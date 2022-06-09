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Новини Війна
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Наразі 26 тис. вчителів виїхали за кордон, - Шкарлет

вчитель,ноутбук

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що 26 тис. українських учителів переїхали за кордон через війну.

Про це він зазначив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас 26 тис. вчителів виїхали за кордон на сьогодні, але вони всі задіяні в освітньому процесі", - сказав він. 

За словами міністра, частина вчителів, які поїхали, задіяні як волонтери в освітньому процесі в країнах перебування ("суботні школи", освітні хаби), а частина працює в дистанційному форматі у рамках української освітньої системи.

"Нестачі вчителів на початок навчального року поки що ми не спостерігаємо", - зазначив він.

Читайте також: Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади, переїжджайте на підконтрольну територію, - Верещук

Автор: 

біженці (1858) школа (2204) вчитель (395) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+6
Плагіатор шкарлет?
Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
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09.06.2022 13:36
+5
Серед училок багато вати, і вони дременули за кордон у першу чергу
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09.06.2022 13:47
+3
ага, і на зарплаті і чому вони навчать учнів які у підвалах ховаються від бомбардувань?
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09.06.2022 13:37
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Плагіатор шкарлет?
Чому я можу написати роботу без плагіату а шкарлет не зміг? Що завадило? Стільки ще питань і ніяких відповідей не намічається
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09.06.2022 13:36 Відповісти
ага, і на зарплаті і чому вони навчать учнів які у підвалах ховаються від бомбардувань?
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09.06.2022 13:37 Відповісти
я досить непогано знаю Історію України, а також міжнародну! Но хто ж мене туди пустить...немає "образования"..

У поцов нету образования, но они занимают государственные должности...и в "усх" не дуют
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09.06.2022 13:55 Відповісти
Нестачі вчителів наразі немає, але цілком може бути нестача учнів, бо від війни з України виїхали багато дітей, а ще немало їх на окупованій території
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09.06.2022 13:40 Відповісти
Серед училок багато вати, і вони дременули за кордон у першу чергу
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09.06.2022 13:47 Відповісти
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09.06.2022 13:47 Відповісти
И к чему это? В США всё, что ниже 75к- бедность
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09.06.2022 13:56 Відповісти
А,що їм робити. Влада існує у владних кабінетах??
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09.06.2022 13:50 Відповісти
Влада для українців??
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09.06.2022 13:51 Відповісти
Таки виконав Зеленський обіцянку ! Вчителі отримують 4000 євро з/п ! Але один нюанс - вже за кордоном (((
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09.06.2022 13:54 Відповісти
шкарлет-вчи-купила мама коника
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09.06.2022 13:54 Відповісти
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09.06.2022 14:09 Відповісти
Как ему в голову пришло заявить что с 1 сентября все идут учиться,если ракеты кругом летают?
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09.06.2022 14:24 Відповісти
Нічого переживати!
У разі нестачі нардепів у школи мобілізувати!
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09.06.2022 14:25 Відповісти
Під час війни мають всі дистанційно працювати де це можливо, а не лише вчителі...
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09.06.2022 14:44 Відповісти
поц ригоанальний не може не натішитися, етноцид і дебілізація украінців іде по плану...
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09.06.2022 18:41 Відповісти
 
 