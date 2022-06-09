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Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима, - Кличко

кличко

Віталій Кличко повідомив, що Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима столиці України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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Білорусь (7923) Київ (19415) Кличко Віталій (3507) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+14
Минск стал барахолкой по торговле краденным имуществом. А граждане беларуси - сообщниками бандформирования.
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09.06.2022 16:01
+7
Сябри, нічєго лічного. Маєте самі розуміти чому так сталось...
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09.06.2022 16:12
+6
тільки тепер? Ага,я забув,у нас досі нема візового режиму з кацапами,тому всякі Овсяннікови можуть роз*їжджати.Що за бл...ство?
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09.06.2022 16:16
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Минск стал барахолкой по торговле краденным имуществом. А граждане беларуси - сообщниками бандформирования.
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09.06.2022 16:01 Відповісти
бєларуси то раби ..рабів..
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09.06.2022 16:08 Відповісти
Кличко теж карту показав?откуда нападєніє?
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09.06.2022 16:06 Відповісти
Сябри, нічєго лічного. Маєте самі розуміти чому так сталось...
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09.06.2022 16:12 Відповісти
До литвинів ставлюся дружньо. Не знаю скільки їх там залишилося в Білорусі, хіба може 30%? Але Білорусь має платити контрибуції після війни.
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09.06.2022 16:14 Відповісти
Смотря как считать. За вступление Беларуси в войну на стороне кацапов 6 процентов. То же, но Украины - 3 процента населения. То есть Беларусы пацифистская нация. Но тотальная кацапская и лукашистская пропаганда засирает народные мозги.)
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09.06.2022 17:34 Відповісти
тільки тепер? Ага,я забув,у нас досі нема візового режиму з кацапами,тому всякі Овсяннікови можуть роз*їжджати.Що за бл...ство?
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09.06.2022 16:16 Відповісти
Коли в Києві будуть вулиці Байдена, Джонсона та Дуди?

Чего ждем?
Кого боимся?
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09.06.2022 16:20 Відповісти
По Закону. Коли ці пацани приєднаються до Маккейна.
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09.06.2022 16:25 Відповісти
Закон треба ломати, якщо вони проти буяння життя!
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09.06.2022 17:12 Відповісти
В Києві є вулиця Маккейна , це бувша вулиця Івана Кудрі !!
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09.06.2022 17:13 Відповісти
Коли прибереш пам'ятники окупантам щорсу і ватутіну? Таке ганьбище посеред столиці під час війни. Чи вони твої родинні побратими, Віталіку?
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09.06.2022 16:37 Відповісти
Тамбовський вовк їм сьогодні побратим 😠
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09.06.2022 17:11 Відповісти
ого, довго ж думали
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09.06.2022 17:21 Відповісти
 
 