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Новости Война
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Правоохранители установили личности 104 подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине, - Венедиктова

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Украинские правоохранительные органы установили 104 подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине и передали в суд восемь дел.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу руководительницы.

Она обсудила с комиссарами и следователями результаты расследований прокуратуры. По ее словам, правоохранители установили 104 подозреваемых в военных преступлениях, передали восемь дел в суд. Также суды вынесли три приговора.

По словам генпрокурора, стороны обсудили масштабы незаконного перемещения людей, сексуальное насилие и ограничение свободы слова на временно захваченных территориях, а также вопросы соблюдения прав военнопленных.

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"Очень важно, что Комиссия сейчас на нашей земле и собирает правду о войне в Украине: доказательства преступлений, нарушений прав человека, международного гуманитарного права. Ее отчет на Генассамблее ООН и в Совете ООН по правам человека будет ключом для понимания всего мира об ужасах и зверствах, совершаемых в центре Европы в XXI веке. Поэтому мы готовы помочь Комиссии информацией и данными и всячески содействовать ее работе", - отметила Венедиктова.

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Я ще не забув, коли генерал ГРУ Бурба і його команда встановили всіх "вагнерівців", які збили наш літак над Луганськом і вбили більше сотні українців і де вони?
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09.06.2022 17:44 Ответить
орки почали використовувати на фронті старі гаубиці «Д-20», яким уже 60 років, і вони почали самоліквідовуватись - стволи не витримують і відпадають уже після кількох пострілів, також є випадки уже вбитих таким чином російських артилеристів
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09.06.2022 17:59 Ответить
Начните у нас что то устанавливать.начиная с ОП и кончая моносбродом.
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09.06.2022 18:21 Ответить
а як там усякі ковальови - зрадники та інша зелена наволоч- ми своїх не кидаєм - справ не буде !!!
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09.06.2022 18:31 Ответить
 
 