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Новости
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Украина планирует до конца года привлечь дополнительно еще $20 млрд, - Марченко

мінфін

Министерство финансов рассчитывает до конца года привлечь около 20 млрд. долларов от внешних партнеров.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца года, по нашим ожиданиям, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд. долларов. Это то, о чем мы сейчас ведем переговоры", - сказал Марченко.

По его словам, в июне Украина планирует привлечь внешнее финансирование на сумму около 4,8 млрд долл., что по сравнению с маем, когда правительству удалось привлечь около 1,5 млрд долл., будет значительной суммой.

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Кроме того, Минфин рассчитывает привлечь еще около 4 млрд долларов в июле.

кредит (2378) Минфин (1555) экономика (3878) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+7
2019- міжнародний позов проти грязьпрому на 20 млрд доларів- відкликано.
2021- міжнародний позов проти мордора за окупацію криму на 135 млрд доларів- відкликано.
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09.06.2022 19:24
+6
Плануйте... Зовнішні партнери все давно зрозуміли.
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09.06.2022 19:12
+3
"во попёрло!" - потирая руки, в голос подумал брат дерьмака
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09.06.2022 19:14
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Плануйте... Зовнішні партнери все давно зрозуміли.
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09.06.2022 19:12 Ответить
пусть это падло зеленское Марченко теперь выплачивает сам все долги Украины -так он отклонил предложение американцев списать все наши долги
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09.06.2022 21:34 Ответить
Як кацапня постійно потилицю чухає - "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!"
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09.06.2022 19:13 Ответить
"во попёрло!" - потирая руки, в голос подумал брат дерьмака
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09.06.2022 19:14 Ответить
Сшибалы, тьфу! Психология "нам все должны"! Где доклад о восстановлении ракетной программы, бобики?!
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09.06.2022 19:18 Ответить
І зелену няню кожному.
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09.06.2022 19:19 Ответить
2019- міжнародний позов проти грязьпрому на 20 млрд доларів- відкликано.
2021- міжнародний позов проти мордора за окупацію криму на 135 млрд доларів- відкликано.
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09.06.2022 19:24 Ответить
Я просто нагадаю, що ці 20 млрд беруться в борг, який прийдеться колись віддавати. При цьому чорномаза бібізяна агрохімія працює над тим, щоб з грошей абрамовича (8млрд) зняли санкції і олігарх міг уникнути конфіскації цих коштів на користь України.
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09.06.2022 19:49 Ответить
Нащо ти тут вуха крутиш про агрохімію? абрамовича почав відмазувати зеленський,а агрохімія робить те,що йому скажуть
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09.06.2022 20:31 Ответить
а арахамия что против?
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09.06.2022 21:45 Ответить
Przystąpienie Ukrainy do Unii to kwestia czasu. Unia Europejska to organizacja nastawiona na zarabianie pieniędzy. Działa tak, że dofinansowuje słabsze gospodarczo regiony. Z czasem to się opłaca, zarabiają wszyscy. W Polsce przerabiamy to od 2014r. Te 20 mld dolarów dla Unii to żadne pieniądze a Ukraina to duży 40 milionowy rynek zbytu. O brak dofinansowania w najbliższych latach bym się nie martwił. Większym problemem może być to czy te pieniądze wykorzystacie. Unia ma dość rygorystyczne zasady wykorzystywania jej fundusz. Co nie znaczy, że nie da się robić przekrętów na dotacjach
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09.06.2022 22:18 Ответить
20 ярдов это в 5 раз больше чем вся военная помощь США с 2014 года ... может стоит производство чего-то полезного для отправления кацапов в рай заграницей сделать, если есть большой шанс что у нас все украдут избранные люди плохо? дешевле вышло бы чем покупать. да и рабочую силу можно тоже "наших". да и вообще считать деньги надо, а то самым умным жадным они могут вообще скоро не понадобиться. как там говорится, "********".
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09.06.2022 23:02 Ответить
 
 