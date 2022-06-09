Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима, - Кличко

Віталій Кличко повідомив, що Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима столиці України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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