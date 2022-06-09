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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война в Украине закончится, когда будут выполнены все задачи Путина, - Песков

песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, когда закончится война в Украине.

Слова Пескова цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Путин очертил задачи специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также читайте: Встречу Зеленского и Путина подготовить пока невозможно, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+94
Ясно, їбашемо до останнього кацапа.
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09.06.2022 14:50
+53
в них страна - це жопа президента ...
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09.06.2022 14:50
+48
Війна закінчена буде тоді,коли всі бозмозглі кацапи будуть лежати в українській землі перегноєм
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09.06.2022 14:51
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Страница 2 из 2
А які завдання? Денацифікації вже відмінили, демілітаризацію - через трохи відмінять... То що?
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09.06.2022 15:50 Ответить
НІ, війна закінчиться коли здохне останній рашист, а це означає - не стане росії
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09.06.2022 15:51 Ответить
Війна закінчиться коли на кожний приліт по Києву, буде адекватний приліт по москвабаду
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09.06.2022 15:52 Ответить
По саратовской базе дальней авиации.
По аналогичным объектам военной инфраструктуры,
откуда наносились улары по Украине.
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09.06.2022 16:21 Ответить
чем стрелять будешь, асфальтом зели?)))) спроси у говнокомандуещего где наши нептуны
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10.06.2022 06:31 Ответить
Га*но информация - передергивание фактов и откровенное вранье.
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10.06.2022 09:02 Ответить
Закрити його Пуйла в бункері, відключити від зв'язку і по ТВ транслювати "Лебединне озеро". Тут і буде кінець війні.
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09.06.2022 15:59 Ответить
У путина нет "заданий" - у него бывают только зайобы.
Зайобы закончатся, когда он перестанет дышать.
Послушайте интервью Пугачова Гордону про "пластилинового путина" Друг Путина миллиардер Пугачев. Рак Путина, агент Шойгу, подонок Медведев, Путину на дочерей плевать
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09.06.2022 16:02 Ответить
У ***** задача одна, сдохнуть, как собака
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09.06.2022 20:36 Ответить
В принципе задания почти все выполнены. Крым уже с водой, сухопутный коридор в Крым тоже есть, даже с бонусом в виде Херсона, патриоты почти все пленены или уничтожены. Остались лишь два задания: выход на границы Луганской и Донецкой областей и полное уничтожение боеспособных патриотов. Но все идет к этому. Печально. Но это все итоги пацифизма народа и голосования за пацифистов.
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09.06.2022 16:13 Ответить
Вода в Крым не поступает - самотёком она туда не течёт.
Пленены только те, кто защищал "Азовсталь".
Сухопутного коридора в Крым нет и не будет.
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09.06.2022 16:19 Ответить
сухопутный коридор есть, увы.
В остальном вы правы.
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09.06.2022 18:48 Ответить
там такий коридор, що "не каждий кацап дойдет ілі доєдєт до сєрєдіни корідора".
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09.06.2022 18:54 Ответить
как не поступает? херсонскую область сдали без боя, даже мосты не взрывали, почему то))
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10.06.2022 06:34 Ответить
А шо сталося з денаціфікацією та демілітаризацією?
Зєлєн віноград?
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09.06.2022 16:20 Ответить
Дибил ,ты VPN только и можешь пользоваться. Специалист-троляра по пацифизму . Иди нах..й на сайт ккакого-то Череповца например, и там трынди *******...
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09.06.2022 21:27 Ответить
Учитывая, что ********** не считается с потерями для выполнения своих бредовых маниакальных идей, то война будет до последнего путлерюгенда.
Фашизм и фюрер развивается и дохнет по одному сценарию.
путлер капут.
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09.06.2022 16:18 Ответить
Або коли здохнуть всі виконавці волі *****.
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09.06.2022 16:19 Ответить
Они не сдохнут они подожмут хвост, чтобы иметь возможность дышать.
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09.06.2022 16:24 Ответить
Т.е до развала параши
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09.06.2022 16:19 Ответить
Кстати неувязочка, если ********** считает, что надо восстановить совок, а в нём была Украина, значит брешет сатана, рейх нациста **********а это то, что он пытается построить на обломках рабсеи. путлер капут.
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09.06.2022 16:23 Ответить
Logika bandyty. Zaplanowałem ukraść i jak ukradnę, to będzie ukradzione.
Idi na ***. Chwała Ukrainie.
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09.06.2022 16:38 Ответить
Сhwała Polsce!
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09.06.2022 19:09 Ответить
Ага, до повного розвалу раші. За работу, таваріщі.
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09.06.2022 16:57 Ответить
То есть ***** путлеровцев до самой Гааги!!!
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09.06.2022 17:14 Ответить
у него аппетит большой. значит война будет продолжатся до вывода оккупантов
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09.06.2022 17:27 Ответить
или выноса.
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09.06.2022 18:54 Ответить
сосни *****.
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09.06.2022 17:34 Ответить
Тобі, я бачу, мало ***** получить, - ти ще хочеш шоб тебе в сраку виєбли! © Олександр (Лесь) Сергійович Подерв'янський.
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09.06.2022 17:45 Ответить
"Закрой двєрь, і бзди!" (с)
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09.06.2022 21:39 Ответить
Війна в Україні закінчиться, коли будуть виконані всі завдання Путіна, - Пєсков Джерело:

ТОБ ТО КОЛИ ЗДОХНЕ РОСІЯ, Я ЦЕ ПІДТРИМУЮ
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09.06.2022 18:04 Ответить
підтримати цю вірну тезу мало.
Потрібно якмога наблизити таку реальність...
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09.06.2022 19:33 Ответить
нравіца, нє нравіца - ********* разваліца!
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09.06.2022 18:05 Ответить
Вспоминается как этот крисиный ***** говорил , кацапы ни когда ни на кого не нападали , и не нападут ,перед вторжением. Тварь крисиная уже говорит в открытую ,война.
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09.06.2022 18:17 Ответить
ну так русскіє б"ють своїх, щоб чужі боялися, тому краще не бути для них своїм, хиба тільки хто любить щоб його били до смерті, але знову таки, якщо так, то най в рашці це любить.
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09.06.2022 18:56 Ответить
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09.06.2022 18:20 Ответить
******* , а не пуцина , товариш песьков

Здохните всі , кремлівські виродки , бо вас свої Генерали знищать ‼️
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09.06.2022 18:44 Ответить
вообще насрать на мнение Путина! Путин ничего не добьется в Украине! Главное - это воля Украины! А воля Украины - это полная победа! Путин атакуя Украину, борется с отражением и он уничтожает себя и Россию!
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09.06.2022 18:46 Ответить
Или пока до тех пор ишак издохнет. Или Россия реально получит в морду-а это зависит не только от Украинцев но и от поддержки Запада. Плохо когда твоя безопасность зависит от других стран
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09.06.2022 18:46 Ответить
Ясно яке завдання - геноцид української нації.
Але Таке завдання так просто не втілити, одного Голодомору виявилось не достатньо. Треба 10-ть Голодоморів, і все одно, Україна повстане з попелу як Фенікс, достатньо буде однієї пісні Вакарчука.

Путіну не вистачить і двух жіттів, щоб доробити до кінця Геноцид.
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09.06.2022 19:25 Ответить
Пане тАньчин чоловік!
А скільки всього пУтін запланував вбити та згвалтувати мирних жителів та дітей в Україні?
А зруйнувати обєктів мирної інфраструктури?
А вкрасти сталі, зерна, пральних машин, унітазів, електрочайників, тощо?
"Агласите весь списак, пажалста!"
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09.06.2022 19:28 Ответить
висновок: всі бажання ***** закінчаться в мавзолеї
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09.06.2022 19:31 Ответить
Война в Украине закончится, когда будут выполнены все задачи Путина, которые ему поставили украинские бойцы.
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09.06.2022 19:35 Ответить
Отсоси
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09.06.2022 20:51 Ответить
"Російських олігарх Михайло Фрідман, уродженець Львова, веде переговори з українською владою, щоб надути українське громадянство.

Також олігарх хоче перереєструвати свої активи в Україні. Про це в інтервʼю виданню Forbes https://forbes.ua/inside/fond-pokayannya-dlya-rosiyan-konfiskatsiya-aktiviv-medvedchuka-ta-shariya-pitannya-do-novinskogo-yaroslavskogo-ta-fridmana-intervyu-ochilnika-nazk-pro-ukrainski-sanktsii-09062022-6484 заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_nevzorovu-ukrainskoe-grazhdanstvo-ne-davali-sekretar-snbo/1092896 Невзорову українське громадянство не давали - секретар РНБО

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою, щоб набути українське громадянство й перереєструвати основні активи в Україні", - сказав він.

За словами Новікова, такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі.*
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09.06.2022 21:01 Ответить
Від санкцій утікають! Нам Новінського "суки православної" мало?
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09.06.2022 23:09 Ответить
"надути" українське громадянство - точно розкриває суть процесу!
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10.06.2022 09:12 Ответить
Ихние цели так стремительно меняются от «Киев за 3 дня» до «ни шагу назад за нами мацква» Что про них даже сейчас предпочитают умалчивать. А там как получиться то и были цели
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09.06.2022 21:18 Ответить
Когда он сдохнет война закончится. И если бы он сдох прямя сейчас, война прекратилась бы через 2-3 дня.
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09.06.2022 21:50 Ответить
А всего лишь надо, что бы письков дал бесноватому по черепу стулом, раз 15,есть же доступ к тушке куйловской, и может быть даже, годом в Гааге отделался бы,а так, будет повисать та верёвка.
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09.06.2022 22:06 Ответить
саме так, все згідно з планом: демілітарізація, денацифікація, парад на площі... красной.

Слава Нації піZда фашистській *********
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09.06.2022 23:02 Ответить
Якщо без емоцій-навіть в такого долбойоба, як пуйло є свої "плани і завдання", значить в нас немає іншого вибору, щоб їх поламати. Яким шляхом і якими методами -то вже друге питання. Єдине, що прийдеться заплатити велику ціну, непомірно велику...
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10.06.2022 03:03 Ответить
Хто такий є цей Пєсков? І чому ми маємо його слухати?
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10.06.2022 06:38 Ответить
Війна закінчиться коли буде страчений останній росіянин.
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10.06.2022 06:41 Ответить
пуйло должен здохнуть вот и все задачи.
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10.06.2022 06:58 Ответить
Завдання путіна - знищення росії. Ми допоможемо.
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10.06.2022 10:26 Ответить
Классное заявление пресс-секретаря %yйла!

Это заявление можно показывать всем имбецилам, которые призывают к переговорам. Какие могут быть переговоры, если агрессор требует капитуляцию?
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10.06.2022 12:37 Ответить
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