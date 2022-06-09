Киеврада лишила Минск статуса города-побратима, - Кличко

Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима столицы Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - говорится в сообщении.

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