По Житомирщине ночью россияне били с территории Беларуси, - Генштаб ВСУ

Российские самолеты нанесли ракетный удар по территории Житомирской области с территории Беларуси.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По направлению Беларуси. Наступательных группировок противника также там не создано. Но, например, сегодня с одного из аэродромов Республики Беларусь противник, Вооруженные силы РФ, поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины", - сказал Громов на брифинге.

Он уточнил, что удар крылатой ракетой X-59 произошел в 1:15 ночи по Житомирскому региону.

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"Два самолета были привлечены из района Мозыря, Гомельской области, Республика Беларусь, аэродром Барановичи. Два самолета Су-34 и один самолет Су-30", - добавил Громов.