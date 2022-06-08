В Украине арестовано 420 железнодорожных вагонов России и Беларуси

Украинская прокуратура арестовала 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн гривен и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн гривен, которые принадлежат предприятиям России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезли на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

Прокуратура расценивает это имущество как вещественные подтверждения в уголовном производстве. "С целью обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты", - говорится в сообщении.

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Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн грн.

В настоящее время товарно-материальные ценности - удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн грн. уже переданы в управление АРМА.

Как сообщалось, в Украине наложен арест на 17 800 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям.

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