Правоохранители установили личности 104 подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине, - Венедиктова
Украинские правоохранительные органы установили 104 подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине и передали в суд восемь дел.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу руководительницы.
Она обсудила с комиссарами и следователями результаты расследований прокуратуры. По ее словам, правоохранители установили 104 подозреваемых в военных преступлениях, передали восемь дел в суд. Также суды вынесли три приговора.
По словам генпрокурора, стороны обсудили масштабы незаконного перемещения людей, сексуальное насилие и ограничение свободы слова на временно захваченных территориях, а также вопросы соблюдения прав военнопленных.
"Очень важно, что Комиссия сейчас на нашей земле и собирает правду о войне в Украине: доказательства преступлений, нарушений прав человека, международного гуманитарного права. Ее отчет на Генассамблее ООН и в Совете ООН по правам человека будет ключом для понимания всего мира об ужасах и зверствах, совершаемых в центре Европы в XXI веке. Поэтому мы готовы помочь Комиссии информацией и данными и всячески содействовать ее работе", - отметила Венедиктова.
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