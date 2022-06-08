В Україні заарештовано 420 залізничних вагонів Росії та Білорусі

Українська прокуратура заарештувала 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн гривень і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн гривень, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезли на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України.

Прокуратура розцінює це майно як речові докази у кримінальному провадженні. "З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти", - зазначено в повідомленні.

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Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 600 млн грн.

Наразі товарно-матеріальні цінності - добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА.

Як повідомлялося, в Україні накладено арешт на 17 800 вагонів, що належать російським та білоруським підприємствам.

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