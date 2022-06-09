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Киеврада лишила Минск статуса города-побратима, - Кличко

кличко

Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима столицы Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - говорится в сообщении.

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Беларусь (7887) Киев (25475) Кличко Виталий (4635) Минск (1562)


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Топ комментарии
+14
Минск стал барахолкой по торговле краденным имуществом. А граждане беларуси - сообщниками бандформирования.
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09.06.2022 16:01
+7
Сябри, нічєго лічного. Маєте самі розуміти чому так сталось...
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09.06.2022 16:12
+6
тільки тепер? Ага,я забув,у нас досі нема візового режиму з кацапами,тому всякі Овсяннікови можуть роз*їжджати.Що за бл...ство?
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09.06.2022 16:16
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Минск стал барахолкой по торговле краденным имуществом. А граждане беларуси - сообщниками бандформирования.
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09.06.2022 16:01 Ответить
бєларуси то раби ..рабів..
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09.06.2022 16:08 Ответить
Кличко теж карту показав?откуда нападєніє?
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09.06.2022 16:06 Ответить
Сябри, нічєго лічного. Маєте самі розуміти чому так сталось...
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09.06.2022 16:12 Ответить
До литвинів ставлюся дружньо. Не знаю скільки їх там залишилося в Білорусі, хіба може 30%? Але Білорусь має платити контрибуції після війни.
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09.06.2022 16:14 Ответить
Смотря как считать. За вступление Беларуси в войну на стороне кацапов 6 процентов. То же, но Украины - 3 процента населения. То есть Беларусы пацифистская нация. Но тотальная кацапская и лукашистская пропаганда засирает народные мозги.)
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09.06.2022 17:34 Ответить
тільки тепер? Ага,я забув,у нас досі нема візового режиму з кацапами,тому всякі Овсяннікови можуть роз*їжджати.Що за бл...ство?
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09.06.2022 16:16 Ответить
Коли в Києві будуть вулиці Байдена, Джонсона та Дуди?

Чего ждем?
Кого боимся?
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09.06.2022 16:20 Ответить
По Закону. Коли ці пацани приєднаються до Маккейна.
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09.06.2022 16:25 Ответить
Закон треба ломати, якщо вони проти буяння життя!
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09.06.2022 17:12 Ответить
В Києві є вулиця Маккейна , це бувша вулиця Івана Кудрі !!
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09.06.2022 17:13 Ответить
Коли прибереш пам'ятники окупантам щорсу і ватутіну? Таке ганьбище посеред столиці під час війни. Чи вони твої родинні побратими, Віталіку?
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09.06.2022 16:37 Ответить
Тамбовський вовк їм сьогодні побратим 😠
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09.06.2022 17:11 Ответить
ого, довго ж думали
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09.06.2022 17:21 Ответить
 
 