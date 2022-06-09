Війна в Україні закінчиться, коли будуть виконані всі завдання Путіна, - Пєсков
Речник Кремля Дмитр Пєсков відповів на запитання журналістів про те, коли закінчиться війна в Україні.
Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції", - сказав прессекретар президента РФ.
Топ коментарі
+94 Mykola Trofimenko
показати весь коментар09.06.2022 14:50
+53 A San
показати весь коментар09.06.2022 14:50
+48 ярослав ильчишин #484478
показати весь коментар09.06.2022 14:51
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По аналогичным объектам военной инфраструктуры,
откуда наносились улары по Украине.
Зайобы закончатся, когда он перестанет дышать.
Послушайте интервью Пугачова Гордону про "пластилинового путина" Друг Путина миллиардер Пугачев. Рак Путина, агент Шойгу, подонок Медведев, Путину на дочерей плевать
Пленены только те, кто защищал "Азовсталь".
Сухопутного коридора в Крым нет и не будет.
В остальном вы правы.
Зєлєн віноград?
Фашизм и фюрер развивается и дохнет по одному сценарию.
путлер капут.
Idi na ***. Chwała Ukrainie.
ТОБ ТО КОЛИ ЗДОХНЕ РОСІЯ, Я ЦЕ ПІДТРИМУЮ
Потрібно якмога наблизити таку реальність...
Здохните всі , кремлівські виродки , бо вас свої Генерали знищать ‼️
Але Таке завдання так просто не втілити, одного Голодомору виявилось не достатньо. Треба 10-ть Голодоморів, і все одно, Україна повстане з попелу як Фенікс, достатньо буде однієї пісні Вакарчука.
Путіну не вистачить і двух жіттів, щоб доробити до кінця Геноцид.
А скільки всього пУтін запланував вбити та згвалтувати мирних жителів та дітей в Україні?
А зруйнувати обєктів мирної інфраструктури?
А вкрасти сталі, зерна, пральних машин, унітазів, електрочайників, тощо?
"Агласите весь списак, пажалста!"
Також олігарх хоче перереєструвати свої активи в Україні. Про це в інтервʼю виданню Forbes https://forbes.ua/inside/fond-pokayannya-dlya-rosiyan-konfiskatsiya-aktiviv-medvedchuka-ta-shariya-pitannya-do-novinskogo-yaroslavskogo-ta-fridmana-intervyu-ochilnika-nazk-pro-ukrainski-sanktsii-09062022-6484 заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_nevzorovu-ukrainskoe-grazhdanstvo-ne-davali-sekretar-snbo/1092896 Невзорову українське громадянство не давали - секретар РНБО
"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою, щоб набути українське громадянство й перереєструвати основні активи в Україні", - сказав він.
За словами Новікова, такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі.*
Слава Нації піZда фашистській *********
Это заявление можно показывать всем имбецилам, которые призывают к переговорам. Какие могут быть переговоры, если агрессор требует капитуляцию?