Війна в Україні закінчиться, коли будуть виконані всі завдання Путіна, - Пєсков

Речник Кремля Дмитр Пєсков відповів на запитання журналістів про те, коли закінчиться війна в Україні.

Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції", - сказав прессекретар президента РФ.

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