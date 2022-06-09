Украина планирует до конца года привлечь дополнительно еще $20 млрд, - Марченко

Министерство финансов рассчитывает до конца года привлечь около 20 млрд. долларов от внешних партнеров.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца года, по нашим ожиданиям, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд. долларов. Это то, о чем мы сейчас ведем переговоры", - сказал Марченко.

По его словам, в июне Украина планирует привлечь внешнее финансирование на сумму около 4,8 млрд долл., что по сравнению с маем, когда правительству удалось привлечь около 1,5 млрд долл., будет значительной суммой.

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Кроме того, Минфин рассчитывает привлечь еще около 4 млрд долларов в июле.