителей задействованы как волонтеры в образовательном процессе в странах пребывания ("субботние школы", образовательные хабы), а часть работает в дистанционном формате в рамках украинской образовательной системы.
"Нехватки учителей на начало учебного года пока мы не наблюдаем", - отметил он.
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Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
У поцов нету образования, но они занимают государственные должности...и в "усх" не дуют
У разі нестачі нардепів у школи мобілізувати!