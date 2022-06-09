Наразі 26 тис. вчителів виїхали за кордон, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що 26 тис. українських учителів переїхали за кордон через війну.

Про це він зазначив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас 26 тис. вчителів виїхали за кордон на сьогодні, але вони всі задіяні в освітньому процесі", - сказав він.

За словами міністра, частина вчителів, які поїхали, задіяні як волонтери в освітньому процесі в країнах перебування ("суботні школи", освітні хаби), а частина працює в дистанційному форматі у рамках української освітньої системи.

"Нестачі вчителів на початок навчального року поки що ми не спостерігаємо", - зазначив він.

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