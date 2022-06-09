УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
48 505 163

Війна в Україні закінчиться, коли будуть виконані всі завдання Путіна, - Пєсков

песков

Речник Кремля Дмитр Пєсков відповів на запитання журналістів про те, коли закінчиться війна в Україні.

Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції", - сказав прессекретар президента РФ.

Також читайте: "Хіба хтось говорив з Гітлером?", - Дуда розкритикував європейських лідерів за дзвінки Путіну

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) путін володимир (23760) росія (64926)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+94
Ясно, їбашемо до останнього кацапа.
показати весь коментар
09.06.2022 14:50
+53
в них страна - це жопа президента ...
показати весь коментар
09.06.2022 14:50
+48
Війна закінчена буде тоді,коли всі бозмозглі кацапи будуть лежати в українській землі перегноєм
показати весь коментар
09.06.2022 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А які завдання? Денацифікації вже відмінили, демілітаризацію - через трохи відмінять... То що?
показати весь коментар
09.06.2022 15:50 Відповісти
НІ, війна закінчиться коли здохне останній рашист, а це означає - не стане росії
показати весь коментар
09.06.2022 15:51 Відповісти
Війна закінчиться коли на кожний приліт по Києву, буде адекватний приліт по москвабаду
показати весь коментар
09.06.2022 15:52 Відповісти
По саратовской базе дальней авиации.
По аналогичным объектам военной инфраструктуры,
откуда наносились улары по Украине.
показати весь коментар
09.06.2022 16:21 Відповісти
чем стрелять будешь, асфальтом зели?)))) спроси у говнокомандуещего где наши нептуны
показати весь коментар
10.06.2022 06:31 Відповісти
Га*но информация - передергивание фактов и откровенное вранье.
показати весь коментар
10.06.2022 09:02 Відповісти
Закрити його Пуйла в бункері, відключити від зв'язку і по ТВ транслювати "Лебединне озеро". Тут і буде кінець війні.
показати весь коментар
09.06.2022 15:59 Відповісти
У путина нет "заданий" - у него бывают только зайобы.
Зайобы закончатся, когда он перестанет дышать.
Послушайте интервью Пугачова Гордону про "пластилинового путина" Друг Путина миллиардер Пугачев. Рак Путина, агент Шойгу, подонок Медведев, Путину на дочерей плевать
показати весь коментар
09.06.2022 16:02 Відповісти
У ***** задача одна, сдохнуть, как собака
показати весь коментар
09.06.2022 20:36 Відповісти
В принципе задания почти все выполнены. Крым уже с водой, сухопутный коридор в Крым тоже есть, даже с бонусом в виде Херсона, патриоты почти все пленены или уничтожены. Остались лишь два задания: выход на границы Луганской и Донецкой областей и полное уничтожение боеспособных патриотов. Но все идет к этому. Печально. Но это все итоги пацифизма народа и голосования за пацифистов.
показати весь коментар
09.06.2022 16:13 Відповісти
Вода в Крым не поступает - самотёком она туда не течёт.
Пленены только те, кто защищал "Азовсталь".
Сухопутного коридора в Крым нет и не будет.
показати весь коментар
09.06.2022 16:19 Відповісти
сухопутный коридор есть, увы.
В остальном вы правы.
показати весь коментар
09.06.2022 18:48 Відповісти
там такий коридор, що "не каждий кацап дойдет ілі доєдєт до сєрєдіни корідора".
показати весь коментар
09.06.2022 18:54 Відповісти
как не поступает? херсонскую область сдали без боя, даже мосты не взрывали, почему то))
показати весь коментар
10.06.2022 06:34 Відповісти
А шо сталося з денаціфікацією та демілітаризацією?
Зєлєн віноград?
показати весь коментар
09.06.2022 16:20 Відповісти
Дибил ,ты VPN только и можешь пользоваться. Специалист-троляра по пацифизму . Иди нах..й на сайт ккакого-то Череповца например, и там трынди *******...
показати весь коментар
09.06.2022 21:27 Відповісти
Учитывая, что ********** не считается с потерями для выполнения своих бредовых маниакальных идей, то война будет до последнего путлерюгенда.
Фашизм и фюрер развивается и дохнет по одному сценарию.
путлер капут.
показати весь коментар
09.06.2022 16:18 Відповісти
Або коли здохнуть всі виконавці волі *****.
показати весь коментар
09.06.2022 16:19 Відповісти
Они не сдохнут они подожмут хвост, чтобы иметь возможность дышать.
показати весь коментар
09.06.2022 16:24 Відповісти
Т.е до развала параши
показати весь коментар
09.06.2022 16:19 Відповісти
Кстати неувязочка, если ********** считает, что надо восстановить совок, а в нём была Украина, значит брешет сатана, рейх нациста **********а это то, что он пытается построить на обломках рабсеи. путлер капут.
показати весь коментар
09.06.2022 16:23 Відповісти
Logika bandyty. Zaplanowałem ukraść i jak ukradnę, to będzie ukradzione.
Idi na ***. Chwała Ukrainie.
показати весь коментар
09.06.2022 16:38 Відповісти
Сhwała Polsce!
показати весь коментар
09.06.2022 19:09 Відповісти
Ага, до повного розвалу раші. За работу, таваріщі.
показати весь коментар
09.06.2022 16:57 Відповісти
То есть ***** путлеровцев до самой Гааги!!!
показати весь коментар
09.06.2022 17:14 Відповісти
у него аппетит большой. значит война будет продолжатся до вывода оккупантов
показати весь коментар
09.06.2022 17:27 Відповісти
или выноса.
показати весь коментар
09.06.2022 18:54 Відповісти
сосни *****.
показати весь коментар
09.06.2022 17:34 Відповісти
Тобі, я бачу, мало ***** получить, - ти ще хочеш шоб тебе в сраку виєбли! © Олександр (Лесь) Сергійович Подерв'янський.
показати весь коментар
09.06.2022 17:45 Відповісти
"Закрой двєрь, і бзди!" (с)
показати весь коментар
09.06.2022 21:39 Відповісти
Війна в Україні закінчиться, коли будуть виконані всі завдання Путіна, - Пєсков Джерело:

ТОБ ТО КОЛИ ЗДОХНЕ РОСІЯ, Я ЦЕ ПІДТРИМУЮ
показати весь коментар
09.06.2022 18:04 Відповісти
підтримати цю вірну тезу мало.
Потрібно якмога наблизити таку реальність...
показати весь коментар
09.06.2022 19:33 Відповісти
нравіца, нє нравіца - ********* разваліца!
показати весь коментар
09.06.2022 18:05 Відповісти
Вспоминается как этот крисиный ***** говорил , кацапы ни когда ни на кого не нападали , и не нападут ,перед вторжением. Тварь крисиная уже говорит в открытую ,война.
показати весь коментар
09.06.2022 18:17 Відповісти
ну так русскіє б"ють своїх, щоб чужі боялися, тому краще не бути для них своїм, хиба тільки хто любить щоб його били до смерті, але знову таки, якщо так, то най в рашці це любить.
показати весь коментар
09.06.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 18:20 Відповісти
******* , а не пуцина , товариш песьков

Здохните всі , кремлівські виродки , бо вас свої Генерали знищать ‼️
показати весь коментар
09.06.2022 18:44 Відповісти
вообще насрать на мнение Путина! Путин ничего не добьется в Украине! Главное - это воля Украины! А воля Украины - это полная победа! Путин атакуя Украину, борется с отражением и он уничтожает себя и Россию!
показати весь коментар
09.06.2022 18:46 Відповісти
Или пока до тех пор ишак издохнет. Или Россия реально получит в морду-а это зависит не только от Украинцев но и от поддержки Запада. Плохо когда твоя безопасность зависит от других стран
показати весь коментар
09.06.2022 18:46 Відповісти
Ясно яке завдання - геноцид української нації.
Але Таке завдання так просто не втілити, одного Голодомору виявилось не достатньо. Треба 10-ть Голодоморів, і все одно, Україна повстане з попелу як Фенікс, достатньо буде однієї пісні Вакарчука.

Путіну не вистачить і двух жіттів, щоб доробити до кінця Геноцид.
показати весь коментар
09.06.2022 19:25 Відповісти
Пане тАньчин чоловік!
А скільки всього пУтін запланував вбити та згвалтувати мирних жителів та дітей в Україні?
А зруйнувати обєктів мирної інфраструктури?
А вкрасти сталі, зерна, пральних машин, унітазів, електрочайників, тощо?
"Агласите весь списак, пажалста!"
показати весь коментар
09.06.2022 19:28 Відповісти
висновок: всі бажання ***** закінчаться в мавзолеї
показати весь коментар
09.06.2022 19:31 Відповісти
Война в Украине закончится, когда будут выполнены все задачи Путина, которые ему поставили украинские бойцы.
показати весь коментар
09.06.2022 19:35 Відповісти
Отсоси
показати весь коментар
09.06.2022 20:51 Відповісти
"Російських олігарх Михайло Фрідман, уродженець Львова, веде переговори з українською владою, щоб надути українське громадянство.

Також олігарх хоче перереєструвати свої активи в Україні. Про це в інтервʼю виданню Forbes https://forbes.ua/inside/fond-pokayannya-dlya-rosiyan-konfiskatsiya-aktiviv-medvedchuka-ta-shariya-pitannya-do-novinskogo-yaroslavskogo-ta-fridmana-intervyu-ochilnika-nazk-pro-ukrainski-sanktsii-09062022-6484 заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_nevzorovu-ukrainskoe-grazhdanstvo-ne-davali-sekretar-snbo/1092896 Невзорову українське громадянство не давали - секретар РНБО

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою, щоб набути українське громадянство й перереєструвати основні активи в Україні", - сказав він.

За словами Новікова, такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі.*
показати весь коментар
09.06.2022 21:01 Відповісти
Від санкцій утікають! Нам Новінського "суки православної" мало?
показати весь коментар
09.06.2022 23:09 Відповісти
"надути" українське громадянство - точно розкриває суть процесу!
показати весь коментар
10.06.2022 09:12 Відповісти
Ихние цели так стремительно меняются от «Киев за 3 дня» до «ни шагу назад за нами мацква» Что про них даже сейчас предпочитают умалчивать. А там как получиться то и были цели
показати весь коментар
09.06.2022 21:18 Відповісти
Когда он сдохнет война закончится. И если бы он сдох прямя сейчас, война прекратилась бы через 2-3 дня.
показати весь коментар
09.06.2022 21:50 Відповісти
А всего лишь надо, что бы письков дал бесноватому по черепу стулом, раз 15,есть же доступ к тушке куйловской, и может быть даже, годом в Гааге отделался бы,а так, будет повисать та верёвка.
показати весь коментар
09.06.2022 22:06 Відповісти
саме так, все згідно з планом: демілітарізація, денацифікація, парад на площі... красной.

Слава Нації піZда фашистській *********
показати весь коментар
09.06.2022 23:02 Відповісти
Якщо без емоцій-навіть в такого долбойоба, як пуйло є свої "плани і завдання", значить в нас немає іншого вибору, щоб їх поламати. Яким шляхом і якими методами -то вже друге питання. Єдине, що прийдеться заплатити велику ціну, непомірно велику...
показати весь коментар
10.06.2022 03:03 Відповісти
Хто такий є цей Пєсков? І чому ми маємо його слухати?
показати весь коментар
10.06.2022 06:38 Відповісти
Війна закінчиться коли буде страчений останній росіянин.
показати весь коментар
10.06.2022 06:41 Відповісти
пуйло должен здохнуть вот и все задачи.
показати весь коментар
10.06.2022 06:58 Відповісти
Завдання путіна - знищення росії. Ми допоможемо.
показати весь коментар
10.06.2022 10:26 Відповісти
Классное заявление пресс-секретаря %yйла!

Это заявление можно показывать всем имбецилам, которые призывают к переговорам. Какие могут быть переговоры, если агрессор требует капитуляцию?
показати весь коментар
10.06.2022 12:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 