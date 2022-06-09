Наразі 26 тис. вчителів виїхали за кордон, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що 26 тис. українських учителів переїхали за кордон через війну.
Про це він зазначив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас 26 тис. вчителів виїхали за кордон на сьогодні, але вони всі задіяні в освітньому процесі", - сказав він.
За словами міністра, частина вчителів, які поїхали, задіяні як волонтери в освітньому процесі в країнах перебування ("суботні школи", освітні хаби), а частина працює в дистанційному форматі у рамках української освітньої системи.
"Нестачі вчителів на початок навчального року поки що ми не спостерігаємо", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Вова Последний
показати весь коментар09.06.2022 13:36
+5 Oleg Zaporogec
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+3 Gen Bate
показати весь коментар09.06.2022 13:37
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Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
У поцов нету образования, но они занимают государственные должности...и в "усх" не дуют
У разі нестачі нардепів у школи мобілізувати!