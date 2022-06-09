Украина планирует до конца года привлечь дополнительно еще $20 млрд, - Марченко
Министерство финансов рассчитывает до конца года привлечь около 20 млрд. долларов от внешних партнеров.
Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До конца года, по нашим ожиданиям, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд. долларов. Это то, о чем мы сейчас ведем переговоры", - сказал Марченко.
По его словам, в июне Украина планирует привлечь внешнее финансирование на сумму около 4,8 млрд долл., что по сравнению с маем, когда правительству удалось привлечь около 1,5 млрд долл., будет значительной суммой.
Кроме того, Минфин рассчитывает привлечь еще около 4 млрд долларов в июле.
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2021- міжнародний позов проти мордора за окупацію криму на 135 млрд доларів- відкликано.
украдут избранные людиплохо? дешевле вышло бы чем покупать. да и рабочую силу можно тоже "наших". да и вообще считать деньги надо, а то самым умнымжадным они могут вообще скоро не понадобиться. как там говорится, "********".